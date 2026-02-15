יום ראשון, 15.02.2026 שעה 17:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

ספיר ברמן תשפוט במשחק בין מכבי ת"א לאשדוד

פורסמו שיבוצי השופטים למחזור ה-24, לייבה יסייע לשופטת מעמדת ה-VAR. פריד ינהל את המפגש בין נתניה לבית"ר, בר נתן ועודה במסך. כל השיבוצים בפנים

|
ספיר ברמן (שחר גרוס)
ספיר ברמן (שחר גרוס)

רגעי ההכרעה בליגת העל מתקרבים בצעדי ענק, כשהיום (ראשון) איגוד השופטים פרסם את שיבוצי השופטים למחזור ה-24, שניים בלבד לפני הפלייאוף. את המשחק שיפתח את המחזור תנהל ספיר ברמן כשמכבי תל אביב תארח את מ.ס אשדוד בשבת (15:00), עידן לייבה יהיה בעמדת המסך ושניר לוי כשופט רביעי.

מפגש מסקרן נוסף יהיה בשני הבא (20:30), כשבית”ר ירושלים תתארח אצל מכבי נתניה, יגאל פריד שובץ לשפוט במשחק, כשדניאל בר נתן ונאאל עודה יסייעו מהמסך, אוראל גרינפלד יהיה שופט רביעי.

את ההתמודדות בין הפועל באר שבע להפועל חיפה ינהל אביב קליין, יואב מזרחי יהיה בסמי עופר במשחק בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, עומר בירן ייצא לדוחא למפגש בין בני סכנין להפועל תל אביב, יוני קלז ישפוט בקרב התחתית הלוהט בין הפועל ירושלים להפועל קריית שמונה ודוד פוקסמן את מפגש התחתית השני, כשעירוני טבריה תארח את מכבי בני ריינה.

