רבע 3, 08:44: מכבי ת"א - הפועל י-ם 49:50

שלב חצי גמר גביע המדינה בכדורסל מתחיל בשעה זו עם מפגש יוקרתי בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב, בשחזור גמר המפעל בשלוש השנים האחרונות. האדומים מהבירה מקווים לנקום על ההפסד בשנה שעברה לצהובים. מנגד, חניכיו של קטש רוצים לעלות לגמר בתקווה להניף את הגביע בפעם השנייה ברציפות.

חניכיו של יונתן אלון מגיעים אמנם לאחר הפסד 83:80 לוונציה במסגרת היורוקאפ, אך למרות התוצאה המאכזבת האדומים סיימו בראש הטבלה במפעל. בגזרה הישראלית, הקבוצה מהבירה מגיעה לאחר שני ניצחונות מרשימים על הפועל תל אביב בגביע ובליגה, ומקווים לנצח גם את יריבתה העירונית.

מהצד השני, הצהובים נמצאים במומנטום נהדר באירופה עם שלושה ניצחונות רצופים וחמישה ניצחונות בשבעת המחזורים האחרונים. ברבע הגמר הצהובים עברו בקלות את עירוני קריית אתא עם 86:108, כשמלבד זאת הם גם עלו במחזור הקודם למקום הראשון בליגת ווינר.

בשני גמרי הגביע האחרונים, שהפגישו בין שתי הקבוצות, מי שיצאה עם התואר הנכסף היא דווקא מי שלא אירחה את המשחק, כאשר בעונה שעברה מכבי זכתה בארנה ולפני שנתיים הירושלמים הניפו במנורה. בנוסף, בשני הגמרים האחרונים הזוכה ניצחה בהפרש של יותר מעשר נקודות, כך שמעניין לראות כיצד יתפתח המשחק הגורלי היום.

רבע ראשון: 19:24 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, אייזיאה מובלי ואוסטין וויילי.

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, ג’ף דאוטין, וויל ריימן, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

# 10:00-5:00: הפועל ירושלים פתחה נהדר ורצה 0:7 כשהצהובים לא מצאו את עצמם בחלק ההתקפי, עד שרומן סורקין הגדול נכנס לעניינים עם ארבע נקודות רצופות שציננו את ההתלהבות של הירושלמים, ועוד 2 של ג’ף דאוטין שסגרו ריצת 0:6 צהובה. עם זאת, החבורה של יונתן אלון דאגה להחזיר את הפער ל-7.

ג'ף דאוטין עולה לסל (רועי כפיר)

ג'ארד הארפר עולה לסל (רדאד ג'בארה)

רומן סורקין מטביע (רדאד ג'בארה)

# 5:00-0:00: סל של אוסטין וויילי חתם ריצת 0:9 של האדומים וגרם לעודד קטש להזעיק פסק זמן. גם זה לא עזר לצהובים, כששלשה של קשיוס ווינסטון העלתה את היתרון הירושלמי לדו ספרתי. סורקין המשיך לבלוט אצל מכבי ושני סלים רצופים שלו בצבע הורידו את ההפרש ל-4 בלבד.

ג'יילן הורד (רועי כפיר)

קאדין קרינגטון מול ג'ימי קלארק (רדאד ג'בארה)

רבע שני: 45-47 להפועל ירושלים

# 10:00-5:00: מובלי ומרסיו סנטוס החליפו סלים עם פתיחת הרבע השני וחמש נקודות רצופות של הארפר, ועוד שלשה של קאדין קרינגטון העלו את היתרון של הפועל ירושלים ל-12 נקודות. האדומים המשיכו מאיפה שהפסיקו גם אחרי שקטש לקח פסק זמן עם האלי הופ של הארפר לוויילי, ג’ף דאוטין נכנס לעניינים והוריד לחד ספרתי עם חמש נקודות חשובות.

מרסיו סנטוס מתעופף (רועי כפיר)

אוהדי הפועל ירושלים (רדאד ג'בארה)

ג'ימי קלארק מכדרר (רועי כפיר)

# 5:00-0:00: מכבי ת”א נכנסה למומנטום ורומן סורקין התעופף עם דאנק באלי הופ אדיר, ג’ימי קלארק הוריד לנקודה הפרש בלבד עם שלשה מרחוק על הבאזר וג’יילן הורד העלה את הצהובים ליתרון עם הטבעה. מכאן קיבלנו משחק צמוד כששתי הקבוצות החליפו סלים, עד שהארפר צלף שלשה שנתנה את היתרון לחבורה של יונתן אלון בירידה להפסקה.