יואב כץ: בעיה עם המשכורות? אולי משהו טכני

אחרי שמצאה את עצמה מתדרדרת עד לקו האדום, הפועל חיפה המתחדשת נשמה לרווחה אתמול (שבת) כשחזרה למסלול הניצחונות עם 0:1 קטן-גדול על הפועל פתח תקווה. בעלי הקבוצה, יואב כץ, עלה לדבר על הסיטואציה הנוכחית ב”שיחת היום”בערוץ ONE.

המצאת פטנט להישרדות בינואר.

“אני הרבה שנים עובד על פטנט כזה של להצליח בינואר, אנחנו היינו מתחת לקו האדום ונעשה רכש מאסיבי, ברור שזה לא בטוח שזה יעבוד, גם צוות האימון וגם השחקנים עושים עבודה טובה, הדרך מאוד ארוכה”.

יש עניין עם המשכורות?

“אני ממש לא יודע, יכול להיות שיש משהו טכני. אין בעיה עם הכסף”.

הקפדת להחתים הרבה שחקנים עד סוף העונה, לאלון תורג’מן יש עונה וחצי, כמה עלה לך ינואר הזה?

“לא עשיתי חשבון עדיין, אני לא יודע”.

שחקני הפועל חיפה חוגגים עם אלון תורג'מן (רועי כפיר)

האם תישארו בליגה?

“אני מקווה שנישאר, יש לנו משחקים מאוד קשים, אבל צוות אימון והשחקנים מאוד טובים. זה לא ילך בקלות, אבל אנחנו נעשה את זה”.

אתה אוהב שיש מתח?

“לא בדיוק”.

מה הלקח שלך מהעונה הזאת?

“אני כמו שחקני כדורגל, חושב רק עד השבוע הבא, לא חשבתי כל כך רחוק. לא יצא לי לדבר עם גל אראל”.