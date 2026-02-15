קטש: לא עם כדורסל גדול אלא עם התעלות

מכבי תל אביב המשיכה בכושר האדיר שלה, כשניצחה 85:94 את הפועל ירושלים בחצי גמר גביע המדינה, והעפילה לגמר הגדול. הצהובים עם שמונה ניצחונות מתשעה המשחקים האחרונים, כשחוץ מחלום הפליי אין ביורוליג, שחי וקיים, גם בליגה הם אולי נראים כקבוצה בכושר הטוב ביותר.

עודד קטש אמר אחרי המשחק: “חד משמעית חששתי, בסיטואציה שבה הגענו עם הפציעות והארכה מהמשחק הקודם, ראו שמי שנתן אקסטרה במשחק הקודם פחות נכנס היום. אני שמח בשביל ג’ף, הוא הראה הרבה אופי ועזר לנו מאוד לנצח, חששתי גם כי ירושלים פשוט טובים בכדורסל, הם מקשים הגנתית ומוכשרים מאוד התקפית, וכמו שראינו זה היה קשה. חצי ראשון היו דקות מכוערות אבל נשארנו בציפורניים, במחצית הראשונה הרבה בזכות ריבאונד התקפה, בשנייה יותר מעצירות בהגנה. לא ניצחנו עם כדורסל גדול אלא עם התעלות של כל פעם שחקן אחר, והרבה כבוד לירושלים”.

על השאלה מה השתנה בתקופה האחרונה בקבוצה השיב: “אני חושב שבאופן כללי התבגרנו כקבוצה, אנחנו יותר מבינים מה צריך לעשות כדי לנצח משחקים, ועשינו את זה הערב. גילינו הרבה אופי משחק הזה, הוא יכול היה ללכת לכל כיוון”.

על השאלה ‘מי הוא המנהיג של הקבוצה’ ענה: “אין לנו מישהו אחד שמנהיג, יש כמה מנהיגים, אני אוהב את זה. ג’ימי לאחרונה, היום ג’ף, בחמישי זה היה תמיר, גם לעלות כמו תמיר הערב ולתת 4 נקודות מהעונשין זה חשוב. כל אחד נתן את שלו, וברמה הקבוצתית ירושלים באמת טובים, אני מאוד שמח והכי חשוב שלא זכינו בתואר הערב ויש עוד עבודה”.

על התחושות לאחר הניצחון הוסיף: “מאוד חששתי מהמשחק הזה מתוך כבוד גדול לירושלים, הם קבוצה טובה מאוד”. על הפצועים סיכם: “לא יודע עם ווקר ישחק”, ועל מי הוא מעדיף בגמר צחק ואמר: “שתי קבוצות מצוינות, אהבת את הקלישאה?”.

רומן סורקין סיכם את הניצחון: “אני חושב שבאנו עם לב ואופי. ידענו שזה לא תואר עדיין ויש עוד משחק גמר, יש קבוצות נהדרות בחצי השני, אבל ידענו שזו הדרך להגיע לתואר גם כשהיינו במינוס שיחקנו חזק והגבנו”.

רומן סורקין ואושיי בריסט מאושרים (רדאד ג'בארה)

על מה השתנה בסיום שגרם לתוצאה הזאת: “אני חושב ששיחקנו הגנה טובה קלענו את הזריקות שלנו, וזה כדורסל תעשה הגנה טובה ותקלע אתה תנצח, אני עשיתי עבודה מזעזעת היום בריבאונד, אבל החברים שלי חיפו עליי וסיימנו בטוב”.

על מי הוא יעדיף לפגוש בגמר: “שתי הקבוצות איכותיות ויהיה לא פחות קשה ממה שהיה הערב”. הסנטר הוסיף על ג’ימי קלארק וג’ף דאונטין שהתעלו הערב: ”הם גברים, ג’ימי הוא אחד המנהיגים שלנו, אנחנו הולכים איתו לכל קרב וג’ף זו ההגדרה של גבר, הוא מקצוען הוא עובד קשה כל יום, רוצה ללמוד, זו שנה ראשונה שלו באירופה וזה לא קל. אני שמח שהוא בא היום כמו גדול אחרי הרבה זמן שלא שיחק, הגיע כמו שצריך, וכיף שהוא איתנו. גבר שבגברים”

על דני אבדיה, חברו לנבחרת ישראל, שיופיע הלילה באולסטאר ה-NBA הוסיף: “לך תייצג אותנו בכבוד יא גבר, כולם כאן תומכים בך, כולם אוהבים אותך, כיף שאתה משלנו אוהבים אותך”.