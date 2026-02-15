יום ראשון, 15.02.2026 שעה 17:17
כדורגל ישראלי

שון וייסמן כבש מול האקסית, 90 דקות לנחמיאס

החלוץ דייק בפנדל בדקה ה-44 והעלה את בלאו וייס לינץ ל-0:1 על וולפסברגר, הקבוצה בה החל את הקריירה האירופית. הבלם ולודוגורץ ניצחו 1:2 את בראו

|
שון וייסמן חוגג (IMAGO)
שון וייסמן חוגג (IMAGO)

סוף השבוע שהיה מלא במשחקים בכדורגל הישראלי וגם ברחבי העולם כבר מאחורינו, אך יום ראשון, כמיטב המסורת, עמוס לא פחות במשחקים וגם הליגיונרים שלנו ממשיכים לייצג את המדינה ברחבי הגלובוס.

# שון וייסמן עלה בהרכב קבוצתו, בלאו וייס לינץ במסגרת המחזור ה-19 של הליגה האוסטרית. החלוץ כבש בפנדל מדויק בדקה ה-44 את שער היתרון במשחק הביתי מול האקסית וולפסברגר, הקבוצה בה החל את הקריירה האירופית שלו.

# עידן נחמיאס עלה בהרכב קבוצתו, לודוגורץ. הבלם השלים 90 דקות ב-1:2 הביתי שלה על בראו מתחתית הטבלה במסגרת המחזור ה-21 של הליגה הבולגרית.

# באזרבייג’אן, בר כהן עלה בהרכב קבוצתו אראז ושיחק 68 דקות ב-0:1 הביתי שלה על סומקיאט, קבוצתו של ישראלי אחר, רועי קהת, שעלה בהרכב שלה והוחלף גם הוא בדקה ה-68 במסגרת המחזור ה-20 של הליגה המקומית.

# במסגרת המחזור ה-25 של הליגה הטורקית השנייה, דיא סבע עלה בדקה ה-78 מהספסל של קבוצתו, אמדספור, שנפרדה ב-1:1 ביתי מאכזב מול סקריאספור.

