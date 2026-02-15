רחובות תנסה לעלות ליגה, קריית גת החתימה מחליף

מכבי עירוני רחובות ממוקמת במקום השני בטבלת הליגה הלאומית בכדורסל, אבל סיכויי העפלתה לליגת העל ספגו מכה קשה, כאשר התברר כי הגארד כריסטיאן לוטטה, סיים את העונה, עקב פציעה.

לוטטה הוחתם לפני עשרה ימים בלבד והספיק לשחק משחק אחד מלא בלבד ובמשחק השני, בשבוע שעבר, מול מגדל העמק, נפגע לוטטה בגיד אכילס אחרי שתי דקות וכעת הסתבר שהוא סובל מקרע ולא ישוב לשחק העונה. רחובות כבר רשמה העונה חמישה זרים בסך הכל ולכן נשארה כעת עם הסנטר דרק ווקר כזר יחיד.

א.ס אשקלון/קרית גת איבדה את הרכז מייקל גרין, לכחודש וחצי, עקב שבר ביד ומצרפת כמחליף זמני את אקאמג'י וויליאמס. וויליאמס (29, 1.75) שיחק לפני רמת השרון בליגה הצרפתית השנייה (ברוון ובאנג'ר).

גרין העמיד עד כה העונה ממוצעים של 22.7 נקודות ו-5.5 אסיסטים. קרית גת נמצאת בחלק התחתון של הטבלה, במקום ה-13, מקום אחד מעל הקו האדום, עם 6 ניצחונות מ-20 משחקים ו-וויליאמס ינסה לעזור לה לשרוד בתקופה שגרין ייעדר .