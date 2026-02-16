יום שני, 16.02.2026 שעה 04:21
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

הוביל את קבוצתו במדד מסוים: מספרי דני אבדיה

הכוכב הישראלי עשה היסטוריה, השתתף באולסטאר ואמנם קבוצתו הפסידה בשני המפגשים שלה, אך הוא הוביל במדד הפלוס/מינוס. רשם 15 דק', 5 נק' ו-4 אס'

|
דני אבדיה, לוקה דונצ'יץ' ויאניס אנטטקומפו. מי היה מאמין (רויטרס)
דני אבדיה, לוקה דונצ'יץ' ויאניס אנטטקומפו. מי היה מאמין (רויטרס)

רוב המדינה הולכת לישון בממוצע באזור השעה 23:00, אבל הלילה (בין ראשון לשני) אלפים על גבי אלפים בחרו שלא ללכת לישון, אלא למשוך עוד קצת כדי לראות היסטוריה בלתי נשכחת. דני אבדיה עלה להופעה באולסטאר וריגש עד דמעות את כולנו, כשהוא נגע בכוכבים, כמו הכוכב שגם הוא בעצמו, ולקח חלק בשבוע הכי יוקרתי בעונה הסדירה ב-NBA.

אבדיה אף פתח בחמישייה של קבוצתו, נבחרת העולם, רק שהיא הפסידה בשני המפגשים שלה ולא עלתה לגמר. בכל מקרה, במפגש הראשון הבינלאומיים הפסידו בהארכה (עד 5, בלי שעון) 35:37 לכוכבים, זאת אחרי 32:32 ב-12 הדקות הרגילות. במשחק הזה אבדיה קלע שלשה אחת והוסיף דאנק גדול בדרך ל-5 נקודות.

מעבר לזה, הוא גם מסר שני אסיסטים, הראשון ללוקה דונצ’יץ’ והשני לפסקל סיאקם. בסך הכל אבדיה רשם 8:28 דקות במשחק הראשון, ואף נמדד אצלו הפלוס מינוס הגבוה ביותר מבין כל שחקני קבוצתו, עם פלוס 7. במשחק השלישי הוא פתח בחמישייה גם כן, והפעם לא קלע, אך לקח את הריבאונד הראשון שלו באולסטאר, בנוסף ל-2 אסיסטים.

דני אבדיה מול אנתוני אדוארדס (רויטרס)דני אבדיה מול אנתוני אדוארדס (רויטרס)

גם במשחק השני, אבדיה סיים עם הפלוס מינוס הגבוה ביותר מבין כל השחקנים בקבוצה שלו, בנבחרת הזרים. בסך הכל דני אבדיה בהופעה הראשונה שלו, ונותר רק להמשיך לחלום שלא האחרונה שלו, באולסטאר רשם 15 דקות, קלע חמש נקודות, הוסיף ארבעה אסיסטים ולקח ריבאונד אחד. ולנו נותר לומר תודה על הכבוד העצום שהוא נותן למדינת ישראל.

