יום שני, 16.02.2026 שעה 10:55
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4517-4120מכבי אחי נצרת1
4023-4220מ.ס. טירה2
3323-2920מכבי נווה שאנן3
3217-2720מכבי אתא ביאליק4
3221-2920הפועל כרמיאל5
3027-3320הפועל ב.א.גרבייה6
3028-2620בני מוסמוס7
2925-2620הפועל בית שאן8
2834-2820עירוני נשר9
2523-2420הפועל מגדל-העמק10
2427-2120צעירי אום אל פאחם11
1835-2820הפועל עראבה12
1844-2520צעירי טמרה13
1734-1520מכבי נוג'ידאת14
1634-2120הפועל טירת הכרמל15
834-2720הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5417-5220מכבי קרית גת1
3620-3520מ.כ. צעירי טירה2
3425-2520מ.ס. דימונה3
3225-3720מכבי יבנה4
3127-3920מ.כ. ירושלים5
3127-2620מכבי קרית מלאכי6
2827-2620מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2733-2620בית"ר יבנה9
2626-2420שמשון תל אביב10
2232-3120מ.כ. חולון ירמיהו 11
2232-1820הפועל מרמורק12
2134-2120הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1840-2120הפועל ניר רמה"ש15
1536-2620בית"ר נורדיה ירושלים16

2/3 ליגה מאחורינו: בצפון הכל פתוח, בדרום סגור

20 מחזורים התקיימו להם בליגות א’ צפון ודרום. אחי נצרת ומ.ס טירה נאבקות על כרטיס ללאומית, בעוד מכבי קריית גת מוליכה בפער של 20 נק' מדימונה

|
שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)
שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

שני שליש בליגה א’ צפון ודרום מאחורינו. 10 מחזורים לתום העונה, 30 נקודות בקופה ונדמה כי מכבי קריית גת מהמחוז הדרומי דוהרת ללאומית באין מפריע. במחוז הצפוני, לעומת זאת, הכל פתוח: מכבי אחי נצרת אולי מוליכה עם 45 נקודות, אך טירה עוקבת אחריה מקרוב מאוד, כשלרשותה 40 נקודות.

בתחתית הטבלאות, אין הכרעה ברורה. בליגה א’ דרום, הפער בין בית”ר נורדיה ירושלים מהמקום האחרון לבין המקום ה-11 בו נמצאת מ.כ ירמיהו חולון, עומד על שבע נקודות בלבד. בליגה א’ צפון, הפער בין הפועל אום אל פאחם מהמקום האחרון לבין המקום ה-13, בו נמצאת הפועל עירוני עראבה, עומד על שמונה נקודות.

ליגה א’ דרום

המוליכה: מכבי קריית גת, לה 17 ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ואפס הפסדים – הקבוצה היחידה מבין 32 קבוצות ליגה א’, בדרום ובצפון כאחד, שטרם ספגה הפסד, ‘אירוע’ שלא נראה כמותו שנים ארוכות בליגה הזו. הקבוצה של רומן זולו הבקיעה 52 שערים וספגה 17 שערים, כשלרשותה 54 נקודות. הפער ממ.ס דימונה, השנייה בטבלה, עומד על 20 נקודות(!).

רומן זולו (יונתן גינזבורג)רומן זולו (יונתן גינזבורג)

בדבר הפלייאוף העליון (מקומות 5-2) והפלייאוף התחתון (מקומות 14-11) הכל פתוח. הפער בין דימונה, מהמקום השני, למכבי עירוני אשדוד מהמקום השמיני, עומד על שבע נקודות בלבד. הפער בין הפועל אזור מהמקום ה-14, למכבי עירוני אשדוד מהמקום השמיני, עומד על שבע נקודות אף הוא. אפשר לומר כי בין המקום השני לבין המקום ה-14 (14 נקודות פער), הכל פתוח לגמרי.

מתחת לקו האדום: הפועל ניר רמת השרון, היורדת הטרייה מהליגה הלאומית ובית”ר נורדיה ירושלים. לרמת השרון ישנן 18 נקודות, בעוד לנורדיה ירושלים ישנן 15 נקודות. ברמת השרון יואב גרוס, פרדי צרפתי ואחרים, שהגיעו לנקות אורוות, מנסים בכל מעודם לגרום לקבוצה שלא לרדת העונה ליגה. בנורדיה ירושלים דובי גולדברג, איציק לוי ושותפיהם לדרך, מתקשים מאוד בשטח.

בית"ר נורדיה (יונתן גינזבורג)בית"ר נורדיה (יונתן גינזבורג)

חמשת הכובשים המצטיינים במחוז (בליגה): מתן שורץ, שחקנה של מ.כ ירושלים, עם 15 שערים; אליאור משלי, שחקנה של מכבי קריית גת, עם 14 שערים; לירן אלמליח, שחקנה של בית”ר נורדיה ירושלים, עם 11 שערים; ינאי דוד, שחקנה של הפועל מרמורק, עם 10 שערים וכן ליאל כהן, שחקנה של מ.כ צעירי טירה, לו 10 שערים.

מתן שורץ וחבריו חוגגים (יונתן גינזבורג)מתן שורץ וחבריו חוגגים (יונתן גינזבורג)

‘מלך הצהובים’ בליגה הוא טריקו גטהון, שחקנה של מכבי קריית מלאכי, לו 10 צהובים העונה. אחריו? איתי אלקסלסי, שחקנה של מ.כ צעירי טירה, לו תשעה כרטיסים צהובים לעת עתה. יש לציין כי הפועל הרצליה, כקבוצה, מובילה את ממוצע הצהובים למשחק עם 3.5 כרטיסים. ‘מלך האדומים’ בליגה הוא בן רייכרט, שחקנה של שמשון פזטל תל אביב, לו כבר שלושה כרטיסים.

טריקו גטהון (יונתן גינזבורג)טריקו גטהון (יונתן גינזבורג)

ליגה א’ צפון

המוליכה: מכבי אחי נצרת לה 14 ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים. הקבוצה של עלאא סאיג הבקיעה 41 שערים וספגה 17 שערים (בדומה למכבי קריית גת מהמחוז הדרומי – שתי הקבוצות שספגו הכי מעט שערים לעת עתה), כשלרשותה 45 נקודות. הפער ממ.ס טירה, השנייה בטבלה, עומד על חמש נקודות בלבד.

בדבר הפלייאוף העליון (מקומות 5-2) והפלייאוף התחתון (מקומות 14-11) אפשר לומר כי מתייצבת התמונה של מי שעשויות למצוא עצמן מעלה ומי שעלולות למצוא עצמן מטה. בחלק העליון אפשר למצוא את אתא ביאליק, נווה שאנן, כרמיאל, באקה אל גרבייה ומוסמוס. בחלק התחתון, מגדל העמק, טמרה, עראבה, נוג’ידאת, טירת הכרמל והפועל אום אל פאחם.

מתחת לקו האדום: הפועל טירת הכרמל, העולה הטרייה מליגה ב’, והפועל אום אל פאחם, היורדת הטרייה מהלאומית. לטירת הכרמל ישנן 12 נקודות, בעוד לאום אל פאחם ישנן 10 נקודות (פתחה עונה במינוס 12 נקודות, כזכור). בטירת הכרמל ינסו לעשות כל שביכולתם שלא לרדת בחזרה לליגה הרביעית, כשבאום אל פאחם מאמינים, בדומה לטירת הכרמל, שאפשר לשרוד העונה.

חמשת הכובשים המצטיינים במחוז (בליגה): ספיר רזון, שחקנה של עירוני נשר, עם 15 שערים; מוחמד עואודה, שחקנה של הפועל בית שאן, עם 12 שערים; אחמד מצרי, שחקנה של מ.ס טירה, עם 11 שערים; חמזה מוואסי, שחקנה של מכבי אחי נצרת, עם 11 שערים וכן שאדי מסארווה, שחקנה של הפועל בני מוסמוס, לו גם 11 שערים.

‘מלך הצהובים’ בליגה הוא טאהא מוחמד, שחקנה של עראבה, לו 10 צהובים העונה. אחריו? עזת חלאילה, שחקנה של עירוני נשר, לו תשעה כרטיסים צהובים לעת עתה. יש לציין כי עירוני נשר, כקבוצה, מובילה את ממוצע הצהובים למשחק עם 3.4 כרטיסים. חמישה שחקנים קיבלו שני כרטיסים אדומים: כאמל אבו אל היג’א, ג’אבר ג’בארין, מוחמד ג’בארין, ערפה חטיב ו-וויאם חסן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */