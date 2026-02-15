ווילר צפוי להירשם בעמק, הרצליה ללא לוטטי

הפועל העמק ובני הרצליה השלימו את ההכנות לקראת משחק חצי גמר הגביע ביניהן מחר (שני, 19:00) בהיכל מנורה מבטחים. הצפוניים מגיעים אחרי ארבעה ניצחונות בכל המסגרות, בעוד היריבה מהשרון עם רצף של שמונה ניצחונות.

אצל האדומים של שרון אברהמי, ישנה התלבטות בין ארון ווילר, שנפצע בשבוע שעבר בכתפו באימון הקבוצה, לבין אדם סמית'. הפורוורד התאמן הערב וכרגע נראה שהוא מועדף על הגארד והוא זה שיירשם מחר בסגל.

מן העבר השני החבורה של יהוא אורלנד תיאלץ להסתדר ללא מוריאל לוטטי, עקב פציעה בעקב שמוכרחת בניתוח ותגרום לו להיעדר כחודשיים, מכיוון שהוא עדיין לא כשיר והוא מחוץ לסגל. הרצליה תמשיך עם אותה חמישיית זרים איתה שיחקה ברבע הגמר, קרי אלייז'ה סטיוארט, דנבר ג'ונס, נואה קרטר, דשון פרנסיס וצ'ינאנו אונוואקו.