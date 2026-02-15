האדיה: מאמין שהייתי מצליח להשאיר את ריינה

לאחר התבוסה של בני ריינה 4:0 למכבי נתניה, המאמן אדהם האדיה פוטר מהמועדון שנמצא במקום האחרון בליגת העל. האדיה עלה היום (ראשון) להתראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על מצבה של הקבוצה ואיך הוא קיבל את הפרידה ממנו.

כמה הופתעת שפיטרו אותך? תיקנתם דברים בסגל אבל לא נתנו לך הזדמנות

“אני אומר לך את האמת, על הנייר זה אפשרי, אבל הסיטואציה לא קלה, לא כל אחד יכול לבוא לעבוד בריינה, חשובה לי הקבוצה והרגשתי שאפשר לעשות את זה יחד, אבל לבעלים יש מחשבות משלו וזה לגיטימי”.

אמרו לך דברים נוספים?

“הודיעו לי שעה אחרי המשחק דרך המנכ”ל, לא דיברו איתי”.

מספר שבועות רצו להיפרד ממך, דיברו כבר עם אלי לוי.

“בסדר גמור, גם בקיץ הבעלים בנה את הקבוצה וקיבל החלטות, לפעמים יש החלטות טובות ובסוף הוא בעל הדעה והוא מחליט”.

“מאמין שהייתי מצליח להשאיר את הקבוצה בליגה”

כמה אתה מאוכזב?

“אין לי מה להתאכזב, אני מבחינה אישית לא יודע למה זה קרה עכשיו”.

לדעתך היית משאיר אותם בליגה?

“כן, אני מאמין שהייתי מצליח, יכול להיות שהמאמן הכי טוב בעולם יגיע ועדיין ירדו, המועדון צריך להיות גדול מהסיטואציה, קבוצות ירדו ליגה עם מאמן והשאירו אותו, צריך יותר פרופורציות”.

האם שמעת רחשים מהשחקנים?

“לא הייתה לי הרגשה מהשחקנים, אני מקצוען, אף פעם לא היה רעש בחדר ההלבשה שלי, לא היה לי ציוץ בתור מאמן בקבוצות שעבדתי, השחקנים נותנים את שלהם ועושים את המקסימום, כרגע זה לא מספיק והבנייה לא מספיק טובה, גם לפניי וגם אחריי, כנראה שזה לא מספיק”.