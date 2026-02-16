שחקן הפועל נחקר בחשד לגרימת נזק ואיומים

כדורגלן מהפועל תל אביב זומן לחקירה בתחנת המשטרה לב תל אביב-ירקון, שם נחקר אתמול (ראשון) תחת אזהרה בחשד למעורבות באירוע של גרימת נזק לרכוש ובהשמעת איומים.

הרקע לחקירה הוא חגיגות שהתפתחו לאחר הניצחון הדרמטי בדרבי מול מכבי תל אביב. מחוץ למועדון ה"גואט" בשדרות רוטשילד התקבצו אלפי אוהדי הפועל תל אביב, ועל פי גרסת המתלונן, די ג'יי מוכר מאזור המרכז, במהלך ההמולה עלה השחקן על רכבו שחנה במקום, דרך עליו וקפץ עליו, מה שגרם לנזק כספי משמעותי שמוערך בעשרות אלפי שקלים.

הועברו לחוקרים סרטונים ממצלמות האבטחה

בהמשך הגיש הדי ג'יי תלונה במשטרה. לטענת בעל הרכב, לחוקרים הועברו סרטונים ממצלמות אבטחה המתעדים את המתרחש. עוד ציין כי ניסה ליישב את העניין ישירות מול השחקן כדי להימנע מהליך משפטי, אך לדבריו לא הושגה הסכמה ואף הושמעו כלפיו איומים לכאורה שלא ליצור קשר נוסף בנושא.

החגיגות של אוהדי הפועל תל אביב אחרי הדרבי (רדאד ג'בארה)

השחקן עצמו מכחיש את המיוחס לו. אחרי שנחקר במשטרה, הוא שוחרר בערבות עצמית.