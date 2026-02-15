90:97 יקר לאשדוד על אליצור רמלה אחרי הארכה

הערב (ראשון) נערך המשחק הראשון של המחזור הרביעי בבית העליון בליגת אתנה ווינר, כאשר מכבי בנות JEZ V אשדוד ניצחה 90:97 את אליצור רמלה בהארכה אחרי 83:83 בתום 40 דקות. ג׳ני סימס מרמלה רשמה טריפל דאבל. הקהל המקומי באשדוד דחף את הקבוצה לאורך כל המשחק.

במחצית עמדה התוצאה על 46:37 לטובת האורחות. המחצית הרביעית של אשדוד הייתה נהדרת והסתיימה ב-21:19, ו-37 שניות לסיום הראה לוח התוצאות 83:83. רמלה יצאה להתקפה שלא צלחה, לאחר מכן גם אשדוד לא הצליחה, ושוב רמלה שלאחר פסק זמן והזדמנות אחרונה לא מצאה את הסל. הקבוצות המשיכו להארכה.

שחקניות אשדוד חוגגות (טים נודלמן, באדיבות המנהלת)

החניכות של שירה העליון עלו נחושות, נלחמו ללא פשרה על כל כדור וניצחו את ההארכה 14:7. היה זה ניצחון של אופי, והתוצאה הסופית עמדה על 90:97 לאשדוד. משחק נפלא רשמו שתי שחקניות הנשמה של אשדוד, דור סער שקלעה כפול מהממוצע שלה וקסניה מלשקה שהצטיינה גם בהגנה.

טריפל דאבל אדיר לסימס

לאשדוד קלעו: דור סער 25 נקודות, מתוכן 6 מ-10 ל-3; קסניה מלשקה 23 נקודות, 15 ריבאונדים, 5 אסיסטים, 3 חסימות ו-3 חטיפות; קורטני ריינג׳ 18 נקודות, 9 ריבאונדים ו-9 אסיסטים; הדר חדד 18 נקודות; מאיה זילברשלג 8 נקודות; טליה סידני סרני 5 נקודות.

לרמלה קלעו: מיקיה האריגן 19 נקודות; עדן רוטברג 16 נקודות ו-7 ריבאונדים; ג׳ני סימס 19 נקודות, 17 ריבאונדים ו-10 אסיסטים; אראלה גבירנטס 16 נקודות; מאי רווח 8 נקודות; מיקה ביתן 5 נקודות; ליאור גרזון 5 נקודות; תמר בר גל 2 נקודות.

מחר נקבע כי יתקיימו שני משחקים נוספים: בנות ״בני״ פתח תקווה אירחה את אליצור חולון ומכבי עירוני רמת גן אירחה את הפועל ראשון לציון.