יום ראשון, 15.02.2026 שעה 17:15
כדורגל ישראלי

תביעה נגד חברת הניהול בסמי עופר ועיריית חיפה

עמותת היציע הצפוני תובעת את הגופים, בבקשה מביהמ"ש שיורה לנתבעות להימנע מלפגוע בשימוש במחסנים של האוהדים באצטדיון: "החלו להפר נהלים והסכמות"

אוהדי מכבי חיפה (מערכת ONE)
עמותת היציע הצפוני הגישה באמצעות עורכי הדין קים רטוש והדס צור, תביעה כנגד חברת הניהול של אצטדיון סמי עופר וכנגד בעלת האצטדיון, עיריית חיפה, במסגרתה מבקשת העמותה מבית המשפט צו אשר יורה לנתבעות להימנע מלפגוע בחזקה ובשימוש של האוהדים בשלושה מחסנים שנמסרו להם מיום פתיחת האצטדיון, מחסנים המשמשים לאכלוס של ציוד עידוד, תכולה ותפאורות.

העמותה טוענת, כי משך שנים האוהדים היו נוהגים להודיע 24 שעות מראש על הגעתם למחסנים וכך הם היו מכניסים ומוציאים ציוד, מסדרים ומתקנים את מה שדורש סדר ותיקון והכל בהסכמה של שנים, אך בשנה האחרונה הפרה חברת הניהול את ההסכמות, כמו גם את הנוהל שבין האוהדים לחברת הניהול, וזו האחרונה מתעלמת לפי הטענות של העמותה מדרישות האוהדים לעשות שימוש רגיל וסביר במחסנים. 

עוד טענו בעמותת היציע הצפוני כי ככל שחברת הניהול כבר מאפשרת הגעה למחסנים לאוהדים, אז זה רק באמצעות שוטר קבוע ומסוים, אשר ילווה את פתיחת המחסנים, דבר, שמסכל בפועל כל אפשרות לשימוש סביר ופרקטי במחסנים.

עו"ד הדס צור (אחר)עו"ד הדס צור (אחר)
“בשנה האחרונה החלו להפר נהלים והסכמות עם האוהדים”

העמותה מוסיפה כי התנהגות זו של חברת הניהול הינה שלא כדין, בניגוד להסכמות ולנוהל, שכן לאוהדים קיימת זכות בלתי חוזרת במחסנים שנמסרו לחזקתם ולשימושם מיום פתיחת האצטדיון לטענתם, והכל לצורך קידומה ופיתוחה של השוכרת הראשית באצטדיון - מכבי חיפה. 

מעורכי הדין קים רטוש והדס צור נמסר: “לטענת מרשתינו, משך השנה האחרונה החלה חברת הניהול של האצטדיון להפר נהלים והסכמות עם האוהדים בכל הנוגע למחסנים שבחזקתם ובשימושם, ואשר נתקבעו למן פתיחת האצטדיון, באופן זה שהשימוש והחזקה במחסנים הוגבל באופן בוטה, ניכר ושלא כדין, דבר אשר מסכל, הלכה למעשה, את השימוש במחסנים.

כך שלאחר ניסיונות לא מעטים לשנות את המצב הקיים אל מול הנתבעת 1, אשר מנהלת את האצטדיון עבור עיריית חיפה, לא נותר למרשתינו אלא לפנות לבית המשפט על מנת שחברת הניהול של האצטדיון תמנע מלפגוע בזכויות האוהדים בכל הנוגע למחסנים שבחזקתם ובשימושם, שאם לא כן אזי לא יהיה כל עידוד, או ציוד ותפאורות באצטדיון על כל המשתמע מכך”.

