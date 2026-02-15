כל הנרצחים שהופיעו על קסדת הגולש המושעה

סערה גדולה נרשמה בימים האחרונים באולימפיאדת החורף בקורטינה ד’אמפצו, לאחר שהוועד האולימפי הבינלאומי פסל את גולש הסקלטון האוקראיני, ולדיסלב הרסקביץ’, בעקבות סירובו להסיר קסדה שעליה הופיעו פניהם של 22 ספורטאים ואנשי ספורט שנפלו במלחמה עם רוסיה.

הרסקביץ’ שנשא את דגל אוקראינה בטקס הפתיחה, טען כי ההחלטה “משרתת את הנרטיב הרוסי”, וסירב להצעת הפשרה לענוד סרט שחור בלבד. “הם נהרגו, אבל הקול שלהם חזק כל כך שה-IOC (הוועד האולימפי הבינלאומי) מפחד ממנו”, אמר הרסקביץ’ על השמות שהנציח על הקסדה, לאחר פסילתו.

להלן סיפורם של ה-22 שפניהם התנוססו על קסדת הזיכרון של הרסקביץ’.

הרסקביץ' עם הקסדה לפני השעייתו (IMAGO)

ילדים וספורטאים אזרחים שנרצחו בתקיפות של רוסיה

קרינה בחור (17), קיקבוקסרית

אלופת אוקראינה ואירופה (2023, 2025), מדליסטית באליפות העולם 2023 ובאירופה ב-2024. ב-2025 קיבלה תואר “מאסטר אוף ספורט” ואימנה קבוצת ילדים צעירים במקביל ללימודיה במכללה פדגוגית. רסיסים שפגעו בה ובאביה באזור ברסטין שבמחוז חרקיב הובילו למותה על שולחן הניתוחים. אביה שרד עם פציעות קשות. הייתה אמורה לחגוג 18 בדצמבר 2025.

דריה קורדל (20), רקדנית ריקודים סלוניים

אלופת אוקראינה בריקוד ספורטיבי וזוכת תחרויות בינלאומיות. בזמן אימון משותף עם אביה במגרש ספורט במיקולאייב, פגיעת MLRS (משגר רקטות) גרמה לפציעות אנושות באזור הלב והכבד. הרופאים נאבקו על חייה, אך לא הצליחו להצילה.

הפגנה נגד השתתפות רוסיה באולימפיאדה, תמונתה של דריה קורדל מימין (IMAGO)

אלינה פרהודובה (14), מרימת משקולות

זכתה בזהב באליפות אוקראינה עד גיל 17 ב-2021 והייתה מועמדת לנבחרת הלאומית. בזמן המצור על מריופול יצאה עם אמה החוצה ונפגעה מתקיפה, אחיה שניסה להגיע אליהן נורה בידי צלף רוסי. סיפור מותה הפך לסמל של דור צעיר שנקטע.

קטרינה דיאצ’נקו (11), מתעמלת אמנותית

פצצה שפגעה בבניין מגוריה במריופול הרגה אותה ואת אביה במקום. אמה ואחיה פונו לבית חולים שנהרס בהמשך בתקיפה אווירית נוספת. המשפחה כולה נספתה. מארגני גביע עולם בסופיה קיימו טקס מיוחד לזכרה באפריל 2022.

קטרינה דיאשצ'נקו בתמונה משמאל (IMAGO)

ויקטוריה איבשקו (9), ג’ודאית

נהרגה יחד עם אמה ב-1 ביוני 2023, יום הילד הבינלאומי, בתקיפת טילים ורחפנים על קייב. התאמנה במועדון ג’ודו והתחרתה ימים ספורים לפני מותה, כשמאמניה תיארו אותה כלוחמת אמיצה על המזרן.

מריה לביד (15), רקדנית ריקודים סלוניים

תלמידת כיתה ט’ שנהרגה מטיל שפגע בבניין מגוריה בדניפרו, כשהייתה לבדה בבית. למדה ריקוד, מוזיקה ואנגלית, והתמודדה לראשות מועצת התלמידים. תיארה את עצמה כ“ממוקדת מטרה, חברותית וחרוצה”.

נזר זוי (13), כדורגלן

יליד מקייבקה שבדונייצק, החל כמתאגרף ובהמשך עבר לכדורגל במריופול. ב-11 במרץ 2022 הוטלה פצצה על המבנה בו הסתתר עם הוריו במרתף - ושלושתם נהרגו במקום.

הרסקביץ' באולימפיאדה (IMAGO)

ספורטאים שהתגייסו ונהרגו בקרב

יבהן מלישב (19), ביאתלט

חבר נבחרת הנוער (2018-2020) והשתתף באולימפיאדת הנוער בלוזאן 2020. הצטרף לצבא האוקראיני ונהרג בהגנה על חרקיב שבוע לפני יום הולדתו ה-20.

