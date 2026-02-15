יום ראשון, 15.02.2026 שעה 19:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

בכורה לבנסון בהרכב מכבי חיפה נגד בני סכנין

הרכש החדש של ברק בכר יפתח כבר מהשריקה ב-20:15 מול האורחת שמגיעה אחרי סערת שרון מימר. גם פיינגזיכט, דון, עיסאת ורטנר עולים ב-11 של הירוקים

|
מנואל בנסון (עמרי שטיין)
מנואל בנסון (עמרי שטיין)

המחזור ה-23 בליגת העל נמשך בשעה זו כאשר מכבי חיפה מארחת את בני סכנין באצטדיון סמי עופר. הירוקים רוצים להיצמד לרביעייה הראשונה לקראת הפלייאוף העליון. מנגד, הקבוצה מהמגזר מגיעה לאחר תקרית התפרעויות האוהדים נגד שרון מימר, ועדיין חולמת להגיע ל-6 האחרונות בסיום הסיבוב השני.

הרכב מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, נבות רטנר, סדריק דון, מיכאל אוחנה, מנואל בנסון, קנג'י גורה וגיא מלמד.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, חסן חילו, קרלו ברוצ’יץ’, עומר אבוהב, מייקום דייויד, ג’בייר בושנאק, מתיו קוג’ו, אחמד סלמן וארתור מירניאן.

חניכיו של ברק בכר מגיעים למשחק לאחר 1:1 מאכזב נגד הפועל ירושלים במחזור הקודם, והם יודעים ששלוש נקודות בבית הן קריטיות על מנת להיצמד למכבי תל אביב, אשר שש נקודות מעליה, לפני המפגש הקשה של הצהובים נגד בית”ר ירושלים.

מהצד השני, הקבוצה מהמקום ה-8 בטבלה מגיעה במומנטום שלילי גם בפן המקצועי וגם בפן התנהלותי. סכנין רושמת שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון בליגה וכתוצאה מהסיטואציה של מימר, איימון אבו יונס, מנהל הקבוצה, יעמוד על הקווים בסמי עופר.

בסיבוב הקודם, שתי הקבוצות סיפקו משחק מטורף, אשר נגמר ב-3:3 וחלוקת נקודות. באותה התמודדות נשרקו לא פחות משלושה פנדלים, שניים לירוקים ואחד למארחת. באותה תקופה ברק בכר רק חזר לקבוצה מהכרמל ורשם משחק שלישי רצוף ללא ניצחון, מאז חיפה הצליחה להתאושש ומקווה להמשיך כך גם היום.

