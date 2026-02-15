יום ראשון, 15.02.2026 שעה 21:49
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
5719-8222באיירן מינכן1
5120-4722בורוסיה דורטמונד2
4528-4722הופנהיים3
4229-4122שטוטגרט4
4030-4222לייפציג5
3927-4321באייר לברקוזן6
3146-4422איינטרכט פרנקפורט7
3036-3222פרייבורג8
2531-2421המבורג9
2537-2822אוניון ברלין10
2539-2522אוגסבורג11
2337-3122פ.צ. קלן12
2237-2522בורוסיה מנשנגלדבאך13
2137-2522מיינץ14
2046-3122וולפסבורג15
1942-2222ורדר ברמן16
1739-2022סט. פאולי17
1348-1922היידנהיים18

בדקה ה-89: לייפציג סחטה 2:2 נהדר מוולפסבורג

השוורים השיגו נקודה מאוחרת משער של גרודה, אך איבדו גובה במאבק על המקום באלופות. עמורה, דיומנדה וסבנברג כבשו קודם. 0:1 להיידנהיים על אוגסבורג

|
קנטו שיוגאי מול יאן דיומנדה (IMAGO)
קנטו שיוגאי מול יאן דיומנדה (IMAGO)

המחזור ה-22 בבונדסליגה נמשך היום (ראשון) עם שני מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר רדבול לייפציג אירחה את וולפסבורג למשחק נהדר שהסתיים בחלוקת נקודות ו-2:2, ולפני כן אוגסבורג השיגה ניצחון ביתי בדמות 0:1 קטן על היידנהיים.

רדבול לייפציג – וולפסבורג 2:2

השוורים האדומים אמנם יכולים להיות מעודדים מהנקודה המאוחרת שסחטו, אך איבדו נקודות חשובות במאבק על המקום בליגת האלופות. מוחמד עמורה נתן את היתרון לאורחת בדקה ה-52 עם שער נהדר בביצוע אישי מקצה הרחבה, יאן דיומנדה השווה בדקה ה-70 כששחרר מתוך הרחבה כדור לפינת השער הימנית.

בדקה ה-78 מתיאס סבנברג עט על כדור תועה בתוך הרחבה והחזיר לזאבים את היתרון, אך בדקה ה-89 בריאן גרודה הסתער על כדור ריבאונד בקצה הרחבה ושחרר בעיטה נהדרת לחיבורים, שקבעה את תוצאת הסיום. וולפסבורג סופרת משחק חמישי ברציפות ללא ניצחון, ומסובכת במאבקי התחתית, כשהיא רק נקודה מעל לקו האדום.

שחקני וולפסבורג חוגגים (IMAGO)שחקני וולפסבורג חוגגים (IMAGO)

אוגסבורג – היידנהיים 0:1

אחרי ההפסד למיינץ במחזור הקודם, באוגסבורג התבססו במרכז הטבלה עם שלוש נקודות חשובות מול נועלת הטבלה. מי שכבש את השער היחיד במשחק הוא אלכסיס קלוד מוריס, שבדקה ה-80 שלח את הכדור לפינה השמאלית של השער ונתן למארחת את הניצחון. היידנהיים בדרך הבטוחה חזרה לליגת המשנה, כשהיא עם ארבעה הפסדים רצופים וסופרת משחק תשיעי ללא ניצחון.

שחקני אוגסבורג חוגגים (IMAGO)שחקני אוגסבורג חוגגים (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */