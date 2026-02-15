השופט שגה, אך ינהל את המשחק של מילאן וקומו

איטליה גועשת אחרי אירועי הדרבי ד’איטליה שהתרחשו אמש (ראשון), עם ה-2:3 של אינטר על יובנטוס, כשמעבר לחמשת השערים שופט המשחק, פדריקו לה פנה, שלף כרטיס צהוב שני ואדום אל עבר בלם הביאנקונרי, פייר קאלולו, בהחלטה שנויה במחלוקת.

ההתאחדות האיטלקית מיהרה להודיע מוקדם יותר היום כי השופט טעה בהחלטה ולא היה צריך להרחיק את הצרפתי אחרי התחזות של בלם הנראזורי, אלסנדרו בסטוני. אך לאחר מכן נודע כי למרות השגיאה שאולי הכריעה את המשחק, לה פנה ינהל את ההתמודדות בין מילאן לקומו ביום רביעי הקרוב.

לבד בפסגה:אינטר מנצחת את יובה במשחק אדיר

הסיבה לכך היא שהשיבוץ נקבע מבעוד מועד ושבטווח קצר לא ניתן לשנות אותו, שכן המפגש בין שתי הקבוצות מחלקו העליון של טבלת הליגה האיטלקית הוא משחק השלמה מהמחזור הקודם, ה-24, שנדחה עקב העובדה שהסן סירו מארח את אולימפיאדת החורף.