יום ראשון, 15.02.2026 שעה 19:14
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

רבע 3, 02:57: הפועל ת"א - מכבי רעננה 57:68

ליגת ווינר סל, מחזור 24: האדומים פתחו חזק, כשעלו ליתרון דו ספרתי אחרי פחות מ-5:30 דקות. בר טימור לוהט מחוץ לקשת, וורקמן שומר על האורחת במשחק

בר טימור מול טייריס רדפורד (שחר גרוס)
בר טימור מול טייריס רדפורד (שחר גרוס)

אחרי שאיבדה את המקום הראשון בטבלת ליגת ווינר סל, הפועל תל אביב מנסה בשעה זו לשוב למסלול בארנה שבנתניה, שם היא מארחת את מכבי רעננה למשחק שמוקדם מן המחזור ה-24. בסיבוב הראשון השיגו האדומים את ניצחונם הראשון אי פעם על היריבה מהשרון בליגה הבכירה, 72:89 במטרווסט.

שחקניו של דימיטריס איטודיס שבים לזירה המקומית יומיים אחרי שספגו הפסד יורוליג חמישי ברצף, הפעם לז'לגיריס קובנה 93:82 בחוץ, ומתחילים רצף של שלושה משחקי ליגה בפחות משבוע, שבהם ינסו להזכיר את הדומיננטיות שהציגו בשלבים מוקדמים יותר של העונה, תומר גינת נרשם לסגל אך לא צפוי לשחק.

העולה החדשה, שעומדת על מאזן 13:3 בלבד, נכנעה בשבוע שעבר בפעם השלישית ברצף, הפעם למכבי תל אביב 106:89 בבית, למרות ערב אישי נפלא של ג'ו רגלנד, שסיפק דאבל דאבל של 24 נקודות ו־11 אסיסטים. חניכיו של שי סגלוביץ ירדו אל מתחת לקו האדום בעקבות מאזן פנימי נחות מול הפועל גליל עליון.

הפועל תל אביב יכולה לרשום את ניצחונה ה-999 אי פעם בעונה הסדירה של הליגה הבכירה, ובכך להתקרב מרחק משחק אחד מציון דרך היסטורי וחגיגי, שעשוי להיות מושלם במשחק בית נוסף מול מכבי רמת גן. רעננה, מצידה, מחפשת ניצחון ראשון על האדומים מאז 7 במרץ 1999, אז גברה עליהם 72:85.

רבע ראשון: 21:28 להפועל ת”א

חמישייה הפועל ת”א: אלייז’ה בראיינט, בר טימור, טאי אודיאסי, איש וויינרייט וים מדר.

חמישייה מכבי רעננה: לנארד פרימן, ג’ו רגלנד, חואקין שוכמן, יותם חנוכי וטייריס רדפורד.

דימיטריס איטודיס ושי סגלוביץדימיטריס איטודיס ושי סגלוביץ' לפני המשחק (שחר גרוס)
והמשחק יוצא לדרך (שחר גרוס)והמשחק יוצא לדרך (שחר גרוס)

# 10:00-5:00: וויינרייט וטימור פתחו את המשחק עם קליעות מחוץ לקשת, ג’ו רגלנד הראשון שעלה על הלוח אצל האורחת. ים מדר העלה את האדומים ליתרון של 7 נקודות, אבל פרימן מתחת לסל צימק בחזרה את ההפרש.

# 5:00-0:00: טימור ו-וויינרייט דייקו מהקו והעלו את המארחת ליתרון דו ספרתי ראשון להערב. חנוכי נכנס גם הוא למשחק עם 4 נקודות מהצבע. אבל זה היה ברבע של בר טימור שעם עוד שלשה, שהעמידה אותו על 3 מ-3 מהטווח הזה, וסך הכל 12 נקודות קבע את תוצאת הרבע על 21:28 לטובת הפועל ת”א.

אלייזאלייז'ה בראיינט חודר (שחר גרוס)
בר טימור עם הכדור (שחר גרוס)בר טימור עם הכדור (שחר גרוס)
טאי אודיאסי מתחת לסל (שחר גרוס)טאי אודיאסי מתחת לסל (שחר גרוס)

רבע שני: 43:51 להפועל תל אביב

# 10:00-5:00: שלשה של יפתח זיו החזירה את הפועל ליתרון דו ספרתי, ג’ו רגלנד השיב לו עם 3 נקודות משלו. שתי הקבוצות התקשו לקלוע בתחילת הרבע השני, עד שחסימה גדולה של גיא פלטין על חנוכי, ומתפרצת של אוטורו הסתיימה ב-2 קלות.

# 5:00-0:00: טימור שב מהספסל בדיוק כפי שירד, עם שני אסיסטים ועוד שני סלים בצבע, והאדומים כבר ביתרון 13. וורקמן השיב עם שתי שלשות רצופות, רעננה לא תוותר בקלות על המשחק הזה. בסופו של דבר, המחצית הסתיימה עם דאנק אדיר של אודיאסי ב- 43:51 להפועל תל אביב.

