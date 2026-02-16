יום שני, 16.02.2026 שעה 02:21
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6121-6025אינטר1
5318-4024מילאן2
5025-3825נאפולי3
4716-3125רומא4
4623-4325יובנטוס5
4221-3425אטאלנטה6
4118-3824קומו7
3332-3425בולוניה8
3325-2625לאציו9
3235-2925ססואולו10
3238-2825אודינזה11
2931-1825פארמה12
2833-2824קליארי13
2744-2525טורינו14
2437-2925גנואה15
2433-2125קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1542-2025פיזה19
1543-1925ורונה20

"אם זו הייתה זירת איגרוף היינו יוצאים עם הנק'"

מאמן נאפולי קונטה החמיא אחרי ה-2:2 עם רומא אך הנמיך ציפיות: "13 המשחקים שנותרו יקבעו באיזה מפעל אירופי נשחק". גספריני הגיב: "עזבנו עם חרטה"

|
אנטוניו קונטה (רויטרס)
אנטוניו קונטה (רויטרס)

נאפולי ורומא סיפקו משחק נהדר אתמול (ראשון), כשסיימו ב-2:2 באצטדיון דייגו מראדונה שהוביל את שתי הקבוצות לשום מקום הותיר אותן צמודות בטבלה ושימח בעיקר את שתי הקבוצות מעיר מילאנו, אינטר ומילאן, אחרי שהצליחו להגדיל את הפער במחזור הנוכחי.

מאמן נאפולי, אנטוניו קונטה, דווקא היה מעודד בסיום: “להילחם ולהצליח לחזור פעמיים כדי לעצור את רומא זה לא מובן מאליו, ואני חושב שאם זה היה קרב איגרוף, אנחנו היינו יוצאים עם הנקודות. זה היה מפגש מהנה, ששוחק עם רמה גבוהה של אינטנסיביות. היה קשה לשחק בגלל שהלחץ היה כל כך גבוה משתי הקבוצות. ממש בסגנון אנגלי.

“אנחנו חייבים להמשיך, בידיעה שאנחנו בונים את העתיד שלנו ב-13 משחקי הליגה שנותרו, שיקבעו באיזה מפעל אירופי נשחק בעונה הבאה. זה לא יהיה קל, כי יש גם קבוצות אחרות במירוץ שיש להם את הכלים להצליח, אבל אנחנו דוחפים את עצמנו מעבר לגבולות שלנו”.

צפו: 2:2 נפלא בין נאפולי ורומא בקרב צמרת

“עזבנו את המשחק עם חרטה שהיינו יכולים לנצח”

גם מאמן רומא, ג’יאן פיירו גספריני נשמע מרוצה: “אנחנו מסיימים את המשחקים עם חבר’ה צעירים שצריכים לגדול, לצבור ניסיון ולבנות אופי. אלו דקות קריטיות במשחק שאנחנו צריכים רגליים טריות, שלשחקנים צעירים יש, אבל זה גם אומר שחסר לנו הניסיון בדקות האלו”.

“תמיד הייתי משוכנע שלמאלן יש את האיכויות הנדרשות עבור סגנון הכדורגל שלי, הוא חלוץ שלם, הוא מצליח לשחרר בעיטות במהירות, הוא מהיר ויכול להשתלב עם שאר חבריו לקבוצה. הוא איתנו חמישה משחקים בסך הכל, אז אני מרגיש שאנחנו נמשיך להשתפר, בעיקר אם פאולו דיבאלה, מתיאס סולה וסטפן אל שערוואי יחזרו לכשירות מלאה”.

גג'יאן פיירו גספריני (IMAGO)

“הייתה לנו גישה חיובית במשך העונה, זו הסיבה למה אנחנו במקום הרביעי בטבלה. אני לא מפחד לומר שאם היה לנו את מאלן בחצי הראשון של העונה היו לנו יותר נקודות עכשיו, אבל הגישה שלנו תמיד הייתה זהה. 

“היינו קרובים מאוד להשיג תוצאות נגד הקבוצות הגדולות, אבל נכשלנו במקטע האחרון נגד הרבה מהן. הולך לנו טוב יותר בסיבוב השני, כי הצלחנו לעצור את מילאן ועכשיו גם את נאפולי ולהשיג תיקו, ואפילו עזבנו את המשחק עם חרטה על כך שהיינו כל כך קרובים לנצח”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */