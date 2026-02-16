יום שני, 16.02.2026 שעה 09:06
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

אבדיה יצא מהאולסטאר עם פרס כספי וטבעת

כוכב פורטלנד שעשה היסטוריה באירוע הנוצץ, סיים אותו עם 25 אלף דולר והייתה גם מזכרת: טבעת עם 24 יהלומים לבנים. הישראלי סיכם: "איזה כיף היה"

|
הטבעת שקיבל דני אבדיה (אינסטגרם)
הטבעת שקיבל דני אבדיה (אינסטגרם)

אחרי ציפיה ארוכה, אולסטאר 2026 החגיגי נערך הלילה (בין ראשון לשני) בלוס אנג'לס והביא עמו פורמט חדש בניסיון להחזיר את התחרותיות לאירוע שספג בשנים האחרונות ביקורת חריפה. דני אבדיה שנמצא בעונת שיא, עשה היסטוריה כישראלי הראשון באולסטאר ושיחק במדי נבחרת הזרים שסיימה במקום השלישי, וגם סיים את החוויה עם פרס כספי ומזכרת.

כאמור, הפעם השתנה הפורמט והתמודדו שלוש קבוצות, אחת מהן של כוכבים בינלאומיים ובה שיחק אבדיה. על הפרק היה גם פרס כספי וסך הפרסים עמד על 1.8 מיליון דולר. החלוקה הייתה ברורה: כל שחקן בקבוצה הזוכה קיבל 125 אלף דולר, הסגנים הסתפקו ב-50 אלף דולר לשחקן, ואילו שחקני הקבוצה שסיימה במקום השלישי, ביניהם אבדיה, גרפו 25 אלף דולר כל אחד.

אגב, גם הזוכים בתחרויות הנוספות בסוף שבוע האולסטאר זכו בפרסים: 105 אלף דולר למנצח בתחרות ההטבעות (קשאד ג’ונסון), 60 אלף דולר לזוכה בתחרות השלשות (דמיאן לילארד, חברו של אבדיה לפורטלנד) ו-125 אלף דולר לאתגר הכישורים (ניו יורק זכתה).

דני אבדיה, לוקה דונצדני אבדיה, לוקה דונצ'יץ' ויאניס אנטטקומפו. מי היה מאמין (רויטרס)

השטיח האדום והטבעת

עוד לפני שהאולסטאר יצא לדרך, השחקנים גנבו את ההצגה על השטיח האדום בלוס אנג’לס. שחקני שלוש הקבוצות הגיעו בלבוש חגיגי, חלקם בחליפות ועניבות וחלקם בלוק קז’ואלי יותר, כשהאירוע כלל גם מחוות מיוחדות לאוהדים - כולל שחקנים שחילקו אביזרים יוקרתיים לקהל, למשל דונובן מיצ’ל שנתן את המשקפיים שלו.

דני אבדיה בכניסה לאולם (רויטרס)דני אבדיה בכניסה לאולם (רויטרס)

כל משתתפי האולסטאר קיבלו גם טבעת יהלומים יוקרתית. על פי הודעת ה-NBA, בכל טבעת שובצו 24 יהלומים לבנים, והיא נמסרה לשחקנים בקופסה מיוחדת שכללה מסר מוקלט מיקיריהם שנחשף בסיום המסלול על השטיח האדום. כך שגם אם נבחרת העולם הסתפקה במקום השלישי, אבדיה יצא מהאירוע עם 25 אלף דולר ועם מזכרת נוצצת במיוחד מסוף שבוע הכוכבים. “איזה כיף היה", סיכם אבדיה בסטורי באינסטגרם.

