יום שני, 16.02.2026 שעה 00:07
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

בקרוב: אבדיה בחמישייה, האולסטאר יוצא לדרך

אולסטאר שהוא היסטוריה: דני אבדיה בחמישייה של הזרים ברגע שלא נשכח לעולם, כשהוא וחבריו פוגשים במפגש הראשון בפורמט החדש את הקבוצה של ביקרסטף

|
דני אבדיה נכנס לאולם. רגע האמת (רויטרס)
דני אבדיה נכנס לאולם. רגע האמת (רויטרס)

החגיגה הגדולה של ארצות הברית הגיעה לשיא שלה, והפעם זה היסטורי עבור ישראל. סוף השבוע של האולסטאר מסתיים לו בשעה זו עם משחק האולסטאר הגדול בין הכוכבים הכי גדולים בליגה, וביניהם דני אבדיה, הנציג שלנו מעבר לים ששובר תקרת זכוכית אחר תקרת זכוכית.

נתחיל מהפורמט. שלוש קבוצות: הכוכבים, הפסים והבינלאומיים. שלוש הקבוצות הללו יפגשו אחת את השנייה במשחקים של 12 דקות, ואחרי שכולן פגשו את כולן, שתי הראשונות בטבלה יעלו אל משחק הגמר הגדול. במקרה של שוויון, ההפרשים בניצחונות הוא זה שיכריע.

המשחק הראשון הוא בין הבינלאומיים כולל כמובן אבדיה נגד הכוכבים, לאחר מכן קבוצת הפסים תשחק נגד המנצחת של המשחק הראשון והמשחק השלישי יהיה שוב הפסים, הפעם נגד הקבוצה שהפסידה במפגש הראשון. בסיום שלושת אלו, השתיים עם המאזן הטוב ביותר כאמור ישחקו בגמר.

קבוצת הבינלאומיים, אותה מאמן דרקו ראיאקוביץ’, מאמן טורונטו: לוקה דונצ’יץ’, ניקולה יוקיץ’, ויקטור וומבניאמה, דני אבדיה, ג’מאל מארי, אפרן שנגון, פסקל סיאקם, קארל אנתוני טאונס ונורמן פאוול.

קבוצת הפסים, אותה מאמן מיץ’ ג’ונסון, מאמן סן אנטוניו: ג’יילן בראון, ג’יילן ברנסון, קווין דוראנט, ברנדון אינגרם, לברון ג’יימס, קוואי לנארד, דונובן מיצ’ל ודארון פוקס. 

קבוצת הכוכבים, אותה מאמן ג’יי בי ביקרסטף, מאמן דטרויט: קייד קנינגהאם, טייריס מקסי, סקוטי בארנס, דווין בוקר, ג’יילן דורן, אנתוני אדוארדס, צ’ט הולמגרן וג’יילן ג’ונסון.

הבינלאומיים – הכוכבים

דני אבדיה נכנס לאולם. רגע האמת (רויטרס)
דני אבדיה מגיע לעשות היסטוריה (רויטרס)דני אבדיה מגיע לעשות היסטוריה (רויטרס)
