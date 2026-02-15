יום ראשון, 15.02.2026 שעה 10:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2829-2522בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

יובאנוביץ', סטיוארט ואגבה יפתחו על ספסל חיפה

הירוקים יחפשו הכרעה מהירה ב-20:15 מול סכנין, והזהירו: "אסור לנו להיות חשופים מאחור". רטנר, פיינגזיכט, אוחנה, דון, בנסון, מלמד וגורה יפתחו

|
טריבנטה סטיוארט וג'ורג'ה יובאנוביץ' (ראובן כהן, מכבי חיפה)
טריבנטה סטיוארט וג'ורג'ה יובאנוביץ' (ראובן כהן, מכבי חיפה)

כאשר היא מרוחקת עד כדי שש נקודות מהמקום הרביעי שעוד משאיר סיכוי להשיג כרטיס לאירופה דרך הליגה מבלי להיות תלויה בזכייה בגביע המדינה, מכבי חיפה תנסה לנצח את בני סכנין. 23 אלף אוהדים אמורים להגיע הערב (20:15) כדי לתמוך בירוקים שינסו להתקדם במעלה הטבלה עד כמה שניתן לקראת סיום הליגה הסדירה בעוד 4 מחזורים.

מכבי חיפה תחפש הכרעה מהירה ובקבוצה אמרו: "זה טוב ויפה לחשוב על התקפה, אבל אסור לנו להיות חשופים מאחור". חיפה תהיה חסרה עדיין רשימה של שחקני מפתח פצועים, בראשם עלי מוחמד ואיתן אזולאי שאמורים לחזור בהדרגה בשבועים הקרובים, ופייר קורנו שסיים את העונה.

מי שיחכו להזדמנות שלהם על הספסל יהיו ג'ורג'ה יובאנוביץ', טריבנטה סטיוארט ופיטר אגבה. מדובר בשלושה זרים של הקבוצה, בנוסף לפדראו שעדיין עובר שיקום, שלא בהרכב - מה שמעיד יותר מכל על חוסר ההצלחה השנה עם חלק מהזרים. מדובר כמובן בעניין קריטי במאבקים של קבוצה שאמורה להיאבק בצמרת הגבוהה. מי שהוקפץ לסגל ויהיה יחד עם שון גולדברג כבלם גיבוי הוא נועם שטייפמן, לו צופים עתיד ורוד במועדון.

פיטר אגבה (רדאד גפיטר אגבה (רדאד ג'בארה)

רטנר ופיינגזיכט שוב יפתחו

מי שימשיכו לקבל קרדיט הם הצעירים נבות רטנר וינון פיינגזיכט שיזכו לרוץ עד תום העונה ובכך חיפה תרוויח שני שחקנים צעירים נוספים לעונה הבאה, בנוסף לליסב עיסאת שהפך לשחק הרכב לכל דבר במרכז ההגנה.

מיכאל אוחנה יהיה האיש בקישור שיצטרך, יחד עם סדריק דון להזין את שחקני ההתקפה: מנואל בנסון, גיא מלמד וקנג'י גורה, אצלו חלה ירידה ביכולת בתקופה האחרונה.

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, נבות רטנר, סדריק דון, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה, מנואל בנסון וגיא מלמד.

