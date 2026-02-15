יום ראשון, 15.02.2026 שעה 10:56
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5823-6323ברצלונה2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4526-4423ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3028-2824אוססונה9
2928-2024חטאפה10
2833-2523אתלטיק בילבאו11
2639-3124סביליה12
2630-2124אלאבס13
2637-2223ג'ירונה14
2535-3124אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

ברצלונה מגבירה הילוך במרדף אחרי ג'סי ביסיוו

הקטלונים מעוניינים ביהלום של הכדורגל הבלגי וכבר חשבו על אסטרטגיה להחתימו. סוכנו הוסיף שמן למדורה: "יש תקשורת עם בארסה, מנהלים הכל ברוגע"

|
ג'סי ביסיוו (IMAGO)
ג'סי ביסיוו (IMAGO)

ברצלונה ממשיכה לעבוד בשקט אך בנחישות על שוק ההעברות, במיוחד בכל הנוגע לכישרונות צעירים עם פוטנציאל צמיחה משמעותי. המדיניות ברורה: לזהות מוקדם, לפעול מהר ולהקדים את המועדונים הגדולים של אירופה לפני שהסכומים הופכים לבלתי ניתנים לעמידה. בתוך ההקשר הזה עולה שמו של ג'סי ביסיוו, אחת ההבטחות הבולטות שמתחילות לעשות רעש בבלגיה.

הקיצוני הבלגי-גנאי בן ה-18, המשתייך לקלאב ברוז', נמצא כבר תקופה ארוכה תחת מעקב צמוד של המועדון הקטלוני. בשבוע שעבר נחשף כי דקו וז'ואאו אמאראל טסו לבלגיה, כאשר מקורות בסביבת השחקן אישרו כי ברצלונה עוקבת מקרוב אחר מצבו, אף שעל השולחן מונחות גם הצעות משמעותיות נוספות.

בקלאב ברוז' מודעים היטב להתעניינות. במועדון הבלגי מאשרים כי שמעו על העניין מצד ברצלונה, אך מדגישים כי דקו ואמאראל לא פנו רשמית למועדון כדי להודיע על כוונה פורמלית לצרף את השחקן. העמדה שלהם חד משמעית: ייעשה ניסיון רציני להאריך את חוזהו של הכישרון הצעיר, ובמקרה של מכירה עתידית, היא לא תתבצע בתנאים נוחים. חוזהו של ביסיוו תקף עד 2027, וברוז' כבר שוקדת על הצעת הארכה אטרקטיבית מתוך הבנה לפוטנציאל הגבוה שלו.

גג'סי ביסיוו (IMAGO)

אישור מהסוכן: "יש תקשורת רשמית"

מי שהוסיף שמן למדורה הוא מובינדי מרתי, סוכנו של ביסיוו, ששבר שתיקה בראיון והודה כי ההתעניינות כבר חצתה את שלב הדו"חות המקצועיים. "זה נכון שברצלונה עוקבת מקרוב אחרי ג'סי והיא אחד המועדונים שמנטרים באופן פעיל את מצבו", אמר, ואישר למעשה את עבודת הרקע שמבצעים דקו ואמאראל.

כשנשאל האם קיימות שיחות רשמיות לגבי מעבר עתידי לקאמפ נואו, השיב בצורה ברורה: "בהתחשב בכישרון של השחקן, זה לגמרי נורמלי שיש תקשורות רשמיות עם כמה מועדונים, כולל מועדונים גדולים כמו ברצלונה". עם זאת, הסוכן ביקש לצנן מעט את ההתלהבות והדגיש: "אנחנו מנהלים הכל ברוגע, צעד אחר צעד", בעיקר כדי לא לפגוע בהתפתחותו של הקיצוני בקבוצת המילואים, קלאב NXT.

בקשר עם ברצלונה. גבקשר עם ברצלונה. ג'סי ביסיוו (IMAGO)

התוכנית של ברצלונה היא לקדם את המגעים בחודשים הקרובים ולהכין את הקרקע לעסקה אפשרית ביוני 2026. אין חתימות, אך נעשו צעדים משמעותיים. השחקן עצמו, כך לפי גורמים בסביבתו, מעניק עדיפות לפרויקט הקטלוני, כשהוא נמשך לרעיון לצמוח בתוך מסגרת שמקדמת כישרונות צעירים.

מבחינה מקצועית, ביסיוו מתופקד בעיקר כקיצוני שמאלי. הוא בולט ביכולת כדרור גבוהה באחד על אחד, מהירות מתפרצת, שליטה מצוינת בשטחים קצרים ומנטליות התקפית חסרת פחד. בנוסף, הוא מפגין קצב עבודה גבוה ולחץ מתמיד, עם אישיות בולטת על כר הדשא. מומחים רבים לכדורגל נוער באירופה מציינים כבר תקופה ארוכה כי מדובר בשחקן שכדאי לשים עליו עין לעתיד, ויש אף מי שהשווה את תחילת דרכו לזו של לאמין ימאל.

דילגה עליה: ברצלונה מנצחת את מיורקה 0:3

בברצלונה רואים בו פרופיל שמתאים בדיוק ל"קיצוני המודרני" שמבקש האנזי פליק, שחקן שמסוגל לפרוץ משמאל למרכז עם אקספלוסיביות ויכולת הכרעה. לנוכח מגבלות הפייר פליי הפיננסי, מהלכים אסטרטגיים מסוג זה נחשבים קריטיים עבור המועדון. כעת נותר לראות האם המועדון הקטלוני אכן יצליח להקדים את התחרות ולסגור את אחת העסקאות המסקרנות של דור העתיד האירופי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */