סואן לא יכול לעמוד על הקווים של סכנין מול חיפה

בני סכנין תתארח הערב (שני, 20:15) אצל מכבי חיפה כשהבלגן סביב שרון מימר, שהחליט לא לחזור לקבוצה, מסרב להיגמר. אחרי המחאות נגדו באימון, שגרמו לו להיכנס לחדרי ההלבשה ולעזוב, מימר כמובן לא יהיה זה שיעמוד על הקווים של הקבוצה מהמגזר מול הירוקים של ברק בכר בסמי עופר היום, אך גם לא עבאס סואן שהיה אמור להיות מחליפו הזמני.

בעקבות ההרחקה של עבאס סואן במסגרת תפקידו כמנהל מקצועי במחלקת הנוער של סכנין עד ה-19.2, סואן שתוכנן לעמוד הערב על הקווים לא יעמוד ובמקומו הוחלט על הצוות החלופי. זה לא מנע מסואן אגב להעביר את ההרצאה הטקטית של הקבוצה ולהכין אותה להתמודדות.

איימן אבו יונס יאמן, זה הצוות שיעזור לו

סכנין הודיעה רשמית כי איימן אבו יונס, מנהל הקבוצה שמחזיק בתעודת פרו, הוא זה שינהל את המשחק מול החיפאים בפועל. הוא אימן את קבוצת הנוער בעבר.

מי שיעזרו לאיימן אבו יונס הם: רשיד טרביה - מאמן קבוצת הנוער, עלאא אבו סאלח - עוזר מאמן, בלאל נעימה - מאמן כושר וטארק נעאמנה - מאמן שוערים.