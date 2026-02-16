גיא בן זיו
|
16/02/2026 20:30
סייד אבו פרחי בורח מבוריס אינו (רדאד ג'בארה)
בליגה שלנו יש מספר משחקי ענק, כשבשעה זו אנחנו ללא ספק מקבלים את אחד הגדולים שבהם, בטח בסיטואציה הנוכחית. בית”ר ירושלים, שנמצאת בעיצומו של משבר, רוצה לצאת ממנו כשהיא מארחת את מכבי תל אביב, שתפסה תנופה ותנסה להראות שהיא חזק במרוץ האליפות.
הקבוצה מהבירה בעיצומה של תקופה מורכבת, כשהיא לא מנצחת בארבעת המשחקים האחרונים, כשהשיא הגיעה בהדחה לבני יהודה בגביע ובהפסד במשחק העונה מול הפועל באר שבע. הירושלמים מבינים שהם חייבים לקום על הרגליים ומהר, אחרת חלום אליפות, גם אם הוא לא מוצהר, עלול לברוח להם.
בצד השני, הצהובים במומנטום הפוך. אחרי פיטוריו של ז’רקו לאזטיץ’ ומאז הגעת רוני דיילה לאלופת המדינה, אנרגיות חדשות נחתו בקריית שלום, שם מרגישים כי אפשר לחזור למרוץ האליפות ואולי אפילו עוד לצאת מהעונה הזאת עם דאבל. הדרך לשם מתחילה ואולי גם נגמרת, היום בטדי.
כשמדברים על ההתמודדות הערב, פשוט אי אפשר להתעלם מהפיל הענק שבחדר. שתי הקבוצות נפגשו מוקדם יותר העונה בבלומפילד, אז בית”ר ירושלים פירקה את מכבי ת”א עם 2:6 מהדהד ביפו, שבעצם החל את כדור השלג שהוביל למהפך בקריית שלום, ועוד לחשוב שהאלופה הובילה 0:1 במחצית דאז.
מחצית שניה
-
'70
- שגיב יחזקאל עלה במקומו של אמיר סהיטי
-
'70
- רוני דיילה המשיך בשינויים ובחר לסיים את החילופים שלו בדקה ה-70. איתמר נוי ירד, איסוף סיסוקו נכנס.
-
'58
- כריסטיאן בליץ' נכנס על חשבונו של עידו שחר
-
'58
- פעימה שנייה של רוני דיילה שהחליט להגיב, עם חילוף מספר 2 ו-3 שלו. אושר דוידה ירד, יונס מלדה עלה
-
'58
- פעם שלישית גלידה? לא אם תשאלו את עדי יונה. מצב שלישי של הקשר באחד על אחד מול מליקה, הפעם אחרי כדור חוץ ארוך שנשלח לעברו, אבל הוא גלגל סנטימטר בודד מהעמוד
-
'55
- גבירותיי ורבותיי, ירדן שועה. הקפטן בעוד אקט של גאונות מרשימה מצא פעם נוספת את עדי יונה, ופעם נוספת הקשר הצעיר החמיץ, הפעם עם בעיטה מעל המשקוף מול מליקה
-
'51
- עוד גול, עוד דגל. הפעם דור פרץ הקדים את גיל כהן ובאחד על אחד מול סילבה בעט פנימה, אך שוב הקוון צדק עם הרמה מוצדקת
-
'48
- הרשת זזה בפעם הראשונה אחרי שסייד אבו פרחי מצא את הרשת, אבל מיד הונף דגל לנבדל מוקדם של אושר דוידה בתחילת המהלך, שאכן היה
מחצית ראשונה
-
'45+7
- הצהוב הראשון במשחק יצא לעברו של לוקה גדראני, אחרי שזה איחר בגלישה ותיקל את סייד אבו פרחי
-
'45+3
- ניסיון מעניין מאוד של הייטור, ששיגר בעיטה מ-35 מטרים וגרם למיגל סילבה למתוח את איבריו ולהדוף לקרן
-
'36
- הלחץ שלה ירושלמים המשיך. יונה חטף כדור לקמארה ונתן למוזי, הקיצוני בעט מחוץ לרחבה על סף העמוד
-
'34
- המצב הכי טוב במשחק. ירדן שועה בגאונות האופיינית שלו מצא בכדור של אומן את עדי יונה, הכישרון נותר באחד על אחד מול מליקה ובעט רע מאוד לידיים של השוער הצעיר
-
'22
- עכשיו זה כבר איום אמיתי. דריבל מדהים של סהיטי הסתיים ברוחב טוב לדור פרץ, אבל לא התלבש לקפטן אז מיגל סילבה הצליח לקלוט
-
'19
- חצי איום ראשון של המארחת. ירדן שועה ניסה את מזלו מכמעט 25 מטרים, רק שהכדור היה חלש ועל יד הקורה
-
'12
- ואכן, רז שלמה סיים את חלקו במפגש הזה עם מתיחה. מוחמד עלי קמארה הוזעק להיכנס במקומו
-
'9
- רז שלמה ירד לגליץ’ ומיד כשהוא קם הוא הבין שהוא מתח את השריר, אז הוא נשכב שוב על הדשא. ספק אם הבלם יוכל יהיה להמשיך
-
'6
- צ’אנס ראשון במשחק הגיע מהצד של האלופה. כדור ארוך נשלח לאושר דוידה בימין, הקיצוני הלך לשמאל, שוב לימין, שוב לשמאל וסובב מעל המשקוף של מיגל סילבה
-
'1
- גל לייבוביץ' שרק! המפגש הגדול בטדי יצא לדרך
-
'1
- לפני המשחק, בית"ר ירושלים ערכה טקס מצמרר לשורד השבי אלקנה בוחבוט, שנאם וריגש את כולם על הדשא