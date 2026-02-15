יום שני, 16.02.2026 שעה 00:10
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
321328-156917הפועל ת"א
291233-145716מכבי ת"א
281233-131216הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
251335-129916הפועל חולון
231421-137816הפועל ב"ש/דימונה
221383-135116עירוני רמת גן
221458-137816עירוני קריית אתא
221343-128416מכבי ראשל"צ
211345-125916עירוני נס ציונה
201502-137417מכבי רעננה
191385-124816אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

הגמר, מאבק האליפות והפלייאין: הצביעו בסקר

עם רבע אחרון אדיר ולמרות חיסורים משמעותיים, מכבי ת"א השיגה 85:94 ענק בהיכל על הפועל ירושלים ועלתה לגמר בחמישי. כעת אתם עונים בסקר הווטסאפ

|
תמיר בלאט במהלך (רדאד ג'בארה)
תמיר בלאט במהלך (רדאד ג'בארה)

בתום משחק גדול ולמרות חיסורים משמעותיים, מכבי תל אביב המשיכה הערב (ראשון) את הדהירה הגדולה שלה עם 85:94 ענק בהיכל מנורה מבטחים על הפועל ירושלים בדרך לגמר גביע המדינה.

כעת, מחזיקי הגביע מהעונה שעברה בהדרכת עודד קטש ימתינו למנצחת בחצי הגמר השני בין הפועל העמק לבני הרצליה כדי לדעת מי תהיה היריבה שלהם בגמר הגדול ביום חמישי הקרוב.

אחרי הניצחון הצהוב, אתם גולשי ONE עונים בערוץ הווטסאפ על השאלות המרכזיות - האם מכבי פייבוריטית גם לזכייה באליפות? האם היא תשלים את המלאכה ביום חמישי? וגם: מה לגבי העונה האירופית שלה עם הפלייאין ביורוליג. הצביעו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */