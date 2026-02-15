יום ראשון, 15.02.2026 שעה 16:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

"מרשינו הרגישו שעומדים לרצוח אותם בדם קר"

עו"ד אוהד כהן שמייצג את צוותו של מימר בסכנין במכתב התראה חריף: "אוהדים נשאו אלות קפיציות וסכינים, מרשינו קפאו המומים לנוכח פרץ התוקפים"

|
שרון מימר (עמרי שטיין)
שרון מימר (עמרי שטיין)

פרשת האירוע החמור באימון בני סכנין מסרבת לרדת מסדר היום. עו"ד אוהד כהן, המייצג את צוותו של שרון מימר, שיגר מכתב התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים לעמותה לקידום הספורט בסכנין, בעקבות מה שהוגדר כ"אירוע אלימות חמור" במתחם האימונים. המכתב מפרט את טענות הצוות ומציב דרישות ברורות לפני פתיחה בצעדים משפטיים. העתק נשלח גם לפיפ”א, כדיווח על מקרה אלימות חמור בעל היבטים גזעניים.

בפתח המכתב נכתב: "ראשית יצוין כי מרשינו עדיין המומים מהאירוע הטראומתי והחמור שאירע להם ביום שישי האחרון, לפיכך, מילאו את ידיי על מנת להודיע ולדרוש כדלקמן". עוד צוין כי ביום שישי האחרון הגיעו מרשיו של כהן לעבודתם במגרש הקבוצה "כבשגרה", אלא שאז, לטענתם, "לפתע פרצו למתחם האימונים עשרות רבות של אנשים, ככל הנראה אוהדי הקבוצה, רעולי פנים בתנועות גוף תוקפניות ועיניים מאיימות, תוך כדי שהם נושאים נשק קר חשוף לעין כגון אלות קפיציות, סכינים וכד'".

בהמשך מתואר רגע האימה שחוו הנוכחים: "תחילה, מרשינו קפאו המומים לנוכח פרץ התוקפים צמאי הדם, ובראשם עלו מראות מאורעות ה-7 באוקטובר, ברגעים אלו תחושתם הייתה כי הם, פשוטו כמשמעו, עומדים להירצח בדם קר, ללא כל אמצעי הגנה".

עו״ד אוהד כהן (יח"צ)עו״ד אוהד כהן (יח"צ)

עוד נכתב כי כאשר התוקפים התקרבו, "אלה מוצאים את עצמם נסים במהרה לתוך מבנה חדרי ההלבשה והצוות ונועלים את עצמם בתוך המבנה עד הגיעה של המשטרה למקום, אשר ליוותה אותם בבטחה עד לאזור בטוח, מחוץ לסכנין".

במכתב מצוין כי האירוע הסתיים ללא פגיעות בגוף, אך זאת "רק מתוך נס גלוי ממש". לפי הנטען, בדיעבד התברר כי המנעול לחדר בו הסתגרו היה קיים "במקרה" לאחר גניבה שאירעה מספר ימים קודם לכן. כהן מדגיש: "דהיינו, אם המקרה היה קורה ימים בודדים לפניכן לא היה עומד לרשותם של מרשינו מפתח זה ולא הייתה להם האפשרות לנעילת החדר. ברור כי בנסיבות שונות אלה, תוצאות האירוע היו חמורות הרבה יותר ואף יכולות היו להיות פגיעות גוף חמורות ואף מוות חלילה".

עוד נטען כי עוד בטרם האירוע, נאמר לצוות כי צפוי בלגן. במכתב נכתב: "בדיעבד, לאחר שהצליחו מרשינו להתחיל ולעבד את האירוע הטראומתי בנפשם, נזכרו כי האפסנאי אמר להם לפני קרות המקרה: 'הולך להיות בלגן היום'". כהן מוסיף כי "קשה להתעלם מהתחושה הקשה שההיתכנות לקרות האירוע הייתה ידועה מראש לאנשי הצוות של קבוצתכם ולמעשה החלטתם להפקיר את ביטחונם האישי של מרשיי באופן מודע ובזדון".

קהל אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)קהל אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

הפרה יסודית של הסכם העבודה

בהמשך טוען כהן להפרה יסודית של ההסכמים: "לאור כל האמור לעיל, ברור כי הפרתם הפרה יסודית את הסכמי העבודה ואת חובותיכם כמעסיק, עת לא מנעתם ו/או התראתם ו/או אזהרתם ולא טיפלתם כנדרש באירוע האלימות האיום להם נחשפו מרשינו במסגרת עבודתם". עוד הודגש כי "אנשי המועדון ידעו, או למצער היה עליהם לדעת, על קיומם של סיכונים ממשיים לביטחונם האישי של מרשינו אך חרף זאת לא נקטו באמצעי זהירות סבירים".

לטענתו, "מחדליו של המועדון פגעו באופן חמור בתחושת הביטחון של מרשינו בצדק, ויצרו סביבת עבודה עוינת ומסוכנת, אשר מציבות את מרשינו בסיכון בלתי סביר ולא מאפשרות המשך עבודה כבשגרה".

בסיום המכתב מוצגות הדרישות: "בנסיבות אלה, התנהלותכם מהווה הפרה יסודית של הסכם העבודה, המצדיקה פיצוי קיום מלאים בגובה שווי הסכמי העבודה כפי שנחתמו ע"י כל אחד בנפרד". בנוסף נכתב כי מרשיו דורשים "התנצלותכם הכנה, והצעתכם המיידית לפיצוי כספי הולם נוסף בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם עקב התנהלותכם".

כהן מבהיר כי אם הדרישות לא ייענו לאלתר, "יינקטו נגדכם צעדים חמורים, לרבות הגשת תביעות למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל, פנייה לבית הדין המשמעתי בגין הפרות תקנון חמורות, דרישה להטלת סנקציות ספורטיביות ונקיטת הליכים מקבילים בבית הדין לעבודה ובערכאות המוסמכות, הכל במצטבר וללא ויתור".

המכתב נחתם בהבהרה כי "אין באמור ובשאינו אמור במכתבי זה כדי לפגוע בכל זכות ו/או טענה העומדת למרשינו על פי כל דין ו/או הסכם". המכתב מציב את האירוע החמור באימון בני סכנין על סף עימות משפטי משמעותי, שעשוי להתגלגל גם למוסדות הספורט וגם לערכאות האזרחיות.

עו"ד אוהד כהן (יח"צ)עו"ד אוהד כהן (יח"צ)

“אירוע חריג, כולם שם המומים ובטראומה”

בראיון קצר ל”שיחת היום” דיבר עו”ד כהן על המכתב הנוקב ששלח: “אחד המקרים הכי קיצוניים שיצא לי להתמודד איתם, נחצו פה כל הקווים האדומים”. 

המכתב יכול לעשות טלטלה לכדורגל הישראלי.
“היה פה אירוע חריג, ממש ניסו לפגוע פיזית, אף אחד לא רוצה בעיות בכדורגל אבל אנחנו לא רוצים להגיע בדיעבד. יש פה אחריות של המועדון, הצוות בא לעשות את העבודה ונקלעים לסיטואציה לא נורמלית”.

האפסנאי אמר שהולך היום להיות בלגן, אבו יונס ובדארנה לא ידעו?
“הם היו צריכים לדאוג לאבטחה, אם אחד מאנשי המועדון אמר את זה אז יכול להיות שהוא ידע בדיעבד, הם לא יכולים להכחיש את זה. להגיד שהדברים לא קרו, השחקנים עדים לסיטואציה, כולם שם המומים ובטראומה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */