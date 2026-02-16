"אם זו הייתה זירת איגרוף היינו יוצאים עם הנק'"

נאפולי ורומא סיפקו משחק נהדר אתמול (ראשון), כשסיימו ב-2:2 באצטדיון דייגו מראדונה שהוביל את שתי הקבוצות לשום מקום הותיר אותן צמודות בטבלה ושימח בעיקר את שתי הקבוצות מעיר מילאנו, אינטר ומילאן, אחרי שהצליחו להגדיל את הפער במחזור הנוכחי.

מאמן נאפולי, אנטוניו קונטה, דווקא היה מעודד בסיום: “להילחם ולהצליח לחזור פעמיים כדי לעצור את רומא זה לא מובן מאליו, ואני חושב שאם זה היה קרב איגרוף, אנחנו היינו יוצאים עם הנקודות. זה היה מפגש מהנה, ששוחק עם רמה גבוהה של אינטנסיביות. היה קשה לשחק בגלל שהלחץ היה כל כך גבוה משתי הקבוצות. ממש בסגנון אנגלי.

“אנחנו חייבים להמשיך, בידיעה שאנחנו בונים את העתיד שלנו ב-13 משחקי הליגה שנותרו, שיקבעו באיזה מפעל אירופי נשחק בעונה הבאה. זה לא יהיה קל, כי יש גם קבוצות אחרות במירוץ שיש להם את הכלים להצליח, אבל אנחנו דוחפים את עצמנו מעבר לגבולות שלנו”.

צפו: 2:2 נפלא בין נאפולי ורומא בקרב צמרת

גם מאמן רומא, ג’יאן פיירו גספריני נשמע מרוצה: “אנחנו מסיימים את המשחקים עם חבר’ה צעירים שצריכים לגדול, לצבור ניסיון ולבנות אופי. אלו דקות קריטיות במשחק שאנחנו צריכים רגליים טריות, שלשחקנים צעירים יש, אבל זה גם אומר שחסר לנו הניסיון בדקות האלו”.

“תמיד הייתי משוכנע שלמאלן יש את האיכויות הנדרשות עבור סגנון הכדורגל שלי, הוא חלוץ שלם, הוא מצליח לשחרר בעיטות במהירות, הוא מהיר ויכול להשתלב עם שאר חבריו לקבוצה. הוא איתנו חמישה משחקים בסך הכל, אז אני מרגיש שאנחנו נמשיך להשתפר, בעיקר אם פאולו דיבאלה, מתיאס סולה וסטפן אל שערוואי יחזרו לכשירות מלאה”.

“הייתה לנו גישה חיובית במשך העונה, זו הסיבה למה אנחנו במקום הרביעי בטבלה. אני לא מפחד לומר שאם היה לנו את מאלן בחצי הראשון של העונה היו לנו יותר נקודות עכשיו, אבל הגישה שלנו תמיד הייתה זהה.

“היינו קרובים מאוד להשיג תוצאות נגד הקבוצות הגדולות, אבל נכשלנו במקטע האחרון נגד הרבה מהן. הולך לנו טוב יותר בסיבוב השני, כי הצלחנו לעצור את מילאן ועכשיו גם את נאפולי ולהשיג תיקו, ואפילו עזבנו את המשחק עם חרטה על כך שהיינו כל כך קרובים לנצח”.