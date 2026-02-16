החל מיום חמישי: מ.ס טירה תחזור לשחק בבית

ביום חמישי הקרוב, במסגרת המחזור ה-21 בליגה א' צפון, מ.ס טירה חוזרת הביתה – למגרשה, בו תארח את הפועל עירוני כרמיאל בשעה 20:30. כזכור, בסוף חודש ינואר פורסם ב-ONE כי המשטרה החליטה לסגור את המגרש לקבוצה הבוגרת ל-30 יום קדימה. במ.ס טירה קיבלו עתה מכתב מאת מפקד תחנת המשטרה בעיר, סנ"צ גלעד עוזר, כי הוא מאשר לה לחזור הביתה מוקדם.

"בפנייה אשר הוגשה על ידכם, ניכר כי הקבוצה פעלה במספר מישורים על מנת להפיק לקחים מהאירוע ולמנוע אלימות בהמשך הדרך. מעשים אלו כללו פגישת ‘סולחה’ מתוקשרת עם קבוצת הכדורגל של אום אל פאחם והודעות הרגעה דרך מגוון מהרשתות החברתיות. במסמך אשר הוגש לתחנה, עושה שכל הבקשה לקצר את תקופת הסגירה.

“כולי תקווה כי הפקתם לקחים”

"לאחר שקראתי את פנייתכם, וליוויתי מצמוד את הליך הפקת הלקחים של הקבוצה, אני מאשר לקצר את תקופת הסגירה. ניתן לקבוצת הבוגרים מ.ס טירה לשחק באצטדיון החל מהתאריך 19/02. כולי תקווה כי הקבוצה והקהל הפיקו את הלקחים מהאירוע הקשה, ותמשיך ותנקוט את מרב האמצעים במטרה למנוע כל גילוי אלימות מצד הקבוצה והקהל. מאחל רמדאן כרים!".