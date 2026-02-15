יום ראשון, 15.02.2026 שעה 21:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה וסכנין ערכו טקס נגד אלימות וגזענות

רגע לפני המפגש הערב בין הקבוצות בסמי עופר, 50 ילדים מכרמיאל ו-50 ילדים מסכנין הגיעו לבושים בחולצות נגד אלימות וגזענות בקריאה: "די לאלימות"

|
הטקס בסמי עופר (עמרי שטיין)
הטקס בסמי עופר (עמרי שטיין)

לפני המשחק בין מכבי חיפה לבני סכנין הערב (ראשון) התקיים טקס בקריאה: “די לאלימות!” המועדונים, השחקנים והאוהדים קראו להפסיק את האלימות בחברה הישראלית, די לאלימות הקשה והרציחות בחברה הערבית והדרוזית, ברחובות הערים ברשתות החברתיות ובכבישים.

בנוסף, המועדון אירח בסמי עופר כ-100 ילדים יהודים ומוסלמים כשהם לובשים חולצות נגד אלימות וגזענות. כ-50 ילדים מכרמיאל וכ-50 ילדים מסכנין, חלקם הותקפו בשל היותם מוסלמים, לפני כעשרה ימים בעמק המעיינות במהלך טיול שנתי. הטקס נעשה בשיתוף פעולה עם המכון היהודי ערבי של ההסתדרות.

מנכ"ל המכון, שאדי קבלאן: "כולנו זועקים לעצור את האלימות בחברה שלנו ובעיקר במגזר הערבי. צריך לעשות הכל ולעצור אלימות זו. כולנו רוצים וחולמים לחיות במדינה ששומרת על אזרחיה, שחיים בדו קיום בין כל הדתות".

הטקס בסמי עופר (עמרי שטיין)הטקס בסמי עופר (עמרי שטיין)

מנכ"ל המועדון, איציק עובדיה: "המועדון שלנו הוא בית לכל אדם באשר הוא. כולם שווים אצלנו - ללא הבדל דת, צבע או מין. 'האדם לפני השחקן' זו לא סיסמה, זו תפיסת העולם שמובילה אותנו, וחשוב לנו שכל אחד ואחת ירגישו שייכים ושווים. האלימות הגואה אינה פוגעת במגזר אחד בלבד, היא פוגעת בחברה הישראלית כולה ומחייבת את כולנו לפעול יחדיו באחריות ובנחישות כדי לעצור אותה".
 

