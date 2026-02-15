"בני סכנין תחנה את האוטובוס, חיפה תתקשה"

מכבי חיפה רוצה להשכיח את ה-1:1 המאכזב עם הפועל ירושלים כדי לחזור לנצח. הירוקים יפגשו ב-20:15 את בני סכנין וינסו לפתוח ברצף ניצחונות חדש כדי להגיע בעמדה כמה שיותר טובה לפלייאוף העליון. פרשני רדיו חיפה, ניסן קניאס ואיציק אהרונוביץ, דיברו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE לקראת המשחק.

לקראת המשחק הערב, כמה טוב לחיפה הבלאגן בסכנין?

קניאס: “קודם כל אין חשיבות בין במקום השלישי לרביעי, אני חושב לגבי המשחק שזה לא משרת את חיפה, שרון (מימר) משחק כדורגל ואני מניח שהמחליף שלו (עבאס סואן) לא יהיה כמוהו וסכנין תחנה אוטובוסים ברחבה. עם זה חיפה תתקשה, עם הדחיפה של הקהל זה יעזור”.

אהרונוביץ: “ככה זה היה בירושלים, הוא עשה מה שצריך, מכבי חייבת לשחק עם 3 בלמים. עם כל הכבוד לינון (פיינגזיכט), הוא לא נותן אספקט התקפי, זה לא חצי קורנו עדיין. אם בכר יהיה חכם, בטאיי יהיה בלם ימני ולשחק עם הזר החדש בצד ימין ועם גורה בצד שמאל, אבל לא שחקני צד קלאסיים.

“וברגע שסכנין תתקוף, הכנפיים יוכלו להיות חופשיות וחיפה תהיה עם הרבה שחקנים ברחבה. שכל פעם שניהם ייצאו וזה יספיק, חיפה הייתה כלום ושום דבר נגד ירושלים ובסוף סטיוארט שאני לא מחזיק ממנו, כבש. שלושה בלמים ושני חלוצים: מלמד וסטיוארט”.

ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)

איך אתם צופים שיהיה המשחק?

קניאס: “אם חיפה תבקיע מוקדם ולא תספוג מוקדם אני חושב שהמשחק גם יכול ללכת לתוצאה גבוהה מצד חיפה, ואם לא זה יהיה משחק כמו נגד ירושלים. הייתי עולה במערך 4-4-2 ומוותר על שחקן מהקישור, הייתי מוותר על אוחנה ונותן למאמן סכנין לחשוב הרבה”.

אהרונוביץ: “דקה 65 זה לא יעבוד ובכר יכניס את סטיוארט. סכנין תתגונן מעבר בגלל המצב. זה מה שהם צריכים לעשות במצב שהם נמצאים”.