לידיעת רביבו: עונת השפל ההיסטורית בקופנהאגן

ביוני רצתה קופנהאגן לרכוש את רוי רביבו וייעדה לו מקום בהרכב הפותח. מכבי תל אביב ניהלה משא ומתן עם אלופת דנמרק, דרשה 4 מיליון יורו ונתקלה בסירוב. הפערים הכספיים לא צומצו, העסקה נפלה, והמגן השמאלי נשאר בשורות הצהובים. אלופת ישראל עוברת עונה לא פשוטה, ונכון לעכשיו מדורגת רביעית, אבל לפחות אין ספק לגבי העפלתה לפלייאוף העליון. רביבו יסתקרן לדעת כי מצבה של קופנהאגן שונה לחלוטין. שני מחזורים בלבד לפני תום העונה הסדירה בליגה הדנית, היא נמצאת בסכנה ממשית של נשירה לפלייאוף התחתון.

מדובר בסנסציה בקנה מידה כמעט בלתי נתפס במונחים הדנים. קופנהאגן היא המועדון העשיר ביותר במינה בפער משמעותי. היא זכתה באליפות 15 פעמים במילניום הנוכחי, כלומר נותרה ללא כתר 10 פעמים בלבד מאז תחילתו, ורוב המקרים האלה סיימה כסגנית. הדירוג החריג הכי נמוך שלה היה המקום הרביעי ב-2018. בעונה שעברה זכתה קופנהאגן בדאבל באופן דרמטי, תוך שהיא מקדימה את מיטיולן בקרב צמרת צמוד בליגה על חודה של נקודה. לפני תחילת העונה הנוכחית, הן היו אמורות להילחם שוב על המקום בפסגה, וקופנהאגן הוגדרה על ידי הפרשנים כפייבוריטית.

בליגה הדנית 12 קבוצות בלבד, ולכן השלב הראשון של העונה כולל 22 מחזורים, בסיומם ממשיכות 6 הראשונות לפלייאוף העליון ו-6 האחרונות לפלייאוף התחתון. במסגרות אלה מתקיימים 10 מחזורים נוספים, כלומר בסך הכל יש 32 מחזורים בליגה. 20 מחזורים מאחורינו, וקופנהאגן ירדה למקום השביעי. היא הפסידה בשני המשחקים האחרונים לפני פגרת החורף, והפסידה פעמיים עם שובה של הליגה בתחילת פברואר. הפיאסקו 2:1 באצטדיונה של מיטיולן היה כואב, אבל בשבת המצב החמיר מהותית בעקבות הפסד ביתי בתוצאה זהה לנורשלן. כך השלימה קופנהאגן 4 הפסדים רצופים לראשונה מאז 1996, והמצב בטבלה קודר במיוחד.

רגעים קצת יותר שמחים של קופנהאגן (IMAGO)

אוהרוס המפתיעה, שלא זכתה באליפות מאז 1986, מובילה עם 44 נקודות. מיטיולן מדורגת שנייה עם 42 נקודות, ורוב המומחים והאוהדים במדינה משוכנעים שהיא אמורה לזכות באליפות ללא בעיות מיוחדות בפלייאוף. הסגל שלה עמוק ועוצמתי, ואפילו הפציעה של מלך השערים פרנקולינו לא עצרה את הדהירה שלה כשהיא הביסה 1:4 את אודנסה, ויש לה 54 שערי זכות. העניין הוא כי לקופנהאגן תקציב גבוה יותר, והיא אף האמינה כי ערכה את מסע הרכש המוצלח ביותר בקיץ, גם אם ויתרה על אופציית רוי רביבו. כל זה מספיק כעת ל-28 נקודות בלבד. כלומר, היא מרוחקת 16 נקודות מהפסגה, ומקדימה ב-10 נקודות בלבד את העולה החדשה הזעירה פרדריסיה שנמצאת מתחת לקו האדום. האריות מהבירה קרובים יותר לירידה מאשר לאליפות – משפט הזוי שאיש בדנמרק לא העלה בדעתו שיוכל להיות נכון אי פעם.

התסריט הזה מטורף אפילו יותר כי את העונה החלה קופנהאגן עם רצף ניצחונות, ואף העפילה לשלב הליגה בליגת האלופות באופן משכנע על חשבון באזל. המועדון היה גאה בכך שהצליח להשאיר את המאמן המצליח יאקוב נסטרופ למרות עניין רב מאוד שגילתה בו וולפסבורג. בגיל 37, הוא החליט שהכל עדיין לפניו והעדיף להתרכז בקמפיין האירופי של קופנהאגן ובניסיון לזכות באליפות שלישית מבחינתו. התקוות היו גדולות בעקבות החתמתו של יוסופה מוקוקו, ילד הפלא של בורוסיה דורטמונד לשעבר, תמורת 5 מיליון אירו. נסטרופ והמנהל הספורטיבי סונה סמית-נילסן לא היססו לדבר על פוטנציאל לעונה היסטורית בכל החזיתות.

