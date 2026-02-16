יום שני, 16.02.2026 שעה 11:48
ליגה איטלקית 25-26
6121-6025אינטר1
5318-4024מילאן2
5025-3825נאפולי3
4716-3125רומא4
4623-4325יובנטוס5
4221-3425אטאלנטה6
4118-3824קומו7
3332-3425בולוניה8
3325-2625לאציו9
3235-2925ססואולו10
3238-2825אודינזה11
2931-1825פארמה12
2833-2824קליארי13
2744-2525טורינו14
2437-2925גנואה15
2433-2125קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1542-2025פיזה19
1543-1925ורונה20

"הליגה מוטה, המאפיה השתלטה על היציעים"

סערת השיפוט נמשכת - רוברטו סביאנו, הסופר המוכר שנרדף על ידי המאפיה הנאפוליטנית, בפוסט חריף נגד מארוטה: "לא יהיה ערך אמיתי לאליפות של אינטר"

|
רוברטו סביאנו והכרטיס האדום (IMAGO)
רוברטו סביאנו והכרטיס האדום (IMAGO)

הסערה סביב תקרית אלסנדרו באסטוני ופייר קאלולו ממשיכה להסעיר את איטליה. הסופר והעיתונאי האיטלקי המוכר, רוברטו סביאנו, פרסם פוסט חריף באינסטגרם, בו תקף בחריפות את הכדורגל האיטלקי והתייחס לשורה של אירועים שנויים במחלוקת, ובראשם הרחקתו של קאלולו במשחק מול אינטר.

סביאנו שהתפרסם אחרי שחשף את המאפיה הנאפוליטנית בספר שכתב, ומאז סופג איומים ומסתתר מפניה, צריך לפוסט שלו תמונה של נשיא אינטר, ג'וזפה מארוטה. “כל עוד האיש הזה ממלא תפקיד בכדורגל האיטלקי, לכולם תהיה התחושה שהאליפויות מוטות", כתב סביאנו והוסיף כי הזעם שהפגין ג'ורג'ו קייליני לאחר המשחק משקף, לדבריו, תחושה עמוקה לגבי אופן ההתנהלות במערכת.

לדברי סביאנו, גם אם אינטר תזכה באליפות, "לא יהיה לה ערך אמיתי". עם זאת, הדגיש כי אין מדובר במתקפה על שחקנים או אוהדים, אותם הגדיר כ"קורבנות הראשונים של מערכת שאינה שקופה לחלוטין".

לבד בפסגה: אינטר מנצחת את יובה במשחק אדיר

כזכור, הסערה החלה לאחר שקאלולו הורחק בכרטיס צהוב שני בעקבות מגע קל עם באסטוני. יו"ר איגוד השופטים האיטלקי, ג'אנלוקה רוקי, הודה כי מדובר בטעות שיפוט של השופט פדריקו לה פנה, כאשר מערכת ה-VAR לא הייתה יכולה להתערב באירוע הספציפי. המשחק הסתיים בניצחון 2:3 לאינטר, שנהנתה מיתרון מספרי לאורך מחצית שלמה.

“כל ניצחון ילווה בצל כבד”

סביאנו התייחס גם לאירוע החזיז שנזרק לעבר שוער קרמונזה, אמיל אודרו, במשחק מול אינטר, וטען כי מדובר באחת ההשלכות של מערכת שבחרה "להעמיד פנים שאינה מבינה" את עומק הבעיה.

בהמשך הפוסט העלה סביאנו טענות קשות בנוגע לחדירת ארגון ה'נדרנגטה’ (מאפיה מחצי האי קלבריה באיטליה) ליציעים המאורגנים בארץ המגף. לדבריו, מדובר בסוגיה שהגיעה לפתחם של בתי המשפט, כולל אזכור של החלטה שיפוטית שקבעה כי אינטר הייתה במצב של "כפיפות" כלפי גורמים מה’קורבה נורד’ - ארגון האוהדים המרכזי של המועדון - ואף סייעה להם בפועל, גם אם שלא מרצון.

אוהדי אינטר (רויטרס)אוהדי אינטר (רויטרס)

"זו לא שאלה של צבעים", כתב סביאנו, "הבעיה אינה הכדורגל - הכדורגל הוא רק הביטוי שלה. במדינה נורמלית, שאלות כאלה כבר היו זוכות לתשובות חד-משמעיות. כל עוד לא יהיה אומץ להתמודד עם הנושא עד הסוף, כל ניצחון ילווה בצל כבד".

הדברים של סביאנו מעוררים הדים רבים באיטליה, ומצטרפים לדיון הציבורי הסוער סביב אמינותה של הליגה והקשר בין מועדונים לגורמים ביציעים.

