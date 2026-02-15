71 אלף לא הספיקו: הגופייה של אבדיה לא נמכרה

דני אבדיה יעשה היסטוריה כשיעלה הלילה (בין ראשון לשני) על הפרקט בלוס אנג’לס כשחקן הישראלי הראשון אי פעם שמשתתף במשחק האולסטאר של ליגת ה-NBA.

מכבי תל אביב, הקבוצה בה גדל, העלתה לאחרונה למכירה פומבית גופייה חתומה מהמשחק האחרון שלו במדי הקבוצה – גמר פלייאוף 2020, בו הצהובים ניצחו 81:86 את מכבי ראשון לציון וזכו באליפות.

אולם, היום הודיע המועדון כי החולצה לא נמכרה כי “ההצעה הגבוהה ביותר שהתקבלה במסגרת המכירה הפומבית לגופיה החתומה ממשחקו האחרון של דני אבדיה במכבי, לא הגיעה לסכום המינימום שנקבע מבעוד מועד על פי תקנון המכירה הפומבית”.

“בעקבות כך לא יוכרז זוכה והגופייה תישאר ברשות מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. ההצעה עמדה על סכום של: 71,351.35 ש"ח, כאשר בכל מקרה מכבי תתרום 10% אחוז מסכום זה לעמותת "וראייטי ישראל’”, הוסיפו במכבי תל אביב, שם יש שחשבו שהגופייה שווה שש ספרות בדולרים.