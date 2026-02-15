מ.ס אשדוד בטוחה שהגיעה להם נקודה נגד ב"ש

מ.ס אשדוד יצאו בתחושת פספוס גדולה אחרי ההפסד אמש (שבת) 2:1 להפועל באר שבע. למרות הפערים הברורים בתקציב ובמיקום בטבלה, בעיר הנמל מרגישים שהמשחק הזה היה יכול להסתיים לפחות עם נקודה. הקבוצה הגיעה למצבים טובים, במיוחד במחצית השנייה, ולא ידעה לנצל אותם. במועדון אמרו בסיום שאם היו קצת יותר חדים מול השער התוצאה הייתה יכולה להיראות אחרת לגמרי.

לצד האכזבה, היו גם לא מעט נקודות אור. איתי דנציג מקבוצת הנוער ערך הופעת בכורה כמגן ימני והראה הרבה ביטחון ואומץ. גם אריאל מנדי, שהגיע מבית"ר ירושלים, פתח לראשונה והשאיר רושם חיובי עם משחק אחראי. ויקטור אוצ’איי, הקשר האחורי החדש, עלה גם הוא לבכורה ונראה מרשים מאוד מבחינה פיזית וטכנית. הוא עבד חזק במרכז השדה, הצליח לעצור לא פעם את ונטורה, חילץ כדורים ויצר יציאות למתפרצות בדיוק מה שמצפים ממנו באשדוד עמדה הזו.

את השער לזכות אשדוד כבש אנסה, שניצל טעות קשה של דיופ וקיבל מחמאות על כך שהחזיר את הקבוצה למשחק. במועדון היו מרוצים מהגישה הכללית והרעיפו מחמאות על השוער קרול נימצ'יסקי, שלקח שלושה שערים בטוחים והשאיר את אשדוד בתמונה עד הדקות האחרונות.

יוג'ין אנסה, כבש אתמול (שחר גרוס)

האופטימיות לגבי המשך העונה והאזהרה לגבי ניר ביטון

בקבוצה מאמינים שאחרי השינויים שנעשו בחלון ההעברות והחיזוק שהגיע, יש להם מספיק איכות כדי להישאר בליגה. מי שחסר מאוד היה רועי גורדנה. הקשר עדיין סובל מבעיה שמחייבת בחינה של ניתוח, ואם אכן יעבור אותו הוא עשוי להיעדר בין חודש וחצי לחודשיים. גם אורי עזו ממשיך להיעדר בגלל פציעה בשרירי הבטן, סובל משטפי דם ועדיין לא חזר לאימונים מלאים. ההערכה היא שיחמיץ לפחות עוד שבועיים-שלושה, ובאשדוד מקווים שעד הפלייאוף התחתון הסגל יהיה כמה שיותר קרוב למלא.

אחרי האזהרה שקיבלה הקבוצה מבית הדין של ההתאחדות לכדורגל בעניינו של ניר ביטון, המאמן שנכנס יחד עם אבי אבינו במקום חיים סילבס, ביטון נרשם הפעם בטופס המשחק כסקאוט. באשדוד מקפידים לפעול לפי ההנחיות, אבל ברור לכולם שהוא חלק משמעותי מהצוות המקצועי.