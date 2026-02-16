יום שני, 16.02.2026 שעה 22:21
יום שני, 16/02/2026, 20:30אצטדיון טדיליגת העל Winner - מחזור 23
מכבי ת"א
דקה 81
0 0
שופט: גל לייבוביץ'
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14
גיא בן זיו | 16/02/2026 20:30
הרכבים וציונים
 
 
סייד אבו פרחי בורח מבוריס אינו (רדאד ג'בארה)
סייד אבו פרחי בורח מבוריס אינו (רדאד ג'בארה)

בליגה שלנו יש מספר משחקי ענק, כשבשעה זו אנחנו ללא ספק מקבלים את אחד הגדולים שבהם, בטח בסיטואציה הנוכחית. בית”ר ירושלים, שנמצאת בעיצומו של משבר, רוצה לצאת ממנו כשהיא מארחת את מכבי תל אביב, שתפסה תנופה ותנסה להראות שהיא חזק במרוץ האליפות.

הקבוצה מהבירה בעיצומה של תקופה מורכבת, כשהיא לא מנצחת בארבעת המשחקים האחרונים, כשהשיא הגיעה בהדחה לבני יהודה בגביע ובהפסד במשחק העונה מול הפועל באר שבע. הירושלמים מבינים שהם חייבים לקום על הרגליים ומהר, אחרת חלום אליפות, גם אם הוא לא מוצהר, עלול לברוח להם.

בצד השני, הצהובים במומנטום הפוך. אחרי פיטוריו של ז’רקו לאזטיץ’ ומאז הגעת רוני דיילה לאלופת המדינה, אנרגיות חדשות נחתו בקריית שלום, שם מרגישים כי אפשר לחזור למרוץ האליפות ואולי אפילו עוד לצאת מהעונה הזאת עם דאבל. הדרך לשם מתחילה ואולי גם נגמרת, היום בטדי.

כשמדברים על ההתמודדות הערב, פשוט אי אפשר להתעלם מהפיל הענק שבחדר. שתי הקבוצות נפגשו מוקדם יותר העונה בבלומפילד, אז בית”ר ירושלים פירקה את מכבי ת”א עם 2:6 מהדהד ביפו, שבעצם החל את כדור השלג שהוביל למהפך בקריית שלום, ועוד לחשוב שהאלופה הובילה 0:1 במחצית דאז.

