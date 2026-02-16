הוביל את קבוצתו במדד מסוים: מספרי דני אבדיה

רוב המדינה הולכת לישון בממוצע באזור השעה 23:00, אבל הלילה (בין ראשון לשני) אלפים על גבי אלפים בחרו שלא ללכת לישון, אלא למשוך עוד קצת כדי לראות היסטוריה בלתי נשכחת. דני אבדיה עלה להופעה באולסטאר וריגש עד דמעות את כולנו, כשהוא נגע בכוכבים, כמו הכוכב שגם הוא בעצמו, ולקח חלק בשבוע הכי יוקרתי בעונה הסדירה ב-NBA.

אבדיה אף פתח בחמישייה של קבוצתו, נבחרת העולם, רק שהיא הפסידה בשני המפגשים שלה ולא עלתה לגמר. בכל מקרה, במפגש הראשון הבינלאומיים הפסידו בהארכה (עד 5, בלי שעון) 35:37 לכוכבים, זאת אחרי 32:32 ב-12 הדקות הרגילות. במשחק הזה אבדיה קלע שלשה אחת והוסיף דאנק גדול בדרך ל-5 נקודות.

מעבר לזה, הוא גם מסר שני אסיסטים, הראשון ללוקה דונצ’יץ’ והשני לפסקל סיאקם. בסך הכל אבדיה רשם 8:28 דקות במשחק הראשון, ואף נמדד אצלו הפלוס מינוס הגבוה ביותר מבין כל שחקני קבוצתו, עם פלוס 7. במשחק השלישי הוא פתח בחמישייה גם כן, והפעם לא קלע, אך לקח את הריבאונד הראשון שלו באולסטאר, בנוסף ל-2 אסיסטים.

דני אבדיה מול אנתוני אדוארדס (רויטרס)

גם במשחק השני, אבדיה סיים עם הפלוס מינוס הגבוה ביותר מבין כל השחקנים בקבוצה שלו, בנבחרת הזרים. בסך הכל דני אבדיה בהופעה הראשונה שלו, ונותר רק להמשיך לחלום שלא האחרונה שלו, באולסטאר רשם 15 דקות, קלע חמש נקודות, הוסיף ארבעה אסיסטים ולקח ריבאונד אחד. ולנו נותר לומר תודה על הכבוד העצום שהוא נותן למדינת ישראל.