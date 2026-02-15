יום ראשון, 15.02.2026 שעה 17:16
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5823-6323ברצלונה2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4526-4423ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2639-3124סביליה12
2630-2124אלאבס13
2637-2223ג'ירונה14
2535-3124אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

עם הרבה אופי: מהפך ו-1:2 לבילבאו על אוביידו

אחרי ה-2:4 על לבאנטה במחזור הקודם, הבאסקים חיברו ניצחון שני ברציפות בליגה בזכות שערים של חאורגיסיאר וסנסט. שאירה כבש ראשון עבור נועלת הטבלה

|
שחקני בילבאו חוגגים (La Liga)
שחקני בילבאו חוגגים (La Liga)

המחזור ה-24 של הליגה הספרדית מתקיים היום (ראשון) כאשר במשחק המוקדם, אתלטיק בילבאו הצליחה לבצע מהפך בדרך לשלוש נקודות ב-1:2 מול נועלת הטבלה, אוביידו. בהמשך, אתלטיקו מדריד תתארח אצל ראיו וייקאנו לדרבי קטן, לבאנטה תארח את ולנסיה לדרבי של העיר ובטיס תצא למיורקה למשחק שינעל את הערב.

אוביידו – אתלטיק בילבאו 2:1

אחרי ה-2:4 על לבאנטה במחזור הקודם’ הבאסקים רושמים ניצחון שני ברציפות מול נועלת הטבלה אחרי מהפך נהדר, ועדיין לא מוותרים על המקומות המובילים לאירופה. המשחק נפתח מצוין דווקא עבור המארחת, שעלתה ליתרון בדקה האחרי שאיליאס שאירה הפציץ לרשת מתוך הרחבה, אלא שבדקה ה-58 מיקל חאורגיסיאר בביצוע נפלא כבש שער אדיר מקצה הרחבה, ואויהן סנסט השלים את המהפך בדקה ה-71 מהנקודה הלבנה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */