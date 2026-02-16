2/3 ליגה מאחורינו: בצפון הכל פתוח, בדרום סגור

שני שליש בליגה א’ צפון ודרום מאחורינו. 10 מחזורים לתום העונה, 30 נקודות בקופה ונדמה כי מכבי קריית גת מהמחוז הדרומי דוהרת ללאומית באין מפריע. במחוז הצפוני, לעומת זאת, הכל פתוח: מכבי אחי נצרת אולי מוליכה עם 45 נקודות, אך טירה עוקבת אחריה מקרוב מאוד, כשלרשותה 40 נקודות.

בתחתית הטבלאות, אין הכרעה ברורה. בליגה א’ דרום, הפער בין בית”ר נורדיה ירושלים מהמקום האחרון לבין המקום ה-11 בו נמצאת מ.כ ירמיהו חולון, עומד על שבע נקודות בלבד. בליגה א’ צפון, הפער בין הפועל אום אל פאחם מהמקום האחרון לבין המקום ה-13, בו נמצאת הפועל עירוני עראבה, עומד על שמונה נקודות.

ליגה א’ דרום

המוליכה: מכבי קריית גת, לה 17 ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ואפס הפסדים – הקבוצה היחידה מבין 32 קבוצות ליגה א’, בדרום ובצפון כאחד, שטרם ספגה הפסד, ‘אירוע’ שלא נראה כמותו שנים ארוכות בליגה הזו. הקבוצה של רומן זולו הבקיעה 52 שערים וספגה 17 שערים, כשלרשותה 54 נקודות. הפער ממ.ס דימונה, השנייה בטבלה, עומד על 20 נקודות(!).

רומן זולו (יונתן גינזבורג)

בדבר הפלייאוף העליון (מקומות 5-2) והפלייאוף התחתון (מקומות 14-11) הכל פתוח. הפער בין דימונה, מהמקום השני, למכבי עירוני אשדוד מהמקום השמיני, עומד על שבע נקודות בלבד. הפער בין הפועל אזור מהמקום ה-14, למכבי עירוני אשדוד מהמקום השמיני, עומד על שבע נקודות אף הוא. אפשר לומר כי בין המקום השני לבין המקום ה-14 (14 נקודות פער), הכל פתוח לגמרי.

מתחת לקו האדום: הפועל ניר רמת השרון, היורדת הטרייה מהליגה הלאומית ובית”ר נורדיה ירושלים. לרמת השרון ישנן 18 נקודות, בעוד לנורדיה ירושלים ישנן 15 נקודות. ברמת השרון יואב גרוס, פרדי צרפתי ואחרים, שהגיעו לנקות אורוות, מנסים בכל מעודם לגרום לקבוצה שלא לרדת העונה ליגה. בנורדיה ירושלים דובי גולדברג, איציק לוי ושותפיהם לדרך, מתקשים מאוד בשטח.

בית"ר נורדיה (יונתן גינזבורג)

חמשת הכובשים המצטיינים במחוז (בליגה): מתן שורץ, שחקנה של מ.כ ירושלים, עם 15 שערים; אליאור משלי, שחקנה של מכבי קריית גת, עם 14 שערים; לירן אלמליח, שחקנה של בית”ר נורדיה ירושלים, עם 11 שערים; ינאי דוד, שחקנה של הפועל מרמורק, עם 10 שערים וכן ליאל כהן, שחקנה של מ.כ צעירי טירה, לו 10 שערים.

מתן שורץ וחבריו חוגגים (יונתן גינזבורג)

‘מלך הצהובים’ בליגה הוא טריקו גטהון, שחקנה של מכבי קריית מלאכי, לו 10 צהובים העונה. אחריו? איתי אלקסלסי, שחקנה של מ.כ צעירי טירה, לו תשעה כרטיסים צהובים לעת עתה. יש לציין כי הפועל הרצליה, כקבוצה, מובילה את ממוצע הצהובים למשחק עם 3.5 כרטיסים. ‘מלך האדומים’ בליגה הוא בן רייכרט, שחקנה של שמשון פזטל תל אביב, לו כבר שלושה כרטיסים.

טריקו גטהון (יונתן גינזבורג)

ליגה א’ צפון

המוליכה: מכבי אחי נצרת לה 14 ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים. הקבוצה של עלאא סאיג הבקיעה 41 שערים וספגה 17 שערים (בדומה למכבי קריית גת מהמחוז הדרומי – שתי הקבוצות שספגו הכי מעט שערים לעת עתה), כשלרשותה 45 נקודות. הפער ממ.ס טירה, השנייה בטבלה, עומד על חמש נקודות בלבד.

בדבר הפלייאוף העליון (מקומות 5-2) והפלייאוף התחתון (מקומות 14-11) אפשר לומר כי מתייצבת התמונה של מי שעשויות למצוא עצמן מעלה ומי שעלולות למצוא עצמן מטה. בחלק העליון אפשר למצוא את אתא ביאליק, נווה שאנן, כרמיאל, באקה אל גרבייה ומוסמוס. בחלק התחתון, מגדל העמק, טמרה, עראבה, נוג’ידאת, טירת הכרמל והפועל אום אל פאחם.

מתחת לקו האדום: הפועל טירת הכרמל, העולה הטרייה מליגה ב’, והפועל אום אל פאחם, היורדת הטרייה מהלאומית. לטירת הכרמל ישנן 12 נקודות, בעוד לאום אל פאחם ישנן 10 נקודות (פתחה עונה במינוס 12 נקודות, כזכור). בטירת הכרמל ינסו לעשות כל שביכולתם שלא לרדת בחזרה לליגה הרביעית, כשבאום אל פאחם מאמינים, בדומה לטירת הכרמל, שאפשר לשרוד העונה.

חמשת הכובשים המצטיינים במחוז (בליגה): ספיר רזון, שחקנה של עירוני נשר, עם 15 שערים; מוחמד עואודה, שחקנה של הפועל בית שאן, עם 12 שערים; אחמד מצרי, שחקנה של מ.ס טירה, עם 11 שערים; חמזה מוואסי, שחקנה של מכבי אחי נצרת, עם 11 שערים וכן שאדי מסארווה, שחקנה של הפועל בני מוסמוס, לו גם 11 שערים.

‘מלך הצהובים’ בליגה הוא טאהא מוחמד, שחקנה של עראבה, לו 10 צהובים העונה. אחריו? עזת חלאילה, שחקנה של עירוני נשר, לו תשעה כרטיסים צהובים לעת עתה. יש לציין כי עירוני נשר, כקבוצה, מובילה את ממוצע הצהובים למשחק עם 3.4 כרטיסים. חמישה שחקנים קיבלו שני כרטיסים אדומים: כאמל אבו אל היג’א, ג’אבר ג’בארין, מוחמד ג’בארין, ערפה חטיב ו-וויאם חסן.