קטרינה טרויאן (32), אתלטית

התאמנה לצד כוכבות הקפיצה לגובה של אוקראינה. התנדבה ולאחר מכן התגייסה לחטיבה המוטסת ה-82. ביצעה למעלה מאלף משימות רחפן בחזיתות וובצ’נסק, קורסק ופוקרובסק, ואף סייעה טכנולוגית ללוחמים מבוגרים. נהרגה ביוני 2025.

דמיטרו שארפר (25), מחליק אמנותי

שותפו של הרסקביץ’ לאולימפיאדת הנוער בלילהאמר 2016 (מקום 10 בזוגות). זכה בכסף באליפות אוקראינה ועבד במופע הקרח “Grand Ice Show”. נהרג בלחימה סמוך לבחמוט.

מקסים הליניצ’ב (22), מתאגרף

זכה בזהב באליפות אירופה לנוער 2017, בכסף באולימפיאדת הנוער 2018 והיה סגן אלוף אירופה עד גיל 22 ב-2021. ויתר על אליפות אירופה ב-2022 כדי להתנדב לצנחנים. נפצע פעמיים וחזר לחזית עד שנהרג במרץ 2023 בלוהנסק.

מקסים הליניצ'ב (IMAGO)

פאבלו אישצ’נקו, איש הברזל

אלוף אוקראינה ארבע שנים ברציפות (2022-2025) בזמן שירות פעיל, אלוף עולם ואירופה בהרמת משקולות. דמות אגדית בענף, שנהרג בקרב.

אנדריי קוצנקו (34), רוכב אופניים

חבר נבחרת אוקראינה במשך עשור, השתתף באליפויות אירופה ועולם והחזיק בתואר “מאסטר בינלאומי”. שב מאיטליה עם פרוץ הפלישה של רוסיה, שירת בחטיבה ה-47 ונהרג ביולי 2024.

אולקסיי לוגינוב (23), שחקן הוקי

זכה במדליות בליגות הנוער והבוגרים. בוגר אוניברסיטת שבצ’נקו ומורה לגיאוגרפיה. נהרג כשניסה לסייע לחבר פצוע בלוהנסק, ימים לפני יום הולדתו ה-24.

מיקיטה קוזובנקו (31), קופץ למים

בוגר אוניברסיטת פטרו מוהילה, עבד כמאמן קפיצות למים והצטרף למשמר הלאומי. נהרג בקרב בחזית.

ולדיסלב הרסקביץ' עם הקסדה (IMAGO)

רומן פולישצ’וק, קופץ לגובה

התנדב מראשית הפלישה. שירת בגדוד 206 בחזית בחמוט, שם נהרג.

אנדריי ירמנקו (25), מתאבק יווני-רומי

מדליסט באליפויות אוקראינה וזכה בגביעים, סיים במקום העשירי באליפות העולם לקדטים. בעל תואר שני בחינוך גופני. שירת כמפעיל רחפנים בחטיבה ה-115 ונהרג בדצמבר 2025.

טראס שפוק (34), מאמן ורץ שטח

ממובילי ספורט הוותיקים באוקראינה ומייסד מחלקת הוותיקים בארגון “Come Back Alive”. אימן והקים ענפי כדורסל ורוגבי בכיסאות גלגלים. שב לשירות מודיעיני ונהרג במשימה מיוחדת.

פדיר יפיפאנוב (19), סייף

אלוף אוקראינה בדקר, הגיע לטופ 16 באליפות העולם לקדטים 2021 בקהיר. למד במכללה האולימפית פידובני. התגייס בגיל 18 ונהרג בדצמבר 2023.

ולודימיר אנדרושצ’וק (22), ספורטאי קרב רב

ייצג את אוקראינה באליפויות אירופה עד גיל 18 ו-20, זכה באליפות אוקראינה עד גיל 20 בקרב רב (2019). שירת בחזית בחמוט ונהרג בינואר 2023.

אולקסיי חבארוב, קלע

שיאן אוקראינה ברובה אוויר ל-10 מ’ (248.5 נק’ ב-2017) ואלוף לאומי. זכה בכסף בטורניר ברומניה בנובמבר 2024. הצטרף לכוחות האוקראינים ונהרג בדונייצק.

איוון קונוננקו (41), איש הברזל ושחקן

עסק גם בשחייה במים קרים. הצטרף להגנת קייב ביום הפלישה, נפצע קשה בנובמבר 2022, שיקם עצמו בניגוד לתחזיות וחזר לשירות כקצין בדרגת סגן בכיר. נהרג לאחר שנעדר בקרבות במחוז קורסק והובא למנוחות בדצמבר 2025.