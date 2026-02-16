יום שני, 16.02.2026 שעה 10:54
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4517-4120מכבי אחי נצרת1
4023-4220מ.ס. טירה2
3323-2920מכבי נווה שאנן3
3217-2720מכבי אתא ביאליק4
3221-2920הפועל כרמיאל5
3027-3320הפועל ב.א.גרבייה6
3028-2620בני מוסמוס7
2925-2620הפועל בית שאן8
2834-2820עירוני נשר9
2523-2420הפועל מגדל-העמק10
2427-2120צעירי אום אל פאחם11
1835-2820הפועל עראבה12
1844-2520צעירי טמרה13
1734-1520מכבי נוג'ידאת14
1634-2120הפועל טירת הכרמל15
834-2720הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5417-5220מכבי קרית גת1
3620-3520מ.כ. צעירי טירה2
3425-2520מ.ס. דימונה3
3225-3720מכבי יבנה4
3127-3920מ.כ. ירושלים5
3127-2620מכבי קרית מלאכי6
2827-2620מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2733-2620בית"ר יבנה9
2626-2420שמשון תל אביב10
2232-3120מ.כ. חולון ירמיהו 11
2232-1820הפועל מרמורק12
2134-2120הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1840-2120הפועל ניר רמה"ש15
1536-2620בית"ר נורדיה ירושלים16

החל מיום חמישי: מ.ס טירה תחזור לשחק בבית

סנ"צ גלעד עוזר, מפקד תחנת המשטרה בעיר אישר לקבוצה הבוגרת לחזור למגרשה הביתי. "כולי תקווה כי הקבוצה והקהל הפיקו את הלקחים מהאירוע הקשה"

|
מתוך מה שארע על כר הדשא בטירה (צילום נזיה סולטן)
מתוך מה שארע על כר הדשא בטירה (צילום נזיה סולטן)

ביום חמישי הקרוב, במסגרת המחזור ה-21 בליגה א' צפון, מ.ס טירה חוזרת הביתה – למגרשה, בו תארח את הפועל עירוני כרמיאל בשעה 20:30. כזכור, בסוף חודש ינואר פורסם ב-ONE כי המשטרה החליטה לסגור את המגרש לקבוצה הבוגרת ל-30 יום קדימה. במ.ס טירה קיבלו עתה מכתב מאת מפקד תחנת המשטרה בעיר, סנ"צ גלעד עוזר, כי הוא מאשר לה לחזור הביתה מוקדם.

"בפנייה אשר הוגשה על ידכם, ניכר כי הקבוצה פעלה במספר מישורים על מנת להפיק לקחים מהאירוע ולמנוע אלימות בהמשך הדרך. מעשים אלו כללו פגישת ‘סולחה’ מתוקשרת עם קבוצת הכדורגל של אום אל פאחם והודעות הרגעה דרך מגוון מהרשתות החברתיות. במסמך אשר הוגש לתחנה, עושה שכל הבקשה לקצר את תקופת הסגירה.

“כולי תקווה כי הפקתם לקחים”

"לאחר שקראתי את פנייתכם, וליוויתי מצמוד את הליך הפקת הלקחים של הקבוצה, אני מאשר לקצר את תקופת הסגירה. ניתן לקבוצת הבוגרים מ.ס טירה לשחק באצטדיון החל מהתאריך 19/02. כולי תקווה כי הקבוצה והקהל הפיקו את הלקחים מהאירוע הקשה, ותמשיך ותנקוט את מרב האמצעים במטרה למנוע כל גילוי אלימות מצד הקבוצה והקהל. מאחל רמדאן כרים!".

/* LAST / NEXT ROUNDs */