רוי רביבו בפעולה (רועי כפיר)

המהלומות באירופה והטעות הגדולה של הפרשנים

בפועל, האוהדים אכן חוזים בהיסטוריה, אך עם סימן שלילי. הסתבר כי לא היה תחליף ראוי לפליימייקר ויקטור פרוהולדט שנמכר לפורטו תמורת 20 מיליון אירו. חוסר מזל עם פציעות פגע בקופנהאגן, כאשר הקשר מאגנוס מאטסון והמגן רודריגו הואסקס קרעו רצועות בברכיים וגמרו את העונה זמן קצר אחרי שהתחילה, אבל זה ממש לא אמור להסביר את הקריסה המוחלטת. כדור השלג החל להתגלגל בספטמבר בעקבות ההפסד לברודבי בדרבי, ומאז לא השכיל נסטרופ לעצור אותו. מוקוקו הפך לפלופ, וההתבססות על ותיקים שמרוויחים שכר עתק התבררה כשגויה. מאדס מאדסן, שהוחתם מאורהוס ברגע האחרון כדי להחליף את מאטסון, לא סיפק את הסחורה בשום שלב, והביטחון העצמי של הקבוצה התדדדר במהירות.

קופנהאגן הפגינה יכולת מחפירה על בסיס כמעט שבועי. החלום האירופי ספג מהלומה בתחילת אוקטובר עם הפסד לקרבאח באזרבייג'ן. אחריו הגיע הפסד מביש לסילקבורג בליגה. בנובמבר הובסה קופנהאגן 4:0 בלונדון על ידי טוטנהאם בליגת האלופות, מיד לאחר מכן נכנעה בליגה לנועלת הטבלה ויילה. עד אז עדיין היו בטוחים רוב הפרשנים שקופנהאגן תתאושש ותחזור בגדול למאבק האליפות, כפי שהיא הייתה רגילה לעשות בשנים הקודמות, אלא שהם טעו. הפסד לאורהוס בסוף נובמבר הבהיר זאת חד משמעית, ואת 2025 סיימו האריות עם פיאסקו ביתי מול סונדיוסקה.

המסע בצ'מפיונס ליג תם עם תבוסה 4:1 לברצלונה בקאמפ נואו, והתברר כי קופנהאגן הגיעה בכושר לקוי גם לחידוש הליגה. נשירה לפלייאוף התחתון תהיה חסרת תקדים ובלתי נתפסת, אבל בדנמרק משוכנעים שזה בדיוק מה שמגיעה לקבוצה שנראית כמו שבר כלי ולא מסוגלת להפגין אופי. גם נסטרופ עצמו מסכים שהטבלה לא משקרת. "אני מבין את הביקורת. אנחנו מציגים כדורגל רע מאוד, ויכולים להאשים רק את עצמנו", הוא אומר, אבל מתעקש שהוא עדיין האיש הנכון כדי לייצב את הספינה ולהעפיל לפלייאוף העליון עם שני ניצחונות מול אודנסה וראנדרס בשני המחזורים הקרובים.

שחקני קופנהאגן בקאמפ נואו (רויטרס)

“יש סיבה למשבר והוא לא מקרי, העסק לא מנוהל כבר מזמן”

פלמינג אוסטרגור, היו"ר האגדי של המועדן לשעבר, מפנה אצבע מאשימה בעיקר לעבר ההנהלה הנוכחית. "יש סיבה למשבר הזה, והוא לא מקרי. העסק לא מנוהל כמו שצריך כבר מזמן. לקופנהאגן יש מותג. יש לה מסורת. יש לה קהל אוהדים גדול. כל זה לא מספיק אם ההנהלה לא יודעת מה היא עושה. הצלחה נבנית על ידי האנשים הנכונים שממלאים את התפקידים הנכונים. זה היה ה-DNA של קופנהאגן, ועכשיו זה לא קיים", הוא כתב.

האם זה היה שונה לו רוי רביבו היה מגיע לבירת דנמרק ומצטרף לאריות בקיץ? אין לדעת, אבל ייתכן כי בקופנהאגן יתעניינו יתעניינו בו שוב בקיץ הקרוב. בתום העונה המזעזעת, צפויה הקבוצה לעבור מהפכה משמעותית בסגל, ותנסה להצעיר אותו. נקודת האור בחודשים הקרובים הוא החלוץ האיסלנדי בן ה-17 ויקטור דאדאסון שמצליח להרשים לטובה גם בתקופת משבר, ובקופנהאגן ינסו להחתים צעירים מבטיחים נוספים. רביבו, שיחגוג במאי יום הולדת 23, עדיין עונה על ההגדרה, וייתכן שהדלת תיפתח גם עבור כישרונות ישראלים נוספים.