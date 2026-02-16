בקרוב: אבדיה בחמישייה, האולסטאר יוצא לדרך

החגיגה הגדולה של ארצות הברית הגיעה לשיא שלה, והפעם זה היסטורי עבור ישראל. סוף השבוע של האולסטאר מסתיים לו בשעה זו עם משחק האולסטאר הגדול בין הכוכבים הכי גדולים בליגה, וביניהם דני אבדיה, הנציג שלנו מעבר לים ששובר תקרת זכוכית אחר תקרת זכוכית.

נתחיל מהפורמט. שלוש קבוצות: הכוכבים, הפסים והבינלאומיים. שלוש הקבוצות הללו יפגשו אחת את השנייה במשחקים של 12 דקות, ואחרי שכולן פגשו את כולן, שתי הראשונות בטבלה יעלו אל משחק הגמר הגדול. במקרה של שוויון, ההפרשים בניצחונות הוא זה שיכריע.

המשחק הראשון הוא בין הבינלאומיים כולל כמובן אבדיה נגד הכוכבים, לאחר מכן קבוצת הפסים תשחק נגד המנצחת של המשחק הראשון והמשחק השלישי יהיה שוב הפסים, הפעם נגד הקבוצה שהפסידה במפגש הראשון. בסיום שלושת אלו, השתיים עם המאזן הטוב ביותר כאמור ישחקו בגמר.

קבוצת הבינלאומיים, אותה מאמן דרקו ראיאקוביץ’, מאמן טורונטו: לוקה דונצ’יץ’, ניקולה יוקיץ’, ויקטור וומבניאמה, דני אבדיה, ג’מאל מארי, אפרן שנגון, פסקל סיאקם, קארל אנתוני טאונס ונורמן פאוול.

קבוצת הפסים, אותה מאמן מיץ’ ג’ונסון, מאמן סן אנטוניו: ג’יילן בראון, ג’יילן ברנסון, קווין דוראנט, ברנדון אינגרם, לברון ג’יימס, קוואי לנארד, דונובן מיצ’ל ודארון פוקס.

קבוצת הכוכבים, אותה מאמן ג’יי בי ביקרסטף, מאמן דטרויט: קייד קנינגהאם, טייריס מקסי, סקוטי בארנס, דווין בוקר, ג’יילן דורן, אנתוני אדוארדס, צ’ט הולמגרן וג’יילן ג’ונסון.

הבינלאומיים – הכוכבים

דני אבדיה נכנס לאולם. רגע האמת (רויטרס)