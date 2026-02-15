ירמקוב: אני לא מתעסק בעתיד שלי, יהיה זמן לזה

אחרי חצי עונה שבה שמו הוזכר שוב ושוב כמועמד למעבר למטאליסט חארקוב, ובצל שמועות על אפשרות שיצטרף בקיץ לפוליסיה ז’יטומיר, גאורגי ירמקוב דיבר על עתידו. בראיון באוקראינה, שוער מכבי חיפה התייחס לחלון ההעברות שנסגר ולא פסל עזיבה בקיץ.

לאחר מכן, ירמקוב אמר לאנשי חיפה: "אני לא מתעסק בעתיד שלי, יהיה זמן לזה. כרגע רק ההצלחה עם מכבי חיפה מעניינת אותי".

כאמור, לפני כן ירמקוב דיבר על עתידו בראיון שפורסם באוקראינה. “בכדורגל לא כדאי לנבא מה קורה”, אמר ירמקוב בהתייחסות לאפשרות שיעזוב בקיץ, “אם העניין יישאר והעמדות של הצדדים יתלכדו - הכול אפשרי. אבל כרגע אני מרוכז בעונה הנוכחית ובכך שאביא מקסימום תועלת לקבוצה שלי”.

לגבי האפשרות שיצטרף לפוליסיה ז’יטומיר, אמר השוער: “גם אליי הגיעו השמועות, אבל זה לא הגיע לרמה קונקרטית. הבנתי שבמכבי חיפה לא היו מוכנים למכור אותי או להשאיל שוב אחרי העונה האחרונה באוקראינה”.

גאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

ההעברה שלא יצאה לפועל

על המעבר שלא יצא לפועל למטאליסט חארקוב סיפר ירמקוב: “העניין באמת היה קיים. ההתעניינות הייתה רצינית, אבל העברה היא תמיד עניין שכולל הרבה גורמים”.

לדבריו, הקשר נעשה דרך נציגי המועדונים והצד שלו: “הכול התנהל ברמה מקצועית. עם המאמן לא דיברנו אישית, אבל אני יודע שהוא העריך את האיכויות שלי. המשא ומתן העיקרי היה בין ההנהלות”. כשנשאל עד כמה רצה את המהלך, השיב בכנות: “זו הייתה הצעה טובה, אבל בכדורגל חשוב לשמור על מקצוענות בלי קשר למה שקורה מהצד השני”.