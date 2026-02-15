היחס לניצחון מפתיע של בני סכנין על מכבי חיפה

עוד יום ראשון אדיר של ספורט, היום נזכה לראות מספר משחקים חשובים ומעניינים ברחבי העולם. בליגת העל מכבי חיפה תארח את בני סכנין בשעה 20:15, מכבי תל אביב והפועל ירושלים ייפגשו בהיכל מנורה במסגרת חצי גמר הגביע בשעה 20:45. בספרד ראיו וייקאנו תארח את אתלטיקו מדריד ובארצות הברית משחק האולסטאר בין נבחרת העולם לנבחרת הכוכבים של האמריקאים.

אצלנו בארץ במשחק בין מכבי חיפה לבני סכנין, הירוקים פייבוריטים עם יחס של 1.30, מי שמאמין בניצחון חוץ מפתיע ירוויח פי 7.20 מהסכום, בעוד היחס של תיקו במשחק עומד על פי 5.

בגזרת הכדורסל, במפגש בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים, מי שילך עם הצהובים יזכה ליחס של פי 1.8 אם חניכיו של קטש ינצחו במעל ארבע נקודות. אם האדומים ינצחו, המשחק ייכנס להארכה או יפסידו עד 4 נקודות, היחס יעמוד על 1.8 גם כן. היחס הגבוה למשחק הוא פי 9, זה יקרה אם מכבי תנצח בדיוק בארבע נקודות.

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

היחסים בליגה הספרדית ומשחק האולסטאר

בספרד, ניצחון של ראיו וייקאנו זוכה ליחס של פי 4.10, אם אתלטיקו מדריד תגבור על המארחת היחס יעמוד על פי 1.75, ומי שמאמין שיהיה שוויון במשחק יזכה ליחס של פי 3.40.

במשחק האולסטאר בארצות הברית, ניצחון של נבחרת הכוכבים של ארה”ב במעל 2.5 נקודות זוכה ליחס של פי 1.8, אם נבחרת העולם תנצח או תפסיד עד 2.5 נקודות, היחס יעמוד גם הוא על פי 1.8.