קמארה חוזר, אנדרדה לא בסגל לבית"ר ירושלים

מכבי תל אביב תגיע מחר (שני, 20:30) לטדי ותנסה להישאר במאבק האליפות כשהיא חייבת ניצחון מול בית״ר ירושלים לעיני אצטדיון מלא באוהדי הקבוצה המארחת בלבד.

אחרי האימון המסכם החליט המאמן רוני דיילה להשאיר מחוץ לסגל את קרווין אנדרדה, כאשר מכבי ת״א תצא למשחק עם 7 זרים בסגל שלה.

מי שחוזר אחרי היעדרות הוא הבלם מוחמד עלי קמארה, שנפצע בדרבי האחרון ומאז לא שיחק. ההתלבטות במרכז ההגנה היא בינו לבין הייטור שריצה עונש של כרטיסים צהובים.

דיילה: ״היה חשוב לי לתת ביטחון לשחקנים״

התלבטות במרכז הקישור

דיילה מתלבט גם במרכז הקישור שם כריסטיאן בליץ׳ ואיסוף סיסוקו מתחרים על המשבצת לצידם של איתמר נוי ודור פרץ שהציגו יכולת גבוהה תחת דיילה עד כה.