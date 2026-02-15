יום ראשון, 15.02.2026 שעה 16:10
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

סגל על אבדיה: עוד ירדוף אחרי פלייאוף ואליפות

מי שהיה מאמן ומורה של הישראלי בתחילת דרכו, ב"שיחת היום": "חבריו לקבוצה זה דונצ'יץ' ויוקיץ', ואיך אומרים - אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה בדרך להגשים חלום. הישראלי ישתתף במשחק האולסטאר של ה-NBA, כשהוא מצוי בעונה חלומית בפורטלנד. מי שהתראיין בתוכנית “שיחת היום” ושיתף על תחילת דרכו של כוכב הבלייזרס הוא נחום סגל, שהיה מאמן ומורה של אבדיה בילדותו של האחרון.

כמה אתה מתרגש?
“לראות שחקן שמגיע לרמה הזאת זה התרגשות גדולה, היום אתה יכול להגיד לי מי חבריך ואומר לך מי אתה (על דונציץ’ ויוקיץ’)”.

אם היינו אומרים לך פעם על זה שיהיה אולסטאר, היית מאמין?
”דני מתקדם בכל שנה ב-300 אחוז, ידעתי שיגיע ל-NBA, הוא ירדוף אחרי אליפות ופלייאוף”.

מה מייחד את דני?
”הוא סופר תחרותי, אחד האנשים הנחמדים, לא עושה קיצורי דרך, חרוץ מאוד, תמיד רוצה לנצח”.

במה ההתקדמות שלו באה לידי ביטוי?
”ההיבט הפיזי שלו, לא מדברים על שחקנים גבוהים ששולטים ככה בכדור, עבד על הקליעה מבחוץ , התחילו לשבת לו על הימין אז הוא התאמן על השמאל. הוא היה עובד שעות על הגוף שלו”.