מחצית שניה
  • '70
  • חילוף
  • שגיב יחזקאל עלה במקומו של אמיר סהיטי
  • '70
  • חילוף
  • רוני דיילה המשיך בשינויים ובחר לסיים את החילופים שלו בדקה ה-70. איתמר נוי ירד, איסוף סיסוקו נכנס.
רוני דיילה (רדאד ג'בארה)רוני דיילה (רדאד ג'בארה)
  • '58
  • חילוף
  • כריסטיאן בליץ' נכנס על חשבונו של עידו שחר
  • '58
  • חילוף
  • פעימה שנייה של רוני דיילה שהחליט להגיב, עם חילוף מספר 2 ו-3 שלו. אושר דוידה ירד, יונס מלדה עלה
  • '58
  • החמצה
  • פעם שלישית גלידה? לא אם תשאלו את עדי יונה. מצב שלישי של הקשר באחד על אחד מול מליקה, הפעם אחרי כדור חוץ ארוך שנשלח לעברו, אבל הוא גלגל סנטימטר בודד מהעמוד
מיגל סילבה מזנק לכדור (אורן בן חקון)מיגל סילבה מזנק לכדור (אורן בן חקון)
אוהדי בית&qout;ר ירושלים (אורן בן חקון)אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)
גונזלס במאבק עם הייטור (אורן בן חקון)גונזלס במאבק עם הייטור (אורן בן חקון)
  • '55
  • החמצה
  • גבירותיי ורבותיי, ירדן שועה. הקפטן בעוד אקט של גאונות מרשימה מצא פעם נוספת את עדי יונה, ופעם נוספת הקשר הצעיר החמיץ, הפעם עם בעיטה מעל המשקוף מול מליקה
  • '51
  • נבדל
  • עוד גול, עוד דגל. הפעם דור פרץ הקדים את גיל כהן ובאחד על אחד מול סילבה בעט פנימה, אך שוב הקוון צדק עם הרמה מוצדקת
  • '48
  • נבדל
  • הרשת זזה בפעם הראשונה אחרי שסייד אבו פרחי מצא את הרשת, אבל מיד הונף דגל לנבדל מוקדם של אושר דוידה בתחילת המהלך, שאכן היה
מחצית ראשונה
בוריס אינו שומר על הכדור מעידו שחר (רדאד ג'בארה)בוריס אינו שומר על הכדור מעידו שחר (רדאד ג'בארה)
אושר דוידה דוהר (רדאד ג'בארה)אושר דוידה דוהר (רדאד ג'בארה)
  • '45+7
  • כרטיס צהוב
  • הצהוב הראשון במשחק יצא לעברו של לוקה גדראני, אחרי שזה איחר בגלישה ותיקל את סייד אבו פרחי
  • '45+3
  • החמצה
  • ניסיון מעניין מאוד של הייטור, ששיגר בעיטה מ-35 מטרים וגרם למיגל סילבה למתוח את איבריו ולהדוף לקרן
טימותי מוזי מול טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)טימותי מוזי מול טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)
סייד אבו פרחי עם הכדור (רדאד ג'בארה)סייד אבו פרחי עם הכדור (רדאד ג'בארה)
  • '36
  • החמצה
  • הלחץ שלה ירושלמים המשיך. יונה חטף כדור לקמארה ונתן למוזי, הקיצוני בעט מחוץ לרחבה על סף העמוד
  • '34
  • החמצה
  • המצב הכי טוב במשחק. ירדן שועה בגאונות האופיינית שלו מצא בכדור של אומן את עדי יונה, הכישרון נותר באחד על אחד מול מליקה ובעט רע מאוד לידיים של השוער הצעיר
סייד אבו פרחי בורח מבוריס אינו (רדאד ג'בארה)סייד אבו פרחי בורח מבוריס אינו (רדאד ג'בארה)
אמיר סהיטי בשיחה עם גל לייבוביץ' (רדאד ג'בארה)אמיר סהיטי בשיחה עם גל לייבוביץ' (רדאד ג'בארה)
עידו שחר מדלג על עדי יונה (רדאד ג'בארה)עידו שחר מדלג על עדי יונה (רדאד ג'בארה)
  • '22
  • החמצה
  • עכשיו זה כבר איום אמיתי. דריבל מדהים של סהיטי הסתיים ברוחב טוב לדור פרץ, אבל לא התלבש לקפטן אז מיגל סילבה הצליח לקלוט
  • '19
  • החמצה
  • חצי איום ראשון של המארחת. ירדן שועה ניסה את מזלו מכמעט 25 מטרים, רק שהכדור היה חלש ועל יד הקורה
אוהדי בית&qout;ר ירושלים (רדאד ג'בארה)אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)
רז שלמה יוצא מהמגרש לאחר שנפצע (אורן בן חקון)רז שלמה יוצא מהמגרש לאחר שנפצע (אורן בן חקון)
  • '12
  • חילוף
  • ואכן, רז שלמה סיים את חלקו במפגש הזה עם מתיחה. מוחמד עלי קמארה הוזעק להיכנס במקומו
  • '9
  • פציעה
  • רז שלמה ירד לגליץ’ ומיד כשהוא קם הוא הבין שהוא מתח את השריר, אז הוא נשכב שוב על הדשא. ספק אם הבלם יוכל יהיה להמשיך
אושר דוידה מתרומם באוויר (אורן בן חקון)אושר דוידה מתרומם באוויר (אורן בן חקון)
אושר דוידה מול טימותי מוזי (אורן בן חקון)אושר דוידה מול טימותי מוזי (אורן בן חקון)
  • '6
  • החמצה
  • צ’אנס ראשון במשחק הגיע מהצד של האלופה. כדור ארוך נשלח לאושר דוידה בימין, הקיצוני הלך לשמאל, שוב לימין, שוב לשמאל וסובב מעל המשקוף של מיגל סילבה
  • '1
  • החלטת שופט
  • גל לייבוביץ' שרק! המפגש הגדול בטדי יצא לדרך
אלקנה בוחבוט בטקס. גיבור ישראל (רדאד ג'בארה)אלקנה בוחבוט בטקס. גיבור ישראל (רדאד ג'בארה)
טקס שמחמם את הלב לשורד השבי אלקנה בוחבוט (רדאד ג'בארה)טקס שמחמם את הלב לשורד השבי אלקנה בוחבוט (רדאד ג'בארה)
טקס מצמרר לאלקנה בוחבוט בטדי (רדאד ג'בארה)טקס מצמרר לאלקנה בוחבוט בטדי (רדאד ג'בארה)
  • '1
  • אחר
  • לפני המשחק, בית"ר ירושלים ערכה טקס מצמרר לשורד השבי אלקנה בוחבוט, שנאם וריגש את כולם על הדשא
שחקני הקבוצות על כר הדשא על רקע הקהל הנהדר (אורן בן חקון)שחקני הקבוצות על כר הדשא על רקע הקהל הנהדר (אורן בן חקון)
השחקנים עולים אל כר הדשא (אורן בן חקון)השחקנים עולים אל כר הדשא (אורן בן חקון)
נאנא אנטווי מתכונן לבכורה (אורן בן חקון)נאנא אנטווי מתכונן לבכורה (אורן בן חקון)
שחקני בית&qout;ר ירושלים מתחממים (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים מתחממים (אורן בן חקון)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד