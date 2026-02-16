יום שני, 16.02.2026 שעה 09:10
ספורט אחר

רופאת הסגלים האולימפיים פורשת לגמלאות

ד"ר לובה גליצקיה תסיים את תפקידה לאחר שנים רבות של ליווי המשלחות האולימפיות, ד"ר עידית שוב מונתה במקומה ותנהל את המערך הרפואי במכון וינגייט

|
ד
ד"ר לובה גליצקיה (איתי ישראל) (מערכת ONE)

דמות בכירה נוספת נפרדת מהספורט האולימפי. רופאת הסגלים האולימפיים של ישראל, ד”ר לובה גליצקיה, תסיים את תפקידה ותפרוש לגמלאות, כך נודע ל-ONE. לאחר שנים רבות בתחום וליווי המשלחות האולימפיות, היא תסיים את תפקידה בסוף החודש, כאשר ד”ר עידית שוב מונתה במקומה לתפקיד.

ד”ר גליצקיה היא אחת מהדמויות המוכרות בספורט הישראלי. משנת 1998 היא עבדה במרכז לרפואת ספורט ומחקר בווינגייט והייתה משנת 2003 רופאת הסגלים האולימפיים של ישראל, כך שבמשך עשרות שנים היא עבדה עם הספורטאים המובילים בארץ וליוותה את המשלחות האולימפיות בחו”ל באופן צמוד.

במקומה, מונתה ד”ר עידית שוב למנהלת המערך הרפואי במרכז לרפואת ספורט ולמחקר במכון וינגייט, כך שהיא תהיה זו שתנהל את הטיפול בספורטאים המובילים בארץ. ד”ר שוב למעשה תשמש כמחליפה של ד”ר לובה גליצקיה ותנהל את כל מערך הרופאים במקום.

הלוגו של המשחקים האולימפיים (רויטרס)הלוגו של המשחקים האולימפיים (רויטרס)

בעברה, עידית עסקה בהתעמלות ובאופניים, כך שהיא באה מהספורט ומכירה את הענפים המובילים בתנועה האולימפית. בשנים האחרונות ד”ר שוב שימשה רופאת המרכז לרפואת ספורט ולמחקר. בנוסף, במסגרת תפקידה הייתה רופאת נבחרות האתלטיקה, הטריאתלון והאופניים של ישראל, וגם של ספורטאי אקדמיית המצוינות של מכון וינגייט.

מצטרפת לפורשים נוספים

למעשה, אחרי שנים רבות, בחודש הקרוב יעזבו את הספורט האולימפי שלוש דמויות מובילות. מלבד ד”ר לובה גליצקיה, גם מנכ”ל הוועד האולימפי גילי לוסטיג יסיים את תפקידו וגם מנהל היחידה לספורט הישגי דני אורן יפרוש לגמלאות. שלושתם ביחד, כך במקרה, יסיימו את תפקידם באותו החודש ולאחר הישג השיא של המשלחת הישראלית שזכתה בשבע מדליות אולימפיות בפאריס 2024. סופה של תקופה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */