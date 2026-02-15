יום ראשון, 15.02.2026 שעה 16:23
כדורגל ישראלי

"הייתי בסערות רגשות, העיקר שהוא חי ונושם"

ניר אלון ב"שיחת היום" על בנו, הראל, שנמצא לאחר שנעדר בברזיל: "לא יכולתי לתפקד. הוא נראה לא משהו, אבל העיקר שהוא חי ונושם. הוא היה די בהלם"

|
ניר אלון (רדאד ג'בארה)
ניר אלון (רדאד ג'בארה)

הראל אלון (28), מאמן כושר מוכר ובנו של ניר אלון, יו"ר חטיבת הספורט בהסתדרות, טס לקרנבל בריו דה ז’ניירו ונעדר, בחשד שסיממו ושדדו אותו. היום (ראשון) למרבה המזל נוצר איתו לראשונה קשר. ניר אלון עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מה עובר עליך ב-4 בבוקר כשאתה שומע את הבשורה הזאת?
”התיק לא היה איתו, לא הצלחנו לאתר אותו. כשזה נוגע למשפחה זה סערת רגשות אבל אתה חייב לתפעל את האירוע, לדבר עם הקב”ט, חברות ביטוח, שר החוץ ועוד. אתה לא יכול לתפקד”.

אתה חושב על הרע מכל?
”אתה מדחיק את המחשבות האלה כי בסוף כל שעה שעוברת היא קריטית, כבר סגרתי טיסה לשם כדי לעזור בחיפושים”.

איך מצאו אותו?
”השותף שלו לטיול מצא אותו שרוע בדירה, מסומם. העם שלנו נהדר, איך כולם התגייסו, קיבלנו כמות הודעות גדולה ורצון לעזור”.

שלחו לך תמונות שלו?
”הוא נראה לא משהו, אבל העיקר שאני רואה שהוא חי ונושם”.

אמרו לך מתי תוכל לדבר איתו?
”אמרו שלהתנקות מהסמים ייקח 48 שעות, הוא די בהלם ממה שהבנתי, נחכה לשמוע ממנו בשורות טובות”.

