יום שני, 16.02.2026 שעה 04:20
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

"חוויה מטורפת, מדינת ישראל - אני אוהב אתכם"

דני אבדיה סיכם היסטוריה והופעה ראשונה באולסטאר: "השאיפות שלי הלאה זה להמשיך להגיע למשחק הזה ולזכות בתארים. תודה למי שקם, על התמיכה, על הכל"

|
דני אבדיה נכנס לאולם. רגע האמת (רויטרס)
דני אבדיה נכנס לאולם. רגע האמת (רויטרס)

היינו כחולמים. דני אבדיה עשה היסטוריה שעוד נזכור שנים רבות, כנראה אפילו לעד, כשעלה לפרקט במשחק האולסטאר. הכוכב הישראלי אמנם הפסיד בשני המשחקים עם קבוצתו ולא עלה לגמר, אבל רשם בסך הכל 15 נקודות בשניהם ביחד, 5 נקודות, 4 אסיסטים וריבאונד אחד, ובעיקר הראה שהוא שייך לרמות הללו, ושהוא כוכב בין כוכבים.

דני אבדיה אמר לאחר שני ההפסדים של קבוצתו: “אני חושב שהעתיד של פורטלנד מאוד טוב, יש לנו מבוגרים עם ניסיון וגם צעירים מוכשרים, בסך הכל יש לנו אנשים טובים וכולם מפרגנים לכולם. האולסטאר? זו הייתה חוויה מטורפת מהטובות שהיו לי. אני חושב שייצגתי את ישראל בכבוד, להיות בבמה הזו זה כבר מאוד מכובד. הרבה הסתכלו בטח ואני רוצה לומר למדינת ישראל שאני אוהב אתכם, תודה על התמיכה והדחיפה, שעזרה לי להגיע למשחק הזה”.

עוד אמר: “השאיפות שלי הלאה זה להמשיך להגיע למשחק הזה, להגיע לפלייאוף עם הקבוצה הזו, להמשיך להשתפר כשחקן, לזכות בתארים, אין לי גבול למה שאני יכול להגיע, אני נהנה מהדרך וזה הכי חשוב. היה סוף שבוע ארוך, המשחק הראשון היה טוב, התחממנו, בשני היה כבר קשוח, היה תחרותי, שמחתי, ניסיתי לשחק ולתת את הטוב ביותר שלי”.

דני אבדיה מול אנתוני אדוארדס (רויטרס)דני אבדיה מול אנתוני אדוארדס (רויטרס)

אבדיה: “מסתכל על התקופות הקשות ואומר לעצמי שאני גאה”

הישראלי המשיך: “ניסיתי להתנתק לאחרונה, כי זה סוף שבוע מאוד עמוס ויש המון דברים שצריך לעשות. קשרים עם השחקנים האחרים? נהדרים, כולם מפרגנים, אתה פה בזכות ולא בחסד, להגיע למשחק הזה הוא כבוד עצום. אתה נזכר ברגעים כאלו ברגעים שהיו פחות טובים, אתה מסתכל וגאה בך, איך שהרמת את עצמך, הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה להמשיך לעבוד קשה, לראות את הדרך שעברתי זה כיף מאוד”.

עוד מדני: “אני חושב שהיה תחרותי מאוד, אנשים הביאו מאמץ וניסו לשחק חזק, חלק זרקו יותר מאחרים ואי אפשר לשלוט בזה, אבל מנסים להתחרות. אנחנו לא משחקים ביחד כל הזמן אז לוקח זמן להבין אחד את השני, אבל ניסינו והיה כיף. קמתי בבוקר עם התרגשות, אבל כבר בתוך האולם לא כל כך, הרגשתי משחק רגיל, אתה זורם עם המשחק, לא ממש מנסה לחשוב על דברים אחרים. זרקתי, שיחקתי, נהנתי, זה הכי חשוב, אני בבמה שאני לא נמצא בה כל יום וזו ברכה, להיות על המגרש הזה ולרוץ זה כבוד, אז כיף, באמת נהנתי ואני שמח”.

לסיכום אמר הכוכב הגדול שלנו: “תודה לעם ישראל ולכל מי שצפה, אני מרגיש שאני עולה לשחק עם כל העם, אמרתי את זה ואני מתכוון לזה, זה כיף, גם מדינה קטנה כמו שלנו, לא יכול להודות מספיק על התמיכה, על ההודעות, אני חסר מילים. הפורמט הוציא יותר תחרותיות לדעתי, זה פורמט כיף”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */