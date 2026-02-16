יום שני, 16.02.2026 שעה 20:26
רבע 4, 07:50: הפועל העמק - בני הרצליה 63:73

חצי גמר גביע המדינה: משחק צמוד ביד אליהו, הכחולים מהשרון צימקו את הפער ונצמדו לחניכיו של אברהמי בזכות מקס היידיגר. ניב משגב לוהט מהצד השני

|
די ג'יי ברנס עם הכדור (רועי כפיר)
די ג'יי ברנס עם הכדור (רועי כפיר)

אחרי שאתמול מכבי תל אביב גברה על הפועל ירושלים ותפסה את המקום הראשון בגמר גביע המדינה, בשעה זו משוחק חצי הגמר השני, כאשר הפועל העמק פוגשת את בני הרצליה. בהתמודדות כל אחת מקווה להיות זו שתקטוף את הכרטיס למשחק הגמר נגד הצהובים, שייערך כבר ביום חמישי הקרוב.

הקבוצה הצפונית מגיעה להתמודדות בפורמה די חיובית עם ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כאשר בשלב רבע הגמר הפתיעו הבחורים של שרון אברהמי את הפועל חולון עם 78:96 גדול ששלח אותם לחצי הגמר.

בצד השני של המתרס נמצאת הקבוצה של יהוא אורלנד, שגם היא מגיעה למשחק במומנטום די נהדר. הרצליה מחזיקה ברצף אדיר של שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, וברבע הגמר גברה 105:110 על הפועל ב”ש/דימונה.

זהו המפגש הראשון בין הקבוצות לשנת 2026, שכן ב-2025 נפגשו הצדדים לא פחות מארבע פעמים, כאשר הכף נוטה לכיוון די ברור. בארבעת המפגשים ביניהן הייתה זו הרצליה שיצאה מנצחת שלוש פעמים, לצד ניצחון בודד של העמק במפגש האחרון בין הקבוצות.

די גדי ג'יי ברנס מתחמם (רועי כפיר)

רבע ראשון: 18:25 להפועל העמק

חמישייה הפועל העמק: ניב משגב, רועי נציה, קיילר אדוארדס, אלייז’ה צ’יילדס וניק אונגנדה.

חמישייה בני הרצליה: דנבר ג’ונס, שלו לוגשי, אלייז’ה סטיוארט, צ'ינאנו אונואקו ודי ג’יי ברנס.

שרון אברהמי ויהוא אורלנד (רועי כפיר)שרון אברהמי ויהוא אורלנד (רועי כפיר)

חצי הגמר השני יצא לדרך! הנקודות הראשונות של המשחק היו של בני הרצליה, מידיו של צ'ינאנו אונואקו, אך מיד בהתקפת הנגד ניב משגב החזיר בצליפה משלו. הכחולים שלטו בריבאונד בתחילת המשחק אך לא הצליחו לנצל זאת כדי לעלות ליתרון משמעותי. העמק התחיולו טוב מחוץ לקשת והצליחו לעלות ליתרון 12:16. הלבנים הצליחו לעלות כבר ל-9 הפרש אך מקס היידיגר עם שלשת קלאץ’ הקטין לקאת סוף הרבע. בסוף החלק הראשון של המשחק הפועל העמק מובילה 18:25.

דנבר גדנבר ג'ונס עם הכדור (רועי כפיר)

רבע שני: 37:42 להפועל העמק

הרבע השני נפתח עם מהלך נהדר של ניק אונגנדה שהסתיים בדאנק. רפי מנקו עם סל נוסף העלה את ההפרש כבר לדו ספרתי לזכות העמק. מקס היידיגר עם 4 נקודות רצופות ממשיך לשמור על הרצליה בעניינים, אך מנגד רפי מנקו עם עוד שלשה משאיר את ההפרש גבוה. הקהל של הפועל העמק יצא במהלך הרבע כמחאה על מחירי הכרטיסים, הכחולים ניצלו זאת והורידו את ההפרש לשבע בזכות סל בצבע של די ג’יי ברנס. ריצת 0:9 של הרצליה נקטעה עם סל חשוב של ניב משגב. המחצית הראשונה הסתיימה בתוצאה 37:42 לזכות הפועל העמק.

קמרון הנרי עם הזריקה (רועי כפיר)קמרון הנרי עם הזריקה (רועי כפיר)

רבע שלישי: 59:68 להפועל העמק

החצי השני נפתח עם חילופי סלים, אשר המצטיינים בכל קבוצה, ניב משגב ומקס היידיגר, המשיכו לקחת את המושכות. ניב משגב עם סל נוסף עלה כבר ל-18 נקודות, מנגד היידיגר ממשיך לחדור לצבע ולקלוע בלי בעיה גם מחוץ לקשת. ברבע השלישי שתי הקבוצות המשיכו לקלוע סלים נהדרים משני צדי המשחק. בסוף הרבע אונגנדה עשה עבירה רביעית ויצא לתקופה ממושכת. לקראת הרבע האחרון הפועל העמק הגדילה את ההפרדש ל-9 והתוצאה עמדה על 59:68.

