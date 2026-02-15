סוף לשמועות: מאחורי הפציעה של עומר אצילי

כמה שמועות רצות סביב הפציעה של עומר אצילי (מיד נפרט אותן). מערכת ONE נחשפה לסרטון פנימי של בית"ר ירושלים בו רואים איך עומר אצילי נפצע באימון לפני המשחק מול מ.ס אשדוד.

זה היה במהלך תרגול תבניות התקפה, אצילי קיבל כדור ברגל ימין, עשה מעבר מכנף שמאל לקו ה-16, הניף את רגל שמאל לבעיטה ומיד אחר כך תפס את הרגל ונטש את האימון. התוצאה: קרע קטן בשריר הארבע ראשי שמשבית את השחקן כבר חודש.

בבית"ר מהרגע הראשון לא הבינו מדוע חושבים שמנסים להסתיר פציעה מיוחדת של אצילי, כל הגורמים במועדון העבירו לאנשי התקשורת שמסקרים את הקבוצה כי מדובר בפציעה בתום אימון לפני המשחק מול אשדוד.

עומר אצילי ביציע (חגי מיכאלי)

פציעה “שקרנית”

בבית"ר היו ערים לשמועות: פציעה בבעיטות למשקופים לפני אימון, פציעה באימון אישי בזמן חופש, חתימה בקבוצה ביפן ושמירה על הרגליים של אצילי, הכל שקרים, הכל שמועות.

הפציעה של אצילי – במהלך אימון הקבוצה, פציעה שקשה מראש להגדיר כמה זמן היעדרות כי זו פציעה "שקרנית".

יצחקי: "מחכה לנו משחק קשה מאוד"

למשחק מול מכבי תל אביב הוא לא יהיה כשיר, למשחק הבא? הכל פתוח, כל שבוע מחדש יצטרכו לבחון את מצבו של אצילי ולקבל החלטה.