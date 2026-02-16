אבדיה יצא מהאולסטאר עם פרס כספי וטבעת

אחרי ציפיה ארוכה, אולסטאר 2026 החגיגי נערך הלילה (בין ראשון לשני) בלוס אנג'לס והביא עמו פורמט חדש בניסיון להחזיר את התחרותיות לאירוע שספג בשנים האחרונות ביקורת חריפה. דני אבדיה שנמצא בעונת שיא, עשה היסטוריה כישראלי הראשון באולסטאר ושיחק במדי נבחרת הזרים שסיימה במקום השלישי, וגם סיים את החוויה עם פרס כספי ומזכרת.

כאמור, הפעם השתנה הפורמט והתמודדו שלוש קבוצות, אחת מהן של כוכבים בינלאומיים ובה שיחק אבדיה. על הפרק היה גם פרס כספי וסך הפרסים עמד על 1.8 מיליון דולר. החלוקה הייתה ברורה: כל שחקן בקבוצה הזוכה קיבל 125 אלף דולר, הסגנים הסתפקו ב-50 אלף דולר לשחקן, ואילו שחקני הקבוצה שסיימה במקום השלישי, ביניהם אבדיה, גרפו 25 אלף דולר כל אחד.

אגב, גם הזוכים בתחרויות הנוספות בסוף שבוע האולסטאר זכו בפרסים: 105 אלף דולר למנצח בתחרות ההטבעות (קשאד ג’ונסון), 60 אלף דולר לזוכה בתחרות השלשות (דמיאן לילארד, חברו של אבדיה לפורטלנד) ו-125 אלף דולר לאתגר הכישורים (ניו יורק זכתה).

דני אבדיה, לוקה דונצ'יץ' ויאניס אנטטקומפו. מי היה מאמין (רויטרס)

השטיח האדום והטבעת

עוד לפני שהאולסטאר יצא לדרך, השחקנים גנבו את ההצגה על השטיח האדום בלוס אנג’לס. שחקני שלוש הקבוצות הגיעו בלבוש חגיגי, חלקם בחליפות ועניבות וחלקם בלוק קז’ואלי יותר, כשהאירוע כלל גם מחוות מיוחדות לאוהדים - כולל שחקנים שחילקו אביזרים יוקרתיים לקהל, למשל דונובן מיצ’ל שנתן את המשקפיים שלו.

דני אבדיה בכניסה לאולם (רויטרס)

כל משתתפי האולסטאר קיבלו גם טבעת יהלומים יוקרתית. על פי הודעת ה-NBA, בכל טבעת שובצו 24 יהלומים לבנים, והיא נמסרה לשחקנים בקופסה מיוחדת שכללה מסר מוקלט מיקיריהם שנחשף בסיום המסלול על השטיח האדום. כך שגם אם נבחרת העולם הסתפקה במקום השלישי, אבדיה יצא מהאירוע עם 25 אלף דולר ועם מזכרת נוצצת במיוחד מסוף שבוע הכוכבים. “איזה כיף היה", סיכם אבדיה בסטורי באינסטגרם.