ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

שחקן הפועל נחקר בחשד לגרימת נזק ואיומים

אחד משחקני האדומים זומן לחקירה במשטרה בחשד שגרם לנזק של עשרות אלפי שקלים כשקפץ על רכב במהלך החגיגות אחרי הדרבי. בעל הרכב גם טען שספג איומים

|
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)
ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

כדורגלן מהפועל תל אביב זומן לחקירה בתחנת המשטרה לב תל אביב-ירקון, שם נחקר אתמול (ראשון) תחת אזהרה בחשד למעורבות באירוע של גרימת נזק לרכוש ובהשמעת איומים.

הרקע לחקירה הוא חגיגות שהתפתחו לאחר הניצחון הדרמטי בדרבי מול מכבי תל אביב. מחוץ למועדון ה"גואט" בשדרות רוטשילד התקבצו אלפי אוהדי הפועל תל אביב, ועל פי גרסת המתלונן, די ג'יי מוכר מאזור המרכז, במהלך ההמולה עלה השחקן על רכבו שחנה במקום, דרך עליו וקפץ עליו, מה שגרם לנזק כספי משמעותי שמוערך בעשרות אלפי שקלים.

הועברו לחוקרים סרטונים ממצלמות האבטחה

בהמשך הגיש הדי ג'יי תלונה במשטרה. לטענת בעל הרכב, לחוקרים הועברו סרטונים ממצלמות אבטחה המתעדים את המתרחש. עוד ציין כי ניסה ליישב את העניין ישירות מול השחקן כדי להימנע מהליך משפטי, אך לדבריו לא הושגה הסכמה ואף הושמעו כלפיו איומים לכאורה שלא ליצור קשר נוסף בנושא.

החגיגות של אוהדי הפועל תל אביב אחרי הדרבי (רדאד גהחגיגות של אוהדי הפועל תל אביב אחרי הדרבי (רדאד ג'בארה)

השחקן עצמו מכחיש את המיוחס לו. אחרי שנחקר במשטרה, הוא שוחרר בערבות עצמית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
