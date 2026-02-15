ינאי, האוהדים וטקס הצלחת: אייזנברג מדבר

הפועל ת"א נראתה בלתי ניתנת לעצירה בתחילת העונה, אבל האדומים שכחו את זה לנוכח המשבר העמוק שפקד את הקבוצה. המועדון של עופר ינאי עם חמישה הפסדים רצופים ביורוליג ולפני כן קדמה הדחה מגביע המדינה מול הפועל ירושלים והפסד בליגה גם כן לאותה יריבה, וכל זה מעמיד את דימיטריס איטודיס בסכנת פיטורים. הבעלים לשעבר של הפועל ת"א, שאול אייזנברג, דיבר עליה בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

מה אתה היית עושה במקום עופר ינאי?

“להפועל יש בעיה, מה שקורה בקבוצה זו לא רק בעיה מקצועית, הפועל מצטיירת כקבוצה שאינה מנוהלת. קבוצה זה לא רק מאמן ושחקנים, אם אין אוטוריטה זה כמו עדר ללא רועה, אי אפשר לומר שאין שחקנים טובים ושאיטודיס לא יודע לאמן, יש בעיה שהתפתחה תוך כדי העונה”.

מה אתה היית עושה? נפרד מאיטודיס או משחקן?

“לא צריך להיפרד מאיטודיס, אפי (בירנבוים) אימן באחת הקבוצות הגדולות של הפועל והיו 6 הפסדים רצופים, כולם רצו להעיף אותו, אבל הגענו בסוף ממקום 7 עד לגמר. אי אפשר לעבור לסדר היום שקורים דברים לא נורמליים”.

דימיטריס איטודיס (רועי כפיר)

בזמנו חגגתם “אליפות”. אתה מצטער על טקס הצלחת?

“חס וחלילה, בהפועל לא העריכו שכל שנה הגענו למקום השני מול מכבי”.

“יש שחקנים ממורמרים”

למה שאם יעיפו שחקן זה ישתנה?

“יש בעיות בתוך הקבוצה, יש שחקנים ממורמרים וצריך אוטוריטה שתשלוט. עופר ינאי צריך להבין דבר אחד, הוא מביא כסף, אבל הוא לא איש כדורסל, הוא לא יודע מה צריך לעשות ואין בהפועל איש מקצוע אחד בהנהלה ובשביל לחשוב על שינויים”.

היו לך לא מעט בעיות עם הקהל כמו עופר, מה צריך לעשות?

“המצב לא אבוד, ילד שאל אותי מה יהיה עם הפועל, יש בעיה שם שקומץ של אוהדים עושה את כל הבלאגן וגורם לאחרים לא להגיע מפחד, ועופר צריך להמשיך להיות חזק ולמצוא אדם שיודע להסתכל למאמן בעיניים ושרוצה תשובות. קבוצה כזאת שמושקעים הרבה כספים ואין יד מכוונת זה בעייתי מאוד”.