יום ראשון, 15.02.2026 שעה 16:22
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

קמארה חוזר, אנדרדה לא בסגל לבית"ר ירושלים

דיילה החליט להשאיר את הקשר מחוץ לסגל מכבי ת"א לפני המפגש מחר ב-20:30, הבלם חוזר לראשונה מאז הדרבי ויאבק על המקום ב-11 עם הייטור. בליץ' יפתח?

|
קרווין אנדרדה (רדאד ג'בארה)
קרווין אנדרדה (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תגיע מחר (שני, 20:30) לטדי ותנסה להישאר במאבק האליפות כשהיא חייבת ניצחון מול בית״ר ירושלים לעיני אצטדיון מלא באוהדי הקבוצה המארחת בלבד.

אחרי האימון המסכם החליט המאמן רוני דיילה להשאיר מחוץ לסגל את קרווין אנדרדה, כאשר מכבי ת״א תצא למשחק עם 7 זרים בסגל שלה. 

מי שחוזר אחרי היעדרות הוא הבלם מוחמד עלי קמארה, שנפצע בדרבי האחרון ומאז לא שיחק. ההתלבטות במרכז ההגנה היא בינו לבין הייטור שריצה עונש של כרטיסים צהובים. 

דיילה: ״היה חשוב לי לתת ביטחון לשחקנים״

התלבטות במרכז הקישור

דיילה מתלבט גם במרכז הקישור שם כריסטיאן בליץ׳ ואיסוף סיסוקו מתחרים על המשבצת לצידם של איתמר נוי ודור פרץ שהציגו יכולת גבוהה תחת דיילה עד כה.

אסור לפספס
