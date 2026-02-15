יצא מהמחבוא: ריאל הרוויחה פליימייקר מהאגף

החזרה של טרנט אלכסנדר ארנולד להרכב של ריאל מדריד אחרי 73 ימים מחוץ ל-11 הייתה הטובה ביותר שיכול היה לדמיין, האנגלי עלה שוב מהפתיחה והבריק ב-1:4 על ריאל סוסיאדד. העונה שלו עד כה הייתה כמעט בלתי נראית. שתי פציעות קשות עצרו אותו: קרע בשריר הירך האחורי השמאלי מול מארסיי, שגרם לו להחמיץ 7 משחקים, ולאחר מכן קרע בשריר הארבע ראשי בשמאל בסן מאמס, שהשבית אותו מ-14 נוספים.

בסך הכל נעדר מ-21 מתוך 36 משחקים. עד המשחק האחרון שיחק רק 16% מהדקות האפשריות, 511 מתוך 3,150. הצצה קצרה מדי עבור כוכב כמוהו. גם כששיחק, לא תמיד פתח. רק ב-6 מתוך 12 הופעותיו עד אז היה בהרכב. כעת זה כבר 7, והפעם זו הייתה הופעה אחרת לגמרי.

חזרה מהחושך

הפעם האחרונה שטרנט פתח הייתה בדיוק בסן מאמס, באותו ערב שבו גם נפצע, דווקא כשנראה נהדר. אז סיפק בישול ראשון העונה, כדור מרהיב לאמבפה שלא החמיץ. המומנטום נקטע באכזריות. יותר מחודשיים של היעדרות. אבל הסימנים לחזרה כבר הופיעו: 15 דקות במסטאייה בתחושות טובות, ומול ריאל סוסיאדד הוא קיבל שעה שלמה מאלברו ארבלואה והחזיר בגדול.

גם בלי אמבפה: ריאל מדריד ב1:4 על סוסיאדד

ב-60 הדקות הללו רשם 5 חילוצי כדור, דיוק מסירות של 91% ו-4 הרמות, כולל זו ששברה את השוויון. כדור מדוד כמעט מ-35 מטרים, מאחורי קו ההגנה, שמצא את גונסאלו בדרך ל-0:1. הבישול השני שלו העונה. "עם המתנה שהוא נתן לי, היה מאוד קשה להחמיץ", הודה מספר 16 במיקס זון בסיום, בחיוך ובהכרת תודה.

ארבלואה לא הסתיר את שביעות רצונו. "אנחנו לא מגלים עכשיו את טרנט", אמר. "זו הייתה הפתעה מאוד נעימה לראות איך הוא מבין את המשחק, איך הוא רואה את השטחים. הוא בחור מאוד מאוד אינטליגנטי. הוא לא המגן הקלאסי שנשאר תמיד רחב, הוא יכול לשחק הרבה במרכז. במערכת שלנו, שבה אנחנו רוצים שחקנים שמסוגלים לזוז ולהחליף עמדות, זו ברכה אמיתית שיש שחקן כזה".

המאמן המשיך: "הוא שחקן נהדר. אני לא הולך לגלות את זה עכשיו. אני מאוד שמח שיש לי אותו, שהוא ממשיך לצבור דקות, למצוא את הקצב שלו, ושלאט לאט יראה את הגרסה הכי טובה שלו".

הרוויח שחקן "רכש". אלברו ארבלואה (IMAGO)

הקוורטרבק של ריאל מדריד

לראות את טרנט בפעולה זה כמו להביט בשעון שווייצרי עובד. כל מסירה, כל קו שהוא מצייר, נראים בלתי נמנעים ומדויקים. 41 מ-48 מסירות מוצלחות, 8 מ-11 ארוכות מדויקות. רק דין האוסן רשם יותר מסירות ארוכות מוצלחות העונה בליגה הספרדית.

אבל המספרים לא באמת מספרים את הסיפור. הוא נותן משמעות למשחק, מפשט כל מהלך, פותח נתיבים בלתי צפויים, ובעל יכולת בעיטה ומסירה שמזכירה את דייויד בקהאם.

ריאל מדריד לא החתימה שחקן עצל, גם אם הפתיחה החלשה בשל הפציעות עוררה סימני שאלה. הוא פליימייקר מהאגף. "הוא מבין מהר מה אנחנו רוצים ממנו", הדגיש ארבלואה. "הוא יכול להתרחק לאגף או לרדת אחורה בהתאם לסיטואציה".

פליימייקר מהאגף. טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)

מול ריאל סוסיאדד, קבוצה שהגיעה עייפה מחצי גמר גביע המלך אך אמיצה, האנגלי היה הפתרון החכם ביותר. כבר אחרי 4 דקות טלטל את ההגנה הבאסקית בהרמה מדויקת לגונסאלו. בהיעדר אמבפה, שכבש 49% משערי הקבוצה העונה, טרנט סייע לפשט את המשחק ולפתוח אותו.

ולצידו, דני קרבחאל צבר 30 דקות נוספות. "טרנט, כמו קרבחאל, חוזר מתקופה ארוכה של היעדרות ולא יהיה מוכן בטווח הקצר לשחק כל שלושה ימים, אז נצטרך את שניהם", הבהיר ארבלואה. זו תהיה תחרות עזה. יצירתיות מול ניסיון, סיכון מול שליטה. האיזון המושלם.

מעבר לדיוק ולמספרים, יש משהו כמעט מהפנט בדרך שבה טרנט מנהל את המשחק. הוא לא רק מוסר, הוא מכתיב קצב. בכל פעם שהכדור אצלו, נדמה שהמהלך מתבהר. הוא מושך לחץ, מרים ראש, מזהה תנועה חכמה ומוציא מסירה שמדלגת מעל קו ההגנה כאילו הייתה מהלך מתוכנן מראש. לא במקרה הוגדר כ"קוורטרבק של ריאל מדריד", כל התקפה עוברת דרך המחשבה שלו, דרך הרגל הימנית שלו, דרך היכולת שלו לראות צעד אחד קדימה מכולם.

טרנט אלכסנדר ארנולד עם הכדור (IMAGO)

וגם הגנתית, בניגוד לסטריאוטיפ שדבק בו, הוא היה שם. חמישה חילוצים, נוכחות פיזית, אחריות. לא רק אומן עם הכדור, אלא שחקן שמבין את הדרישות של הרגע. מול קבוצה אמיצה שניסתה ללחוץ גבוה, הוא לא נבהל, אלא שימש שסתום שחרור. בכל פעם שריאל הייתה צריכה אוויר, הוא סיפק אותו. זו כבר לא רק חזרה מפציעה, זו הצהרה.

ריאל המשיכה בריצה מרשימה של 8 ניצחונות רצופים בלה ליגה, 5 מהם עם ארבלואה על הקווים. אבל מעל הכל, הערב הזה סימן דבר אחד ברור: האנגלי יצא מהמחבוא. והוא לא מתכוון לחזור לשם.