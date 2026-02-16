"חוויה מטורפת, מדינת ישראל - אני אוהב אתכם"

היינו כחולמים. דני אבדיה עשה היסטוריה שעוד נזכור שנים רבות, כנראה אפילו לעד, כשעלה לפרקט במשחק האולסטאר. הכוכב הישראלי אמנם הפסיד בשני המשחקים עם קבוצתו ולא עלה לגמר, אבל רשם בסך הכל 15 נקודות בשניהם ביחד, 5 נקודות, 4 אסיסטים וריבאונד אחד, ובעיקר הראה שהוא שייך לרמות הללו, ושהוא כוכב בין כוכבים.

דני אבדיה אמר לאחר שני ההפסדים של קבוצתו: “אני חושב שהעתיד של פורטלנד מאוד טוב, יש לנו מבוגרים עם ניסיון וגם צעירים מוכשרים, בסך הכל יש לנו אנשים טובים וכולם מפרגנים לכולם. האולסטאר? זו הייתה חוויה מטורפת מהטובות שהיו לי. אני חושב שייצגתי את ישראל בכבוד, להיות בבמה הזו זה כבר מאוד מכובד. הרבה הסתכלו בטח ואני רוצה לומר למדינת ישראל שאני אוהב אתכם, תודה על התמיכה והדחיפה, שעזרה לי להגיע למשחק הזה”.

עוד אמר: “השאיפות שלי הלאה זה להמשיך להגיע למשחק הזה, להגיע לפלייאוף עם הקבוצה הזו, להמשיך להשתפר כשחקן, לזכות בתארים, אין לי גבול למה שאני יכול להגיע, אני נהנה מהדרך וזה הכי חשוב. היה סוף שבוע ארוך, המשחק הראשון היה טוב, התחממנו, בשני היה כבר קשוח, היה תחרותי, שמחתי, ניסיתי לשחק ולתת את הטוב ביותר שלי”.

דני אבדיה מול אנתוני אדוארדס (רויטרס)

אבדיה: “מסתכל על התקופות הקשות ואומר לעצמי שאני גאה”

הישראלי המשיך: “ניסיתי להתנתק לאחרונה, כי זה סוף שבוע מאוד עמוס ויש המון דברים שצריך לעשות. קשרים עם השחקנים האחרים? נהדרים, כולם מפרגנים, אתה פה בזכות ולא בחסד, להגיע למשחק הזה הוא כבוד עצום. אתה נזכר ברגעים כאלו ברגעים שהיו פחות טובים, אתה מסתכל וגאה בך, איך שהרמת את עצמך, הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה להמשיך לעבוד קשה, לראות את הדרך שעברתי זה כיף מאוד”.

עוד מדני: “אני חושב שהיה תחרותי מאוד, אנשים הביאו מאמץ וניסו לשחק חזק, חלק זרקו יותר מאחרים ואי אפשר לשלוט בזה, אבל מנסים להתחרות. אנחנו לא משחקים ביחד כל הזמן אז לוקח זמן להבין אחד את השני, אבל ניסינו והיה כיף. קמתי בבוקר עם התרגשות, אבל כבר בתוך האולם לא כל כך, הרגשתי משחק רגיל, אתה זורם עם המשחק, לא ממש מנסה לחשוב על דברים אחרים. זרקתי, שיחקתי, נהנתי, זה הכי חשוב, אני בבמה שאני לא נמצא בה כל יום וזו ברכה, להיות על המגרש הזה ולרוץ זה כבוד, אז כיף, באמת נהנתי ואני שמח”.

לסיכום אמר הכוכב הגדול שלנו: “תודה לעם ישראל ולכל מי שצפה, אני מרגיש שאני עולה לשחק עם כל העם, אמרתי את זה ואני מתכוון לזה, זה כיף, גם מדינה קטנה כמו שלנו, לא יכול להודות מספיק על התמיכה, על ההודעות, אני חסר מילים. הפורמט הוציא יותר תחרותיות לדעתי, זה פורמט כיף”.