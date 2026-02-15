הגמר, מאבק האליפות והפלייאין: הצביעו בסקר

בתום משחק גדול ולמרות חיסורים משמעותיים, מכבי תל אביב המשיכה הערב (ראשון) את הדהירה הגדולה שלה עם 85:94 ענק בהיכל מנורה מבטחים על הפועל ירושלים בדרך לגמר גביע המדינה.

כעת, מחזיקי הגביע מהעונה שעברה בהדרכת עודד קטש ימתינו למנצחת בחצי הגמר השני בין הפועל העמק לבני הרצליה כדי לדעת מי תהיה היריבה שלהם בגמר הגדול ביום חמישי הקרוב.

אחרי הניצחון הצהוב, אתם גולשי ONE עונים בערוץ הווטסאפ על השאלות המרכזיות - האם מכבי פייבוריטית גם לזכייה באליפות? האם היא תשלים את המלאכה ביום חמישי? וגם: מה לגבי העונה האירופית שלה עם הפלייאין ביורוליג. הצביעו.