יום שני, 16.02.2026 שעה 20:27
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5024-5523מכבי פ"ת1
3626-3523הפועל ר"ג2
3627-3422מכבי הרצליה3
3426-3223הפועל ראשל"צ4
3328-3223מ.ס קריית ים5
3337-3723הפועל כפר שלם6
3227-2722הפועל כפ"ס7
2929-3023מ.ס כפר קאסם8
2928-2322בני יהודה9
2930-2323הפועל רעננה10
2628-2422הפועל עכו11
2636-2723עירוני מודיעין12
2537-2522הפועל עפולה13
2335-2823הפועל נוף הגליל14
2229-2423הפועל חדרה15
2240-3122מכבי יפו16

דקה 67: מכבי יפו - בני יהודה 2:3

לאומית, מחזור 23: בפחות מדקה דרור העלה את האורחת ליתרון, אלא שפרץ דאג לאזן ויצחק הפך בגול אדיר שנענה ע"י בני. קינגסלי השיב את ההובלה למארחת

|
אדר רטנר רץ, דולב בלולו בעקבותיו (ראובן שוורץ)
אדר רטנר רץ, דולב בלולו בעקבותיו (ראובן שוורץ)

המחזור ה-23 בליגה הלאומית ממשיך בשעה זו עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד מכבי יפו מארחת את בני יהודה לדרבי הקטן של תל אביב. במקביל, הפועל עכו מארחת את הפועל עפולה למאבק צפוניות והפועל כפר סבא פוגשת את מכבי הרצליה לקרב על השרון.

מכבי יפו – בני יהודה 2:3

לצד ההעפלה המרשימה לחצי גמר גביע המדינה על חשבון בית”ר ירושלים, הכתומים נמצאים במומנטום אדיר גם עם שלושה ניצחונות ליגה רצופים ורוצים להמשיך לתקן את פתיחת העונה העגומה ולנסות להתברג בצמרת. המארחת מנגד, נמצאת גם היא בפורמה לא רעה עם שני משחקים רצופים ללא הפסד, אך תקועה עמוק בתחתית הטבלה ותקווה להשיג את הנקודות שיעזרו לה במאבקי התחתית.

איציק ברוך. צופה בקבוצתו מהיציע (ראובן שוורץ)איציק ברוך. צופה בקבוצתו מהיציע (ראובן שוורץ)
אלי לוי (ראובן שוורץ)אלי לוי (ראובן שוורץ)
נציגות יפה לקהל של מכבי יפו (ראובן שוורץ)נציגות יפה לקהל של מכבי יפו (ראובן שוורץ)
הקהל של בני יהודה הגיע לעודד (ראובן שוורץ)הקהל של בני יהודה הגיע לעודד (ראובן שוורץ)

דקה 1, שער! בני יהודה עלתה ליתרון מהיר: הכתומים לא מבזבזים זמן! כבר בהתקפה הראשונה שלהם, מאור קנדיל הוביל את האורחת להתקפה מהאגף הימני, בסיום המגן הוציא רוחב אל רגלו של שגיא דרור, שבעט בנגיעה אל הרשת.

שגיא דרור צופה בבעיטה שלו נכנסת לרשת (ראובן שוורץ)שגיא דרור צופה בבעיטה שלו נכנסת לרשת (ראובן שוורץ)
שגיא דרור רץ לחגוג (ראובן שוורץ)שגיא דרור רץ לחגוג (ראובן שוורץ)
גולן בני ומאור קנדיל מרוצים (ראובן שוורץ)גולן בני ומאור קנדיל מרוצים (ראובן שוורץ)

דקה 10, שער! מכבי יפו השוותה ל-1:1: רונן פרץ התחיל התקפה של הבולגרים לעבר השער של בני יהודה כשמסר למנסור באדג’י. האחרון פרץ בשמאל והחזיר לקפטן את הכדור ובנגיעה הוא שלח בעיטה אל המסגרת רק כדי שתיעצר ברשת. המשחק נפתח מחדש עם קצב אדיר.

