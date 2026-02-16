רופאת הסגלים האולימפיים פורשת לגמלאות

דמות בכירה נוספת נפרדת מהספורט האולימפי. רופאת הסגלים האולימפיים של ישראל, ד”ר לובה גליצקיה, תסיים את תפקידה ותפרוש לגמלאות, כך נודע ל-ONE. לאחר שנים רבות בתחום וליווי המשלחות האולימפיות, היא תסיים את תפקידה בסוף החודש, כאשר ד”ר עידית שוב מונתה במקומה לתפקיד.

ד”ר גליצקיה היא אחת מהדמויות המוכרות בספורט הישראלי. משנת 1998 היא עבדה במרכז לרפואת ספורט ומחקר בווינגייט והייתה משנת 2003 רופאת הסגלים האולימפיים של ישראל, כך שבמשך עשרות שנים היא עבדה עם הספורטאים המובילים בארץ וליוותה את המשלחות האולימפיות בחו”ל באופן צמוד.

במקומה, מונתה ד”ר עידית שוב למנהלת המערך הרפואי במרכז לרפואת ספורט ולמחקר במכון וינגייט, כך שהיא תהיה זו שתנהל את הטיפול בספורטאים המובילים בארץ. ד”ר שוב למעשה תשמש כמחליפה של ד”ר לובה גליצקיה ותנהל את כל מערך הרופאים במקום.

הלוגו של המשחקים האולימפיים (רויטרס)

בעברה, עידית עסקה בהתעמלות ובאופניים, כך שהיא באה מהספורט ומכירה את הענפים המובילים בתנועה האולימפית. בשנים האחרונות ד”ר שוב שימשה רופאת המרכז לרפואת ספורט ולמחקר. בנוסף, במסגרת תפקידה הייתה רופאת נבחרות האתלטיקה, הטריאתלון והאופניים של ישראל, וגם של ספורטאי אקדמיית המצוינות של מכון וינגייט.

מצטרפת לפורשים נוספים

למעשה, אחרי שנים רבות, בחודש הקרוב יעזבו את הספורט האולימפי שלוש דמויות מובילות. מלבד ד”ר לובה גליצקיה, גם מנכ”ל הוועד האולימפי גילי לוסטיג יסיים את תפקידו וגם מנהל היחידה לספורט הישגי דני אורן יפרוש לגמלאות. שלושתם ביחד, כך במקרה, יסיימו את תפקידם באותו החודש ולאחר הישג השיא של המשלחת הישראלית שזכתה בשבע מדליות אולימפיות בפאריס 2024. סופה של תקופה.