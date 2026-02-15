אחרי חודש: ג'וסלין טאבי ערך בכורה בסנדרלנד

ג’וסלין טאבי עבר בחלון ההעברות הנוכחי היישר מהפועל פתח תקווה, אליה היה מושאל ממכבי נתניה, לסנדרלנד מהפרמייר ליג, באחד המעברים היקרים והמפתיעים של שחקן אי פעם מליגת העל.

שחקן הכנף בן ה-20 עתיד עבר לממלכה תמורת 3.5 מיליון ליש”ט (4 מיליון אירו) בסך הכל ששולמו לשני המועדונים הישראליים, כשטאבי עצמו חתם על חוזה ל-4.5 עונות.

המעבר אומנם התרחש כבר לפני חודש, אך רק היום (ראשון) השחקן מחוף השנהב ערך את הופעת הבכורה שלו במדי סנדרלנד, כשעלה בדקה ה-81 מהספסל של הקבוצה ב-0:1 בחוץ על אוקספורד יונייטד מהצ’מפיונשיפ בדרך לעלייה לשמינית גמר הגביע האנגלי.