רונן פרץ בטירוף (ראובן שוורץ)רונן פרץ בטירוף (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי יפו חוגגים את השוויון (ראובן שוורץ)שחקני מכבי יפו חוגגים את השוויון (ראובן שוורץ)
מתן בית יעקב מצדיע לרונן פרץ (ראובן שוורץ)מתן בית יעקב מצדיע לרונן פרץ (ראובן שוורץ)

דקה 21, שער! מכבי יפו הפכה את התוצאה ועלתה ל-1:2: אי אפשר למצמץ, וכדאי מאוד לפקוח את העיניים למראה הגול של גיל יצחק. החלוץ קיבל כדור רוחב ממנסור באדג’י שרשם לעצמו בישול שני, ואקס בני יהודה נשך את היד שהאכילה אותו עם בעיטה אדירה מהאוויר שהלכה למשקוף ופנימה.

גיל יצחק לא חוגג מול האקסית (ראובן שוורץ)גיל יצחק לא חוגג מול האקסית (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי יפו חוגגים את המהפך (ראובן שוורץ)שחקני מכבי יפו חוגגים את המהפך (ראובן שוורץ)
גיל יצחק מבקש סליחה מאוהדי בני יהודה אחרי השער שכבש (ראובן שוורץ)גיל יצחק מבקש סליחה מאוהדי בני יהודה אחרי השער שכבש (ראובן שוורץ)

דקה 47, שער! בני יהודה חזרה למשחק עם 2:2: הקצב הגבוה המשיך והפעם זה היה תור האורחת להגיב, כשהכנסת כדור מהאגף הימני הורחקה על ידי אבי תורג’מן עד לרגלי גולן בני, שמקצה הרחבה שיגר בעיטה עוצמתית לרשת של רוי ברנס כדי להציג את עצמו בפני הקהל של קבוצתו החדשה.

דקה 53, שער! היתרון שב אל מכבי יפו, שעלתה ל-2:3: מנסור באדג’י השלים בישול שלישי לערב כשהצליח לפרוץ שוב פעם באגף הימני, ראה את אינוסנט קינגסלי פנוי ומסר לו, כשהאחרון גלגל בקלות לשערו של תומר ליטבינוב. אין רגע דל בבלומפילד.

הפועל עכו – הפועל עפולה 1:0

בדרבי הצפוני הקטן, שתי הקבוצות מהחלק התחתון של הטבלה מקוות להשיג את הנקודות שיעזרו להן לטפס בדירוג. שני הצדדים מגיעים להתמודדות אחרי הפסדים, כאשר עכו חטפה 5:1 ממכבי פתח תקווה ומיד אחר כך 2:1 מבני יהודה ותקווה לצאת כעת לדרך חדשה, בעוד בעפולה מקווים להתאושש מה-1:0 הקטן שספגו מהפועל חדרה בקרב התחתית במחזור הקודם.

דקה 24, שער! הפועל עפולה עלתה ראשונה על לוח התוצאות עם 0:1: קרן של שניר טליאס מצאה את אילון אלימלך, שהצליח לברוח מהשומר שלו ומהאוויר שלח בעיטה עם הפס אל הרשת.

הפועל כפר סבא – מכבי הרצליה 1:1

ארבע נקודות סך הכל מפרידות בין הקבוצות שנמצאות בחלק העליון של הטבלה. הירוקים, עם שבעה משחקים רצופים בכל המסגרות ללא ניצחון, מקווים לצמצם את הפער ולהיצמד ליריבתם מהשרון, שגם היא אספה נקודה אחת בלבד בשני המחזורים האחרונים ורוצה להשיג את הנקודות שאולי יעזרו לה לעלות לליגת העל בתום העונה.

דקה 10, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: המארחת עלתה ליתרון בדרבי השרון, וזאת בזכות נגיעה קסומה של חוליו סזאר. החבורה של אדם לם עלתה עם שחקנים רבים לרחבת האורחת, שהרחיקה ניסיון הכנסת כדור מהצד, אלא שבעיטה שהגיעה מחוץ לרחבה פגשה את העקב של החלוץ עתיר הניסיון, שבטאץ’ קסום שינה את הכיוון, הטעה את השוער והכניע אותו.

דקה 45, שער! מכבי הרצליה הצליחה להשוות: רגע לפני הירידה להפסקה, קרן הוגבהה לרחבה הירוקה ויצרה בלגן, כשמי שניצל זאת היה טל נעים, שהגיע ראשון לכדור התועה ובעזרת שוער כפר סבא, ראזי אבו חמדאן, שלח את הכדור אל השער וקבע 1:1.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
