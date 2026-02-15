יום ראשון, 15.02.2026 שעה 13:13
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
5928-6723פ.ס.וו. איינדהובן1
4232-5222פיינורד2
4230-4623אייאקס3
4138-5722ניימיכן4
3636-2922ספרטה רוטרדם5
3637-3923אלקמאר6
3424-3622טוונטה אנסחדה7
3130-3023כרונינגן8
3030-3523אוטרכט9
2837-3522הירנביין10
2645-3122זוולה11
2642-3423פורטונה סיטארד12
2639-2523אקסלסיור רוטרדם13
2438-2623וולנדם14
2338-3322גו אהד איגלס15
1936-2423נאק ברדה16
1738-2622טלסטאר17
1758-3123הראקלס אלמלו18

"גלוך בעיקר לוחץ, אבל את מי הוא שם מול השוער?"

קנת' פרס ביקר את הישראלי של אייאקס: "פער גדול בין מה שהקבוצה חשבה שתקבל למה שקיבלה בפועל". הקהל ההולנדי ביקר אחרי ה-1:4 על פורטונה סיטארד

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אייאקס רשמה עוד ניצחון מהדהד, 1:4 על פורטונה סיטארד, כשאוסקר גלוך שותף רק כמחליף. לאחרונה הוא מוצא את עצמו בעיקר על הספסל, גם אם לא פעם נקרא לעלות כמחליף. אמש הוא נכנס כחצי שעה לפני הסיום במקומו של שון סטויר, אך לא הצליח להשפיע משמעותית על המשחק.

“הישראלי הובא לאמסטרדם בקול תרועה רמה, תמורת סכום עתק של 15 מיליון אירו, אך בפועל תרומתו הייתה מינימלית למדי”, נכתב בתקשורת ההולנדית. גם אוהדי אייאקס מתחילים להפנות כלפיו ביקורת. בין התגובות נכתב: "אני מתחיל להתעצבן מגלוך. אני מבין את התסכול שלו מזה שקלאסן תמיד בהרכב ושהוא צריך להציג הופעות ברמה של מסי כדי לנצח את המאבק הזה". מגיב נוסף כינה אותו "פרודיה על כדורגלן מודרני. באמת הכדורגלן הכי יהיר ומיושן אי פעם".

אוהדי אייאקס מבקרים

"גלוך עם אגו ענק, כרגע אני מעדיף לראות אותו על הספסל ולא על הדשא. הוא משחק כאילו יש לו סקוץ' על הנעליים", הוסיפו. וגם: "בזבוז זמן. אין לו שום ראיית משחק ולעולם לא מקבל את ההחלטות הנכונות תחת לחץ. אפילו לא בהולנד". לטענתם, צריך למכור אותו. תגובה נוספת סיכמה: "איזה בזבוז זמן".

קנת' פרס התייחס לכך בעבר ב-ESPN: "גלוך הוא סיפור ייחודי באמת. יש פער עצום בין מה שאייאקס חשבה שהיא רוכשת לבין מה שהיא קיבלה בפועל. אני חושב שהם ציפו למישהו שיעצב את ההתקפה וישים שחקנים מול השוער. מה שהם קיבלו זה מישהו שמפעיל בעיקר לחץ אינטנסיבי. את מי הוא שם מול השוער? מתי בכלל הוא הרחיק כדור?".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */