כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

דרמה: בנו של ניר אלון טס לקרנבל בברזיל ונעדר

אבד הקשר עם הראל אלון בן ה-28 שהגיע לקרנבל בריו דה ז'ניירו. החשד: הוא נשדד וסומם, הפלאפון שלו נגנב. מאמצים במשרד החוץ וגורמים בברזיל לאתרו

|
הסטורי של תמיר בלאט על הראל אלון (אינסטגרם)
הסטורי של תמיר בלאט על הראל אלון (אינסטגרם)

דאגה גדולה בישראל: הראל אלון (28), מאמן כושר מוכר ובנו של ניר אלון, יו"ר חטיבת הספורט בהסתדרות, נעדר בברזיל לאחר שנסע לקרנבל בריו דה ז’ניירו.

על פי המידע שהגיע למשפחה, אלון שהה באזור קופקבנה במהלך חגיגות הקרנבל, כאשר על פי החשד נשדד במקום. מכשיר הטלפון הנייד שלו נגנב וקיים חשד כי סומם במהלך האירוע. מאז, נותק עמו הקשר ביממה האחרונה ומשפחתו אינה מצליחה להשיגו.

משרד החוץ והגורמים הרלוונטיים בברזיל פועלים בניסיון לאתרו ולוודא כי הוא בריא ושלם. נכון לשעה זו טרם נוצר קשר עם אלון, כאשר כל האפשרויות נבדקות כדי לנסות ולהבין מה עלה בגורלו ולאתר אותו בהקדם.

ניר אלון (רועי כפיר)ניר אלון (רועי כפיר)

הראל אלון מוכר בקהילת הספורט כמאמן כושר שעבד עם ספורטאים רבים, והידיעה על היעדרותו עוררה דאגה רבה בקרב מכריו ובענף כולו. גם רכז מכבי תל אביב, תמיר בלאט, התייחס למקרה ושיתף בסטורי בחשבון האינסטגרם שלו פרטים ותמונה של אלון בניסיון לסייע באיתורו.

המשפחה מבקשת מכל מי שיש בידיו מידע רלוונטי לפנות לגורמים המוסמכים, בתקווה שהסיפור יסתיים במהרה עם בשורות טובות.

